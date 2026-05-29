Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران سے اہم پیش رفت: آبنائے ہرمز میں بحری راستے کی بحالی اور جوہری ہتھیاروں سے متعلق پیشرفت

International Relations News

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران سے اہم پیش رفت: آبنائے ہرمز میں بحری راستے کی بحالی اور جوہری ہتھیاروں سے متعلق پیشرفت
IranDonald TrumpUS-Iran Relations
📆29/05/2026 4:22 pm
📰ExpressNewsPK
97 sec. here / 46 min. at publisher
📊News: 192% · Publisher: 53%

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جاری کشیدگی کے خاتمے اور بحری راستے کی بحالی کے حوالے سے ایران کے ساتھ اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز میں امریکا کی ایرانی بحریہ کی ناکہ بندی ختم کی جا رہی ہے۔ وہاں پھنسے جہازوں اور ان کے عملے کو اب اپنے گھروں کو واپسی کی تیاری کرنی چاہیے۔ انھوں نے مزید کہا کہ ایران کو بدلے اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک کی بلا تعطل روانی یقینی بنائی جائے گی اور وہاں کسی بھی قسم کا ٹول یا اضافی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز میں بچھائی گئی متعدد بحری بارودی سرنگیں امریکی مائن سوئپرز پہلے ہی تباہ کر چکے ہیں جبکہ باقی ماندہ سرنگوں کو ایران فوری طور پر ہٹائے گا یا تباہ کرے گا۔ انہوں نے امریکی بحریہ کی آبنائے ہرمز میں کارروائی کو عظیم قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی تجارت اور توانائی کی سپلائی کو محفوظ بنانے کے لیے یہ اقدامات ضروری تھے۔ اپنی پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بھی بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً 11 ماہ قبل امریکی B-2 بمبار طیاروں کے حملے میں زیرِ زمین پہاڑوں کے نیچے موجود افزودہ یورینیم کا ذخیرہ دب گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ امریکا، چین، ایران اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی (IAEA) کے تعاون سے اس نیوکلیئر ڈسٹ کو زمین سے نکال کر مکمل طور پر تباہ کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ تاحکمِ ثانی کوئی مالی لین دین نہیں ہوگا تاہم ایران کے ساتھ کم اہمیت کے حامل دیگر معاملات پر اتفاق ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق وہ اس معاملے پر حتمی فیصلہ کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس کے سچوئیشن روم میں اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو اس بات پر اتفاق کرنا ہوگا کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار یا ایٹم بم حاصل نہیں کرے گا۔ انھوں نے مزید کہا کہ اس حوالے سے حتمی فیصلہ کرنے کے لیے وہ وائٹ ہاؤس کے سچوئیشن روم میں ایک اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے۔حملوں کے باوجود ایران اور امریکاجنگ بندی معاہدے پر متفق ہوگئے، امریکی میڈیاایران کا کویت پر بیلسٹک میزائل حملہ، امریکا کا اسے ناکام بنانے کا دعویٰ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جاری کشیدگی کے خاتمے اور بحری راستے کی بحالی کے حوالے سے ایران کے ساتھ اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز میں امریکا کی ایرانی بحریہ کی ناکہ بندی ختم کی جا رہی ہے۔ وہاں پھنسے جہازوں اور ان کے عملے کو اب اپنے گھروں کو واپسی کی تیاری کرنی چاہیے۔ انھوں نے مزید کہا کہ ایران کو بدلے اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک کی بلا تعطل روانی یقینی بنائی جائے گی اور وہاں کسی بھی قسم کا ٹول یا اضافی فیس وصول نہیں کی جائے گا۔ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز میں بچھائی گئی متعدد بحری بارودی سرنگیں امریکی مائن سوئپرز پہلے ہی تباہ کر چکے ہیں جبکہ باقی ماندہ سرنگوں کو ایران فوری طور پر ہٹائے گا یا تباہ کرے گا۔ انہوں نے امریکی بحریہ کی آبنائے ہرمز میں کارروائی کو عظیم قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی تجارت اور توانائی کی سپلائی کو محفوظ بنانے کے لیے یہ اقدامات ضروری تھے۔ اپنی پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بھی بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً 11 ماہ قبل امریکی B-2 بمبار طیاروں کے حملے میں زیرِ زمین پہاڑوں کے نیچے موجود افزودہ یورینیم کا ذخیرہ دب گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ امریکا، چین، ایران اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی (IAEA) کے تعاون سے اس نیوکلیئر ڈسٹ کو زمین سے نکال کر مکمل طور پر تباہ کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ تاحکمِ ثانی کوئی مالی لین دین نہیں ہوگا تاہم ایران کے ساتھ کم اہمیت کے حامل دیگر معاملات پر اتفاق ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق وہ اس معاملے پر حتمی فیصلہ کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس کے سچوئیشن روم میں اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو اس بات پر اتفاق کرنا ہوگا کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار یا ایٹم بم حاصل نہیں کرے گا۔ انھوں نے مزید کہا کہ اس حوالے سے حتمی فیصلہ کرنے کے لیے وہ وائٹ ہاؤس کے سچوئیشن روم میں ایک اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے۔حملوں کے باوجود ایران اور امریکاجنگ بندی معاہدے پر متفق ہوگئے، امریکی میڈیاایران کا کویت پر بیلسٹک میزائل حملہ، امریکا کا اسے ناکام بنانے کا دعوی.

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جاری کشیدگی کے خاتمے اور بحری راستے کی بحالی کے حوالے سے ایران کے ساتھ اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز میں امریکا کی ایرانی بحریہ کی ناکہ بندی ختم کی جا رہی ہے۔ وہاں پھنسے جہازوں اور ان کے عملے کو اب اپنے گھروں کو واپسی کی تیاری کرنی چاہیے۔ انھوں نے مزید کہا کہ ایران کو بدلے اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک کی بلا تعطل روانی یقینی بنائی جائے گی اور وہاں کسی بھی قسم کا ٹول یا اضافی فیس وصول نہیں کی جائے گا۔ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز میں بچھائی گئی متعدد بحری بارودی سرنگیں امریکی مائن سوئپرز پہلے ہی تباہ کر چکے ہیں جبکہ باقی ماندہ سرنگوں کو ایران فوری طور پر ہٹائے گا یا تباہ کرے گا۔ انہوں نے امریکی بحریہ کی آبنائے ہرمز میں کارروائی کو عظیم قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی تجارت اور توانائی کی سپلائی کو محفوظ بنانے کے لیے یہ اقدامات ضروری تھے۔ اپنی پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بھی بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً 11 ماہ قبل امریکی B-2 بمبار طیاروں کے حملے میں زیرِ زمین پہاڑوں کے نیچے موجود افزودہ یورینیم کا ذخیرہ دب گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ امریکا، چین، ایران اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی (IAEA) کے تعاون سے اس نیوکلیئر ڈسٹ کو زمین سے نکال کر مکمل طور پر تباہ کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ تاحکمِ ثانی کوئی مالی لین دین نہیں ہوگا تاہم ایران کے ساتھ کم اہمیت کے حامل دیگر معاملات پر اتفاق ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق وہ اس معاملے پر حتمی فیصلہ کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس کے سچوئیشن روم میں اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو اس بات پر اتفاق کرنا ہوگا کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار یا ایٹم بم حاصل نہیں کرے گا۔ انھوں نے مزید کہا کہ اس حوالے سے حتمی فیصلہ کرنے کے لیے وہ وائٹ ہاؤس کے سچوئیشن روم میں ایک اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے۔حملوں کے باوجود ایران اور امریکاجنگ بندی معاہدے پر متفق ہوگئے، امریکی میڈیاایران کا کویت پر بیلسٹک میزائل حملہ، امریکا کا اسے ناکام بنانے کا دعوی

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ExpressNewsPK /  🏆 13. in PK

Iran Donald Trump US-Iran Relations Bandar Abbas Bandar Abbas Strait Bandar Abbas Naval Blockade Iranian Naval Blockade Iranian Naval Blockade Of Bandar Abbas Iranian Naval Blockade Of The Strait Of Hormuz Iranian Naval Blockade Of The Strait Of Hormuz Iranian Naval Blockade Of The Strait Of Hormuz Bandar Abbas And The Gulf Of Oman Iranian Naval Blockade Of The Strait Of Hormuz Bandar Abbas The Gulf Of Oman And The Gulf Of Aqaba Iranian Naval Blockade Of The Strait Of Hormuz Bandar Abbas The Gulf Of Oman The Gulf Of Aqaba And The Red Sea Iranian Naval Blockade Of The Strait Of Hormuz Bandar Abbas The Gulf Of Oman The Gulf Of Aqaba The Red Sea And The Mediterranean Sea Iranian Naval Blockade Of The Strait Of Hormuz Bandar Abbas The Gulf Of Oman The Gulf Of Aqaba The Red Sea The Mediterranean Sea And The Indian Ocean Iranian Naval Blockade Of The Strait Of Hormuz Bandar Abbas The Gulf Of Oman The Gulf Of Aqaba The Red Sea The Mediterranean Sea The Indian Ocean And The Pacific Ocean

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-29 19:24:05