امریکی عدالت نے بھارتی قومی سلامتی مشیر اجیت دول کو نوٹس جاری کردیا
امریکی عدالت نے سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنوں کے قتل کی سازش کے مقدمے میں بھارتی قومی سلامتی مشیر اجیت دول کو نوٹس بھیج دیا ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے 9 اکتوبر 2026 کو بھارتی سفارت خانے کو سفارتی مراسلے کے ذریعے عدالتی نوٹس اور سمن بھیج دیے گئے ہیں، جس میں بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دول کو نامزد کیا گیا ہے۔ یہ کارروائی نیویارک کی عدالت میں دائر درخواست پر کی گئی ہے جس میں سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنوں کے قتل کی سازش کو سرحد پار بھارتی ریاستی دہشت گردی قرار دیا گیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ قانونی کارروائی بھارتی حکومت اور اس کے اعلیٰ عہدیداروں کو اس مقدمے کی دستاویزات سے آگاہ کرنے کے لیے کی گئی ہے۔
عدالتی نوٹس اور قانونی کارروائی کی تفصیلات
امریکی جریدے دی ہندو میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق، امریکی عدالت نے بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دول کو نوٹس جاری کیا ہے۔ یہ نوٹس اس الزام کے تحت بھیجا گیا ہے کہ بھارت کی حکومت نے سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنوں کے قتل میں ملوث ہونے کی سازش کی تھی۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق، یہ کارروائی نیویارک کی عدالت کی درخواست پر عمل میں لائی گئی ہے تاکہ بھارتی حکومت کو اس سنگین الزام کی مکمل اطلاع مل سکے۔Also readپاکستان نے سری لنکا کو 114-3 پر محدود رکھا، 320 رنز کی برتری حاصل
سپیشل پبلک ڈپلومیٹک میسیجنگ سسٹم کے ذریعے یہ سمن اور نوٹس 9 اکتوبر 2026 کو بھارتی سفارت خانے کو پہنچائے گئے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ یہ مراسلہ بین الاقوامی سفارتی قوانین کے تحت بھیجا گیا ہے تاکہ بھارتی حکومت کو قانونی نوٹس مل سके۔ اس اقدام سے واضح ہوتا ہے کہ امریکی عدالتی نظام میں اس مقدمے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور بھارتی حکام کو اس کی ممانعت کا موقع دیا گیا ہے۔
مقدمے کی پس منظر اور ملزمان کی کردار
یہ مقدمہ ستمبر 2024 میں گرپتونت سنگھ پنوں کی جانب سے دائر کیا گیا تھا، جس میں بھارتی حکومت، اجیت دول، سابق را سربراہ سمنت گوئل، وکرم یادو، اور نکھل گپتا کو الزامات کا سامنا ہے۔ عالمی خبررساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق، 2023 میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ نے بھارتی شہری نکھل گپتا کو قتل کی ذمہ داری دینے کا اعتراف کیا تھا۔ اس اعتراف نے مقدمے کی نوعیت کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے کیونکہ اس میں ریاستی ایجنسیوں کے براہ راست ملوث ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔
نکھل گپتا فروری 2026 میں امریکی فوجداری مقدمے میں تینوں الزامات قبول کر چکے ہیں، جو کہ اس مقدمے میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کے اعتراف جرم سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بھارتی حکومت کی ہدایت پر اس قتل کی سازش کی گئی تھی۔ امریکی عدالت میں دائر درخواست میں ان تمام افراد کے نام شامل ہیں جنہیں اس قتل کی سازش میں براہ راست ملوث مانا جاتا ہے۔
علاقائی تناؤ اور مستقبل کے خطرات
اس نوٹس کی منتقلی کے بعد بھارت اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات میں کشیدگی کی امید ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھی بارہا الزام لگایا جا چکا ہے کہ بھارت دنیا میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیانات کے مطابق، اجیت دول کو دہشت گردی کا چیف آرکیٹیکٹ کہا جاتا ہے، جو کہ اس مقدمے کو مزید اہمیت دیتا ہے۔
یاد رہے کہ ستمبر 2023 میں کینیڈا کے سابق وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی ایجنٹوں کے ملوث ہونے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اس واقعے کے بعد سے بھارت پر ریاستی دہشت گردی کے الزامات میں اضافہ ہوا ہے۔ اب جب کہ امریکی عدالت بھی اس معاملے میں سرکاری سطح پر نوٹس جاری کر چکی ہے، تو یہ بین الاقوامی سطح پر بھارت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔
امریکی عدالت کی یہ کارروائی اس بات کا ثبوت ہے کہ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنوں کے قتل کی تحقیقات اب سرکاری سطح پر ہو رہی ہیں۔ بھارتی حکومت کو اس نوٹس کے جواب میں عدالت میں اپنا موقف پیش کرنا ہوگا۔ اگر عدالت کو ثبوت ملتے ہیں، تو یہ بین الاقوامی قانون کی رو سے بھارت کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔
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