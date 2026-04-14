امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کا کلیدی کردار، امریکی نائب صدر کا اعتراف

امریکی نائب صدر نے ایران اور امریکا کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف کی قیادت کو سراہا۔
واشنگٹن: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان مذاکرات میں پاکستان نے ایک اہم اور مثبت کردار ادا کیا۔
ایک بیان میں، وینس نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کو خاص طور پر سراہا، جنہوں نے میزبانی کے دوران غیر معمولی مہارت اور قائدانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں رہنماؤں نے اعلیٰ سطحی ریاستی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکا اور ایران کے درمیان بات چیت کو ممکن بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔
یہ بات چیت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب دونوں ممالک طویل عرصے سے براہ راست اور سنجیدہ مذاکرات سے گریزاں تھے۔ امریکی نائب صدر کے مطابق، پاکستان کی میزبانی اور سفارتی کوششوں نے دونوں ممالک کو ایک میز پر لانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا، جس سے خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کی امید پیدا ہوئی ہے۔
اس پیش رفت کو عالمی سطح پر پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو نہ صرف پاکستان کی اہمیت میں اضافہ کرے گی بلکہ خطے میں امن اور استحکام کی نئی راہیں بھی کھول سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس سے پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ میں اضافہ ہوگا اور عالمی برادری میں اس کا اعتماد بحال ہوگا۔
اس کے علاوہ، یہ پاکستان کو دیگر علاقائی تنازعات کے حل میں بھی اہم کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی جانب سے کی جانے والی یہ کوششیں نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں، پاکستان کی جانب سے کی جانے والی سفارتی کوششیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں اور اس سے خطے میں امن کے قیام کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔
امریکی نائب صدر نے اس بات پر زور دیا کہ یہ مذاکرات خطے میں امن اور استحکام کے لیے ایک اہم قدم ہے اور اس سے دیگر ممالک کو بھی حوصلہ ملے گا کہ وہ اپنے اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور اس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے۔
انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ پاکستان نے اس عمل میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے اور اس کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ ایران کی جانب سے بھی مذاکرات میں دلچسپی ظاہر کی گئی ہے اور اس نے اس عمل کو آگے بڑھانے میں تعاون کا یقین دلایا ہے۔ اسی طرح، امریکی حکام نے بھی پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ اس عمل کو کامیاب بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔
یہ پیش رفت خطے میں امن اور استحکام کے لیے ایک امید افزا قدم ہے اور اس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ، یہ خطے کے دیگر ممالک کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ترغیب دے گا۔
ادھر، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران کے ساتھ مذاکرات کی خواہش ظاہر کی ہے اور اس حوالے سے متعلقہ افراد کو فوری طور پر کال کرنے کی بات کہی ہے۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی ہے جب اسرائیل نے لبنان کی سرحد کے قریب 15 مستقل فوجی اڈے قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔
اس صورتحال میں، پاکستان کا یہ کردار خطے میں امن اور استحکام کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس سے دیگر ممالک کو بھی حوصلہ ملے گا کہ وہ اپنے اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ یہ پاکستان کی سفارتی صلاحیتوں کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے اور اس سے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے۔
