امریکی خزانہ نے عراق کو ایران کے سرحدی دروازے بند کرنے کا حکم دیا
امریکی محکمہ خزانہ نے عراق سے ایران کے ساتھ سرحدی گزرگاہوں کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ تہران پر معاشی دباؤ بڑھایا جا سکے، جس پر بغداد میں تبادلہ خیال جاری ہے۔
امریکی محکمہ خزانہ نے عراق کی حکومت سے براہِ راست درخواست کی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تمام سرحدی گزرگاہوں کو فوری طور پر بند کر دے، سوائے دو مخصوص دروازوں کے، جس کا مقصد تہران پر امریکی پالیسی کے تحت معاشی دباؤ کو مزید شدید بنانا ہے۔ یہ سخت موقف واشنگٹن کی ایران کے خلاف جاری سفارتی اور معاشی جنگ کا ایک اہم حصہ ہے، جسے بغداد میں ایرانی سرحدوں کے انتظام کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک کلیدی قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
سرحدی گزرگاہوں کے بند کرنے کی تفصیلات
عراقی وزیر خارجہ فرید حسین نے الجزیرہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اس امر کی تصدیق کی کہ امریکی محکمہ خزانہ نے انہیں واضح طور پر ہدایت کی ہے کہ ایران سے متصل تمام سرحدی راستوں کو بند کیا جائے، لیکن اس حکم میں صرف دو دروازوں کو کھلی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ فرید حسین نے بتایا کہ ایران کے ساتھ سرحد پر بہت سے سرکاری اور غیر سرکاری گزرگاہیں موجود ہیں، جنہیں ایک ساتھ بند کرنا انتہائی مشکل کام ہے اور اس سے عراق کی معیشت کو سنگین نقصان پہنچ سکتا ہے۔Also readEgyptian singer Muslim and Yara Tamer divorce again after family tensions
عراقی حکومت کے مطابق، امریکی رہنماؤں کی طرف سے کی جانے والی اس مانگ پر ابھی تک مکمل طور پر عملدرآمد نہیں کیا گیا ہے کیونکہ مقامی حکام کو اس کے ممکنہ اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ فرید حسین نے واضح کیا کہ امریکی نمائندوں کے ساتھ اس مسئلے پر مکالمہ جاری ہے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک ایسا راستہ تلاش کرنا ہے جو امریکی دباؤ کو پورا کرے اور ایک ساتھ ہی عراقی معیشت کو شدید بحران سے بچا سکے۔
امریکی دباؤ اور علاقائی استراتيجيا
یہ درخواست واشنگٹن کی جانب سے تہران پر معاشی دباؤ بڑھانے کی وسیع پالیسی کا حصہ ہے، جس کا مقصد ایران کی سفارتی پوزیشن کو کمزور کرنا اور اس کے مالی وسائل پر پابندیاں لگانا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے یہ قدم ایران کے ساتھ ہونے والی سفارتی گفتگو کے دوران سامنے آیا ہے، جہاں واشنگٹن نے بغداد کو ایران کی سرحدوں پر سختی سے نگرانی اور کنٹرول کرنے پر مجبور کیا ہے تاکہ غیر قانونی سرگرمیوں کو روکا جا سکے۔
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ سرحدوں کی سخت نگرانی نہ صرف smuggling کو روکنے میں مدد دے گی بلکہ یہ ایران کو ملنے والے مالی وسائل کو بھی محدود کرے گی، جو کہ تہران کے نیوکلیر پروگرام اور علاقائی سرگرمیوں کے لیے اہم ہے۔ اس حوالے سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی اپنی پوزیشن واضح کی ہے، جہاں انہوں نے ایران کے خلاف کارروائیوں کی حمایت کی ہے اور اسے ضروری قرار دیا ہے تاکہ نیوکلیہ خطرات کو روکا جا سکے، حالانکہ یہ بیان براہِ راست سرحدی گزرگاہوں کے بند ہونے سے متعلق نہیں ہے لیکن یہ کلیدی سیاق و سباق کو واضح کرتا ہے۔
معیشت پر اثرات اور اگلا مرحلہ
پچھلے مہینے عراق نے ایران کے ساتھ مصروف ترین سرحدی گزرگاہوں میں سے ایک، یعنی شیپ سرحدی گزرگاہ کو عارضی طور پر بند کر دیا تھا تاکہ سیکیورٹی کی جانچ پڑتال کی جا سکے اور smuggling کو روکنے کے لیے جدید تشخیصی سامنہ نصب کیا جا سکے۔ اس اقدام نے علاقائی تجارت کو متاثر کیا ہے اور مقامی کاروباری حلقوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے، کیونکہ سرحدوں کی بندش سے مال برداری اور مزدوروں کی آمد و رفت پر اثر پڑتا ہے۔
عراقی حکومت کے پاس اب فیصلہ کرنا ہے کہ وہ امریکی دباؤ کے باوجود معاشی نقصان کو کیسے کم سے کم رکھے یا پھر سفارتی تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے تمام گزرگاہوں کو بند کرنے کا فیصلہ کرے۔ فرید حسین نے بتایا کہ امریکہ اب بھی تمام گزرگاہوں کے بند ہونے پر اڑا ہوا ہے، اور بغداد اس پر مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کر رہا ہے تاکہ ایسا نتیجہ نکالے جو نہ صرف بین الاقوامی تعلقات کے لیے قابل قبول ہو بلکہ مقامی معیشت کے لیے بھی نقصان دہ نہ ہو۔
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