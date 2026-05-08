امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ جنگ بندی پر تعارف، حالیہ حملوں کے بعد

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی اب بھی برقرار ہے، اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ جھڑپوں اور حملوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی افواج نے ایران کی جانب سے حملوں کے جواب میں دفاعی کارروائیاں کیں اور ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکی حملے کامیاب رہے اور ان میں ایران کے میزائل مراکز، کمانڈ سینٹرز اور دیگر ع سکری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا۔ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر تہران جلد امن معاہدے پر دستخط کر دے تو مستقبل میں مزید تشدد اور کشیدگی سے بچا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکا خطے میں استحکام چاہتا ہے لیکن امریکی افواج اور مفادات پر حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کر دیاامریکی فوج کے مطابق کارروائیاں ان حملوں کے جواب میں کی گئیں جو مبینہ طور پر ایرانی فورسز کی جانب سے امریکی اہداف پر کیے گئے تھے۔ دوسری جانب ایرانی فوج کی جانب سے بھی سخت ردعمل سامنے آیا، تاہم مکمل تفصیلات فوری طور پر جاری نہیں کی گئیں۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث عالمی برادری صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی برقرار رہنے کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کا فقدان بدستور موجود ہے، جبکہ کسی بھی نئی فوجی کارروائی سے مشرق وسطیٰ میں صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
