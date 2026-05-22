امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا حتمی مسودہ مکمل، پاکستان کی اہم کردار، امید ہے کہ قابلِ قبول معاہدہ طے پائے گا

امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا حتمی مسودہ ممکنہ طور پر مکمل ہوگیا ہے جب کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی تہران پہنچ چکے ہیں۔ امریکی وزیرِ خارجہ مارکو روبیو نے بتایا کہ ایران کے ساتھ جاری سفارتی مذاکرات میں پاکستان کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ پاکستانی قیادت نے اس سفارتی عمل میں قابلِ تعریف کردار ادا کیا ہے۔ سوئیڈن میں نیٹو اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ ایک قابلِ قبول معاہدہ طے پاسکتا ہے۔
امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا حتمی مسودہ ممکنہ طور پر مکمل ہوگیا ہے جب کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی تہران پہنچ چکے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی وزیرِ خارجہ مارکو روبیو نے بتایا کہ ایران کے ساتھ جاری سفارتی مذاکرات میں پاکستان کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ امریکا اور ایران کے درمیان بات چیت میں پاکستان بنیادی ثالث کے طور پر کام کر رہا ہے۔ پاکستانی قیادت نے اس سفارتی عمل میں قابلِ تعریف کردار ادا کیا ہے۔ سوئیڈن میں نیٹو اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گف تگو کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ ایک قابلِ قبول معاہدہ طے پاسکتا ہے۔ مارکو روبیو نے یہ بھی بتایا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں اگرچہ ابھی کئی اہم م عاملات حل طلب ہیں لیکن کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں امریکی وزیرِ خارجہ نے کہا کہ مذاکرات میں سب سے اہم مسائل ایران کا جوہری پروگرام، یورینیئم افزودگی اور آبنائے ہرمز کی صورتحال ہیں۔مارکو روبیو نے ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں ممکنہ ٹول ٹیک س یا بحری گزرگاہ پر فیس عائد کرنے کے منصوبے کو ناقابلِ قبول قرار دیا اور کہا کہ عالمی برادری کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔مودی سے سوال کرنا جرم بنادیا گیا؛ ناروے کی صحافی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس معطل کیے گئے.
