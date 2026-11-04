امریکی مڈٹرم انتخابات: ڈیموکریٹس کی شدید شکست اور عوامی اعتماد کی عکاسی
امریکی مڈٹرم انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کو ایوان نمائندگان میں شدید شکست کا سامنا ہے جبکہ ریپبلیکنز کامیابی حاصل کر رہے ہیں جو عالمی طاقتوں میں عوامی نظام کی مضبوطی کو اجاگر کرتا ہے۔
امریکہ میں ہونے والے مڈٹرم انتخابات نے دنیا کی طاقتور ترین شخصیت یعنی امریکی صدر کی حکومتی پارٹی کا بھرکس نکال دیا ہے۔ اس انتخابی عمل نے واضح کیا ہے کہ امریکی عوام کا اعتماد اور ان کا حق رائے دہی کی طاقت کتنی مضبوط ہے جو کسی بھی سیاسی قوت کو اپنے فیصلوں پر مجبور کرتی ہے۔
انتخابی نتائج اور ریپبلیکنز کی کامیابی
برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکا میں ڈیموکریٹس ایوان نمائندگان میں 239 نشستیں جب کہ ریپبلیکنز 161 نشستیں حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ ریپبلیکن پارٹی نے عوامی رائے کو کامیابی سے اپنے حق میں کر لیا ہے۔ اس کامیابی کی وجوہات میں ٹیکس نظام، ٹیرف کی کرنیاں، اور خلیج میں امریکی کی محاذ آرائی جیسے مسائل کو قرار دیا جا رہا ہے۔Also readFederal cabinet endorses Pakistan-Kuwait defense cooperation agreement
عوامی طاقت اور انتخابی نظام کی مضبوطی
امریکا کی عالمی چوہدراہٹ اس وقت تک برقرار ہے جب تک وہاں کا نظام مضبوط ہے۔ عوام خاص طور پر جب اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں تو وہ ترقی پذیر ممالک کی طرح خالی خولی نعروں پہ ووٹ نہیں دیتے۔ بلکہ باقاعدہ لابنگ کے مراحل سے امیدوار جب گزر کے آتے ہیں تو ایک چھلنی سے گزر کر آتے ہیں۔ عوامی مباحثوں میں مخالف امیدوار ایک دوسرے کے تابڑ توڑ حملوں کے جواب اعدادوشمار سے دیتے ہیں جس سے لوگ اپنی ذہن سازی کر لیتے ہیں۔
زہرانی ممدانی کی کامیابی اور صدر کا ردعمل
ظہرانی ممدانی کی مخالفت امریکی صدر خود کر رہا ہے اور اسے نہ جانے کیا کیا القابات دے رہا ہے لیکن نیویارک کے عوام نے اپنا ذہن بنا لیا کہ یہ بندہ ہمارے لیے بہتر ہے تو انہوں نے اپنے صدر کی بھی نہیں سنی اور وہ نیو یارک کے میئر بن گئے۔ عالمی چوہدری کا اپنا انتخابی نظام اور امریکا کے بطور ریاست ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ کسی نے یہ نقطہ تک اٹھایا ہی نہیں کہ دھاندلی ہوئی یا دھاندلا۔ تنقید بہت زیادہ ہوئی لیکن ان کے میئر بننے پر کوئی سوال نہیں اٹھا۔
حکومتی شکست اور بین الاقوامی پس منظر
دنیا میں اس وقت یونی پولر پاور سسٹم ہے یعنی امریکا جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ چین اور روس اس کو اپنی سی ٹکر دے رہے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ امریکا ان دونوں ممالک کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرتا اور نہ ہی سوچتا ہے۔ روس ایک بہت بڑا ملک اور بڑی فوجی قوت ہے تو چین فوجی کے ساتھ ساتھ ایک معاشی قوت ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ حالیہ خلیج تنازعے میں چین اور روس کا کردار پس منظر کے کھلاڑیوں جیسا رہا۔
شکست کی ذمہ داری اور مستقبل کے اقدامات
امریکا کا صدر، پارٹی حکومت میں اور دونوں ایوانوں میں شکست کا سامنا کر رہا ہے۔ پوری حکومتی مشینری ہاتھ میں ہونے کے باوجود امریکی صدر یا ریپبلیکن پارٹی کی طرف امریکا کے انتخابی نظام پہ کوئی انگلی نہیں اٹھی۔ انہوں نے بہتر کارکردگی دکھائی یہ انہوں نے ڈیموکریٹس کے لیے کہا۔ اور اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے ایران جنگ کو اس کی وجہ قرار دیا۔
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