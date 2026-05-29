امریکہ اور ایران کے بیچ معاہدةِ تفاهم کی پیش رفت: نائب صدر وینس نے کہا جنگ بندی کے بعد بھی کئی نکات زیرِ بحث

امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بتایا کہ واشنگٹن اور تہران کے مابین معاہدے کی جانب بڑی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ایران کے ایٹمی پروگرام اور ہائی اینریچڈ یورینیم جیسے کلیدی معاملات ابھی تردید کے مرحلے میں ہیں۔ تجویز کردہ مفاہمت میں 60 دن کی جنگ بندی کی توسیع اور بحر ہرمز کے ذریعے آزاد شپنگ شامل ہے، تاہم حتمی منظوری ٹرمپ کی جانب سے ابھی طے نہیں ہوئی۔
امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے جمعرات کو کہا کہ واشنگٹن اور تہران نے ایک ممکنہ مفاہمت کے تحت معاہدةِ تفاهم کے لیے کافی پیش رفت کی ہے، لیکن متعدد اہم نکات ابھی بھی زیرِ بحث ہیں۔ انہوں نے صحافیوں کے سوالات کے جواب میں واضح کیا کہ امریکہ ابھی تک اس معاہدے کی حتمی منظوری کے مرحلے پر نہیں پہنچا ہے، اگرچہ دونوں فریقین کے مابین مذاکرات کی فضا کافی مثبت ہے۔ وینس نے کہا کہ "ہم زبان کے چند نکات پر بار بار گفتگو کر رہے ہیں اور یہاں بہت ساری پیش رفت ہوئی ہے، لیکن صدر ٹرمپ کے دستخط کیسے اور کب ہوں گے، یہ ابھی غیر یقینی ہے۔" انہوں نے مزید بتایا کہ ٹرمپ کے زیرِ غور اس تجویز پر ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں لیا گیا اور اس کے لئے مزید وقت درکار ہوسکتا ہے۔ وینس نے اس بات پر زور دیا کہ معاہدے کے زیرِ تردید مسائل میں ایران کے ایٹمی پروگرام ، خاص طور پر اس کے پاس موجود ہائی-اینریچڈ یورینیم کے ذخائر اور مستقبل میں اس کی اینریچمنٹ کی منصوبہ بندی شامل ہیں۔ امریکہ کی طویل مدت کی پالیسی یہ رہی ہے کہ ایران نہ صرف اعلیٰ اینریچڈ یورینیم کی پیداوار بند کرے بلکہ موجودہ ذخائر کو ختم بھی کرے تاکہ انہیں ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے لئے استعمال نہ کیا جا سکے۔ زیرِ بحث مفاہمت میں 60 دن کی جنگ بندی کے توسیع کے ساتھ ساتھ ایران کے ایٹمی پروگرام کے مستقبل پر گفتگو کا ایک فریم ورک شامل ہے۔ اس کے علاوہ تجویز کردہ معاہدے کے تحت بحر ہرمز کے ذریعے بغیر کسی رکاوٹ کے مال برداری کی اجازت ہوگی، اور ایران کو 30 دن کے اندر اس تنگ پانی سے مائنوں کو ہٹانے کا وقت دیا جائے گا۔ امریکی پابندیاں بھی ہٹائی جائیں گی اور تیل کی تجارت دوبارہ شروع ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ تاہم، ایرانی سمی-سرکاری ادارہ ٹاسنیم نے اس بات کی توثیق نہیں کی کہ یہ معاہدہ حتمی شکل اختیار کر چکا ہے، جس سے مذاکرات کی غیر یقینی اور متغیر حیثیت واضح ہوتی ہے۔ امریکی حکام نے بھی اشارہ کیا ہے کہ "آپشن ب" یعنی جنگی کارروائیوں کی بحالی کا امکان ابھی بھی موجود ہے۔ اگر موجودہ جنگ بندی کی توسیع منظور ہو جاتی ہے تو یہ دونوں ممالک کے مذاکراتی عمل کو مزید پیچیدہ تکنیکی مسائل پر غور کرنے اور ایک حتمی معاہدے کی بنیاد رکھنے کے لیے وقت فراہم کرے گی۔ اس دوران، نائب صدر نے اس بات کی تصدیق کی کہ جنگ بندی برقرار ہے، لیکن کسی بھی وقت ضرورت پڑنے پر امریکہ حفاظتی حملوں کا اختیار رکھتا ہے.
امریکہ-ایران مذاکرات ایٹمی پروگرام جنگ بندی توسیع بحر ہرمز ٹرمپ کا فیصلہ
