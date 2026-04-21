امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی، اسحاق ڈار کی جنگ بندی میں توسیع کی اپیل

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امریکہ اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے خطے میں امن قائم رکھیں، جبکہ ٹرمپ نے جنگ بندی کے خاتمے اور ممکنہ فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔
اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق امریکہ اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی میں توسیع پر غور کریں اور مذاکرات و سفارت کاری کو اولین ترجیح دیں۔ امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر کے ساتھ ملاقات کے دوران، جس میں علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا، اسحاق ڈار نے پاکستان کے اس مستقل موقف کا اعادہ کیا کہ تنازعات کے حل اور خطے میں پائیدار امن و استحکام کے قیام کے لیے بات چیت ہی واحد موثر ذریعہ ہے۔ انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان مسلسل رابطوں
کی اہمیت پر زور دیا اور دونوں ممالک سے اپیل کی کہ وہ موجودہ جنگ بندی میں توسیع کریں اور سفارتی کوششوں کے لیے دروازے کھلے رکھیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق نٹالی بیکر نے علاقائی امن کے فروغ اور دونوں ممالک کے درمیان مواصلات کی سہولت فراہم کرنے میں پاکستان کے تعمیری کردار کا اعتراف کیا۔ دریں اثنا، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ میں دشمنی ختم کرنے کے لیے ایران کے ساتھ مذاکرات میں امریکہ کی سودے بازی کی طاقت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ سی این بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ہم ایک بڑے معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایران کے پاس درحقیقت کوئی اور انتخاب نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری مذاکراتی پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ تاہم، ٹرمپ نے جنگ بندی میں توسیع کے حوالے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس میں توسیع نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اگر جلد معاہدہ طے نہ پایا تو امریکہ ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کا دوبارہ آغاز کر سکتا ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ وہ بمباری کی توقع رکھتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں یہ آگے بڑھنے کا ایک بہتر رویہ ہے۔ دو ہفتوں پر محیط یہ جنگ بندی منگل کو ختم ہونا تھی لیکن ٹرمپ نے اعلان کیا کہ اسے بدھ کی شام تک بڑھا دیا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے ایران پر جنگ بندی کی متعدد خلاف ورزیوں کا الزام بھی عائد کیا۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اطلاعات کے مطابق ایک امریکی وفد اسلام آباد پہنچ رہا ہے جس کے بعد واشنگٹن اور تہران کے درمیان براہ راست مذاکرات کے دوسرے دور کی توقعات وابستہ ہیں۔ اپریل کے وسط میں اسلام آباد میں ہونے والے پہلے دور کے بعد سے پاکستان نے ثالث کے طور پر اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کی قیادت نے امریکہ اور ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے انتہائی متحرک سفارت کاری کی ہے۔ ایران کی جانب سے تہران کے تحفظات کو دیکھتے ہوئے، خاص طور پر امریکی پابندیوں کے معاملے پر، سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ ایرانی حکام نے امریکہ کی جانب سے متضاد اشاروں پر تنقید کی ہے اور واشنگٹن پر الزام لگایا ہے کہ وہ سفارت کاری کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا ہے۔ ایران نے خلیج اومان میں اپنے جہاز کو قبضے میں لینے کے واقعے کو بحری قزاقی قرار دیا ہے جبکہ خطے میں تناؤ کے پیش نظر ایران کی جانب سے ڈرون سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے
