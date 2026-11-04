امریکی محکمہ خزانہ نے ایران سے تعلقات کے الزام پر بھارتی شہری اور ترک کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دیں
امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے ایران کی معاونت میں ملوث بھارتی شہری سنیل کمار شرما، ان کی اہلیہ اور ترک کمپنیوں پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں جو ایرانی تیل کے نقل و حمل میں حصہ دار تھیں۔
امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے ساتھ مبینہ مالی اور کاروباری روابط رکھنے کے سنگین الزامات کی بنیاد پر بھارت اور ترکیہ سے تعلق رکھنے والے کئی افراد اور اداروں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ واشنگٹن میں جاری اعلان کے مطابق یہ سخت اقدامات ایرانی حکومت کی مالی معاونت کرنے والے نیٹ ورکس کو بے نقاب کرنے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے زیرِ اہتمام مخصوص آپریشن ' اکنامک آؤٹ کاسٹ' کے دائرہ کار میں شامل کیا گیا ہے۔
سنیل کمار شرما اور فوگو گراؤنڈ سروسز پر پابندی
اس بڑی کارروائی میں بھارت میں مقیم شہری سنیل کمار شرما اور ان کی اہلیہ جسپریت پریتی کو براہِ راست پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سنیل کمار شرما سے وابستہ مزید نو الگ الگ اداروں کو بھی ان پابندیوں کے دائرے میں لایا گیا ہے تاکہ ان کے مالی اور کاروباری سرگرمیوں پر سخت پابندیاں لگائی جا سکیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے زور دیا گیا ہے کہ یہ اقدامات ان افراد اور اداروں کے خلاف ہیں جنہوں نے ایران کے ساتھ غیر قانونی روابط قائم کیے ہیں۔Also readFederal cabinet endorses Pakistan-Kuwait defense cooperation agreement
اسی طرح ترکیہ کی کمپنی 'فوگو گراؤنڈ سروسز' پر بھی سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق اس کمپنی نے ایران کے فضائی شعبے کی معاونت کی ہے اور اس پر ایرانی خفیہ تیل ٹینکر نیٹ ورک سے منسلک سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یہ اقدامات ایرانی حکومت کی مالی حیثیت کو کمزور کرنے کے لیے امریکی حکام کی جاری کوششوں کا ایک اہم حصہ ہیں۔
جعلی پرچموں کے ذریعے بحری فراڈ کی کوشش
امریکی محکمہ خزانہ کے سخت الزامات کے مطابق ملزم افراد اور اداروں کے نیٹ ورک نے ایران سے تیل کی ترسیل کرنے والے جہازوں کو جعلی پرچم اور جعلی سرٹیفکیٹس فراہم کیے ہیں۔ اس طریقہ کار کے ذریعے ایرانی تیل کی نقل و حمل کے لیے بحری فراڈ میں معاونت کی گئی تاکہ امریکی پابندیوں سے بچا جا سکے۔ یہ کارروائی ایرانی تیل کے غیر قانونی تجارتی نیٹ ورک کو روکنے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے افراد کو سزا دینے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
امریکی حکام نے واضح کیا ہے کہ جعلی دستاویزات اور پرچموں کے استعمال سے ایران تیل کی سپلائی چین کو چھپانے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ ان پابندیوں کا مقصد ان تمام دروازوں کو بند کرنا ہے جو ایرانی حکومت کی مالی معاونت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس عمل میں بھارت اور ترکیہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنایا گیا ہے جو اس غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔
وزیر خزانہ کا واضح پیغام اور آئندہ اقدامات
امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے پابندیوں کے اعلان کے دوران ایک واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ آپریشن 'اکنامک آؤٹ کاسٹ' کے تحت یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ ممالک، کمپنیوں اور افراد کو ایران کی معاونت کے معاملے پر امریکی پالیسی کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی حکومت کی مسلسل مدد کرنے والے افراد اور اداروں کے خلاف پابندیاں عائد کی جاتی رہیں گی۔
اسکاٹ بیسنٹ نے مزید کہا کہ امریکی حکومت کسی بھی ایسے فرد یا ادارے کو سزا دینے کے لیے تیار ہے جو ایران کی مالی و اقتصادی سرگرمیوں میں حصہ ڈالتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں صرف آغاز ہیں اور مستقبل قریب میں مزید اقدامات کا امکان ہے۔ اس حوالے سے جنوبی کوریا نے بھی آبنائے ہرمز کی سکیورٹی کے لیے بحری مشن تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو علاقائی سلامتی کے لیے ایک اہم قدم ہے۔
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