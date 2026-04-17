امریکہ کی روسی اور ایرانی تیل پر پابندیاں: بھارت پر اثرات اور نئے تجارتی رجحانات

امریکی وزیر خزانہ نے روس اور ایران سے تیل کی خریداری کے جنرل لائسنس کی تجدید نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد بھارت کو روسی تیل کی خریداری میں حاصل رعایت ختم ہو گئی ہے۔ یہ اقدام خطے میں تیل کی تجارت کے لیے نئے چیلنجز اور مواقع پیدا کر سکتا ہے، بالخصوص جب بھارت چینی کرنسی یوان میں ایران سے تیل کی ادائیگی کر رہا ہے۔
امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایک پریس بریفنگ میں واضح کیا ہے کہ واشنگٹن، روس اور ایران سے تیل کی خریداری کے لیے موجودہ جنرل لائسنس کی تجدید نہیں کرے گا۔ یہ اعلان بین الاقوامی تیل کی تجارت کے منظر نامے میں نمایاں تبدیلی کا اشارہ ہے۔
بھارتی میڈیا کے مطابق، اس فیصلے کے نتیجے میں، امریکہ نے بھارت کو روسی تیل خریدنے کے لیے فراہم کردہ رعایت کو ختم کر دیا ہے۔ اس امریکی رعایت کے خاتمے کے بعد، بھارتی ریفائنریز نے پہلے ہی 3 کروڑ بیرل روسی تیل کے آرڈرز دے رکھے تھے، جو اب نئی صورتحال کا سامنا کریں گے۔
امریکی وزیر خزانہ کے مطابق، بھارت کی جانب سے 11 مارچ سے قبل رعایتی قیمتوں پر خریدے گئے تیل کے معاہدوں کی مدت اب ختم ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں روسی تیل کی خریداری کے لیے بھارت کو نئے شرائط و ضوابط کا سامنا کرنا پڑے گا۔
دوسری جانب، بھارتی ریفائنرز نے ایران سے محدود مقدار میں خام تیل کی خریداری کے لیے ادائیگیوں کا رخ چینی کرنسی یوان کی جانب موڑ دیا ہے۔ اس عمل میں آئی سی آئی سی آئی بینک مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ پیش رفت عالمی معیشت میں امریکی ڈالر کے غلبے کو چیلنج کرنے کی ایک بڑی کوشش کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔
رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق، بھارت کا ڈالر کے بجائے ایران سے تیل چینی کرنسی یوان میں خریدنا ایک اہم تجارتی رجحان ہے۔
اس صورتحال کے مضمرات وسیع ہیں۔ ایک جانب، امریکی پابندیوں کا مقصد روس اور ایران کی معیشتوں کو متاثر کرنا ہے، جبکہ دوسری جانب، یہ دوسرے ممالک کو متبادل تجارتی راستے تلاش کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ بھارت، جو کہ دنیا کے سب سے بڑے تیل درآمد کنندگان میں سے ایک ہے، کے لیے یہ ایک نازک لمحہ ہے۔ روسی تیل پر انحصار کم کرنا اور ایران کے ساتھ ادائیگیوں کے نئے طریقے اختیار کرنا، نہ صرف بھارت کی معیشت بلکہ عالمی تیل کی منڈی پر بھی گہرے اثرات مرتب کرے گا۔
یہ تبدیلی عالمی مالیاتی نظام میں ڈالر کی بالادستی کو کمزور کرنے اور دیگر کرنسیوں کے کردار کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، لبنان اور ایران سے متعلق دیگر خبروں اور اسرائیل میں شہری پابندیوں کے خاتمے اور معمولات زندگی کی بحالی جیسی صورتحال بھی خطے میں غیر معمولی صورتحال کی عکاسی کرتی ہے۔
ایکسپریس میڈیا گروپ کی طرف سے شائع شدہ اس خبر کے جملہ حقوق محفوظ ہیں
