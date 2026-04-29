امریکا نے ایران کے خلاف 35 اداروں اور شخصیات کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کر دیا

واشنگٹن نے ایران کے خلاف اقتصادی دباؤ بڑھاتے ہوئے 35 اداروں اور شخصیات کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ نیٹ ورک ایران کے بینکاری نظام اور تیل کی تجارت کو سہارا دے رہا تھا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق نامزد ادارے اور افراد اربوں ڈالر مالیت کے ایرانی تیل کی ترسیل اور مالی لین دین میں ملوث رہے جس کے ذریعے پابندیوں کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی گئی۔ محکمہ خزانہ کے ذیلی ادارے او ایف اے سی نے خبردار کیا ہے کہ ایسے بینک اور مالیاتی ادارے بھی کارروائی کی زد میں آ سکتے ہیں جو ان کمپنیوں سے کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں اور جو آبنائے ہرمز کے راستے ادائیگیوں کے نظام میں شامل ہیں۔ امریکی حکام نے چین کے صوبے شینڈونگ میں قائم آئل ریفائنریز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہاں موجود متعدد نجی کمپنیاں ایرانی تیل کی درآمد اور ریفائننگ میں کردار ادا کر رہی ہیں۔ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں نے عالمی اقتصادی نظام میں نئے چلچلے پیدا کر دیے ہیں۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات ایران کی اقتصادی نظام کو مزید زعزاعہ میں ڈال دے گا اور اسے بین الاقوامی معاشرے سے عزلہ میں ڈال دے گا۔ ایران کے حکام نے امریکی پابندیوں کو غیر قانونی اور غیر انسانی بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدامات ایرانی عوام پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ ایران کے اقتصادی نظام پر امریکی پابندیوں کے اثرات واضح ہو رہے ہیں، خاص طور پر تیل کی تجارت میں کمی آ رہی ہے جس سے ایران کی ارصادی حالت پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ ایران کے حکومتی اداروں نے امریکی پابندیوں کے جواب میں نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبد اللہیان نے کہا ہے کہ ایران نے اپنے بین الاقوامی شراکت داروں سے ملاقاتیں کر کے اقتصادی تعاون کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران نے بھی امریکی پابندیوں کے جواب میں کئی امریکی اداروں اور شخصیات کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ ایران کے حکومتی اداروں نے کہا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کے باوجود اپنی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں۔ ایران کے اقتصادی نظام پر امریکی پابندیوں کے اثرات واضح ہو رہے ہیں، لیکن ایران کے حکومتی اداروں نے کہا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کے باوجود اپنی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں
امریکا ایران پابندیاں اقتصادی دباؤ تیل کی تجارت
United States Latest News, United States Headlines
