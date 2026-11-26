امریکی جج نے ڈونلڈ ٹرمپ کا برتھ رائٹ سٹیزن شپ آرڈر بلاک کر دیا
امریکی ڈسٹرکٹ جج کرسٹوفر کوپ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے ایگزیکٹو آرڈر پر عارضی حکمِ معطلی جاری کر دی ہے، جس کے تحت امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کو شہریت دینے کی پالیسی کو محدود کیا جا رہا تھا۔
امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے ایگزیکٹو آرڈر پر نظرثانی کے سلسلے میں ایک اہم موڑ آگیا ہے، جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جاری کردہ نئے حکم نامے کو معطل کر دیا گیا ہے۔ امریکی فدرل جج کرسٹوفر کوپ نے یہ فیصلہ اس وقت دیا جب انہوں نے استدلال پیش کیا کہ یہ حکم آئین کے چودہویں ترمیم پر مبنی بنیادی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ ججی فیصلہ صدر ٹرمپ کی سخت گیر تارکین وطن پالیسیوں کے ایک اہم ستون کو مؤثر طریقے سے روک دیتا ہے، جس سے امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کو خود بخود شہریت حاصل ہونے کا عمل متاثر ہوتا رہے گا۔
قانونی چیلنج اور جج کا حتمی حکم
واشنگٹن ڈی سی میں مقیم امریکی ڈسٹرکٹ جج کرسٹوفر کوپ نے کلاس ایکشن قانونی کارروائی کے تحت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 23 اگست کو جاری کردہ ایگزیکٹو آرڈر پر عارضی طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس حکم کے تحت امریکی محکمہ خارجہ، ڈیپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سکیورٹی، اور سوشل سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کو اس نئے آرڈر کو اطلاق سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جج کوپ نے واضح کیا کہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی یہ بات طے کر دی ہے کہ صدر امریکہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے شہریت کے قانون میں نئے استثنیٰ پیدا نہیں کر سکتا، خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو امریکہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں اور امریکی قانون کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔Also readلیمو پانی سے وزن کم ہونے کے دعوے کی سائنسی حقیقت
سپریم کورٹ کا سابقہ رائے اور آئینی تشریح
صدر ٹرمپ نے یہ نیا آرڈر اس وقت جاری کیا تھا جب امریکہ کی سپریم کورٹ نے ان کی ابتدائی کوششوں کو مسترد کر دیا تھا، جو 2025 میں ایسی پالیسی کے خاتمے کی کوشش تھی جس کے تحت غیر شہری یا پریمننٹ ریذیڈنٹ نہ ہونے والے والدین کے بچوں کو شہریت نہ دی جائے۔ سپریم کورٹ نے 1898 کے تاریخی کیس یو اینائیٹڈ اسٹیٹس بمقابلہ وانگ کیم ارک کی تشریح کی توثیق کی ہے، جس میں آئین کے چودہویں ترمیم کی شہریت والی دفعہ کو اس طرح سمجھا گیا ہے کہ یہ امریکہ میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو شہریت دیتی ہے، چاہے اس کے والدین کا تارکین وطن ہونا یا رہائش کا کوئی بھی حیثیت کیوں نہ ہو۔ جج کوپ نے اپنی رائے میں واضح کیا کہ سپریم کورٹ کے دو سابقہ احکامات یہ ثابت کر چکے ہیں کہ امریکہ میں پیدا ہونے والے تمام بچے شہریت کے حقدار ہیں، سوائے ان چند مستثنیات کے جو امریکی قانون کے دائرہ کار میں نہیں آتے۔
حکومتی موقف اور مخالفین کی کھلی آراء
وائٹ ہاؤس کی نمائندہ لورین بس نے جج کوپ کے فیصلے کو سخت الفاظ میں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ ایک 'ایکٹوسٹ جج' کا فیصلہ ہے جو سابق صدر بارک اوباما نے مقرر کیا تھا اور جو صدر ٹرمپ کے منطقی ایجنڈے کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ کا یہ آرڈر سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلوں اور تجزیے کے مطابقت رکھتا ہے۔ دوسری جانب، امریکن سول لائبرٹیز یونین کے وکیل کوڈی ووفسی نے موقف اپناتے ہوئے کہا کہ برتھ رائٹ سٹیزن شپ امریکہ میں سرزمین کا قانون ہے اور صدر ٹرمپ کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ انہوں نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے 1898 اور اس سال شروع میں دو بار اس قسم کی کوششوں کو مسترد کر چکا ہے، اور 'تیسری مرتبہ کوئی جادوئی اثر نہیں لائے گا'۔
آئندہ اقدامات اور عدالتی معرکے کا مستقبل
اب امریکہ کی وفاقی حکومت کو اس فیصلے کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں عدالتوں میں اپنا دفاع پیش کرنا ہوگا، کیونکہ میری لینڈ میں دوسرے فدرل جج نے بھی ستمبر کے مہینے میں اسی قسم کے آرڈر کو معطل کر رکھا ہے۔ حکومت کو ان دونوں عارضی پابندیوں کو منسوخ کروانا ہوگا تاکہ وہ اپنی مقصود پالیسی کو لاگو کر سکے۔ جج کوپ نے اپنی رائے میں مزید وضاحت کی کہ سپریم کورٹ کے 23 جون کے فیصلے نے یہ واضح کر دیا تھا کہ صدر امریکہ شہریت کی تعریف میں اپنے ذاتی استثنیٰ شامل نہیں کر سکتا، کیونکہ سپریم کورٹ کی رائے میں یہ اختیار صدارتی حکومت کو نہیں دیا گیا ہے۔
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