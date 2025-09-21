امریکی پابندیاں: بھارت کو بڑا جھٹکا، پاکستان کے لیے موقع

سردار مسعود خان نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے چاہ بہار بندرگاہ پر پابندیاں بھارت کے لیے دھچکا ہیں، جبکہ گوادر بندرگاہ پاکستان کے لیے ایک موقع ہے۔
سینئر سفارت کار سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کی چاہ بہار بندرگاہ پر دوبارہ پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ بھارت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، جو اپنی کمپنی پورٹس گلوبل لمیٹڈ کے ذریعے اس بندرگاہ کا انتظام کر رہا تھا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ اقدام، اگرچہ ایران کو نشانہ بنا رہا ہے، نہ صرف بھارت کی بھاری سرمایہ کاری کو ڈبو دے گا بلکہ پاکستان کو نظرانداز کرکے افغانستان
اور وسطی ایشیا تک رسائی حاصل کرنے کے اس کے دیرینہ عزائم کو بھی چکنا چور کردے گا۔\ایک ٹی وی انٹرویو میں سردار مسعود خان نے زور دے کر کہا کہ امریکی فیصلے نے بھارت کے “دوہرے کھیل” کو بے نقاب کردیا ہے، کیونکہ نئی دہلی، واشنگٹن کا اسٹریٹجک پارٹنر ہونے کے باوجود، امریکہ کے مخالف ممالک کے ساتھ بیک وقت تجارت میں مصروف تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چاہ بہار منصوبہ شروع سے ہی ناقص تھا، جو پاکستان کے ساتھ افغانستان کے تعلقات کو کمزور کرنے کے بھارت کے منصوبوں کو پورا کرتا تھا جبکہ بلوچستان میں پاکستان کے خلاف جاسوسی اور دہشت گردی کے اڈے کے طور پر بھی کام کرتا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حالیہ اسرائیل-ایران جنگ کے دوران، بھارت نے تہران کے خلاف جاسوسی کے لیے بھی چاہ بہار اڈے کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں ایرانی حکام نے بھارتی شہریوں کو گرفتار کیا۔ سردار مسعود خان نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، “بھارت نے اس بندرگاہ کو دو دھاری تلوار کی طرح استعمال کیا، جو پاکستان اور ایران دونوں کو نشانہ بنا رہی تھی۔” سینئر سفارت کار نے مزید کہا کہ دوبارہ پابندیاں عائد کرنے سے بھارت کو دوسرے طریقوں سے بھی سزا ملے گی، جس میں ٹرمپ انتظامیہ کے ایچ-1 بی ویزا فیس کو 100,000 ڈالر تک بڑھانے کا فیصلہ شامل ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ امریکہ میں 71 فیصد بھارتیوں نے ایچ-1 بی ویزا سے فائدہ اٹھایا ہے، جو بنیادی طور پر ٹیک سیکٹر میں ہے، لیکن نئی پابندیوں کا مقصد امریکی کارکنوں کو ترجیح دینا اور کلیدی صنعتوں میں غیر ملکی اثر و رسوخ کو کم کرنا ہے۔ سردار مسعود خان نے اس بات پر زور دیا کہ ان پابندیوں سے پاکستان اور چین کو فائدہ ہوگا، بشرطیکہ اسلام آباد گوادر بندرگاہ کو فعال کرنے میں تیزی لائے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ چین کے صدر کے ساتھ حالیہ بات چیت کے دوران، پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی گوادر کی فعال کاری کو ایک قومی ترجیح کے طور پر درج کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین پہلے ہی ایران کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو آگے بڑھا رہا ہے، 400 بلین ڈالر کی امداد کی پیشکش کر رہا ہے اور وسطی ایشیا اور خلیج کو ملانے والی ایک اسٹریٹجک راہداری قائم کرنے کے لیے اضافی بندرگاہوں کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ پابندیوں نے گوادر کے لیے ایک علاقائی تجارتی مرکز کے طور پر ابھرنے کا موقع پیدا کیا ہے، جو اب چاہ بہار میں بھارت کے ابھرتے ہوئے عزائم کو مات دے گا۔\انہوں نے مزید روشنی ڈالی کہ امریکہ کی جانب سے لگائی جانے والی پابندیاں بھارت کے لیے کئی چیلنجز کھڑی کریں گی۔ ان پابندیوں کی وجہ سے بھارت کی جانب سے ایران کے ساتھ تجارتی سرگرمیاں متاثر ہوں گی اور اس سے بھارت کی وسطی ایشیا اور افغانستان تک رسائی متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ سردار مسعود خان نے اس بات پر زور دیا کہ گوادر بندرگاہ کو فعال کرنے سے پاکستان کو اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ گوادر ایک اسٹریٹجک اہمیت کی بندرگاہ ہے جو چین پاکستان اقتصادی راہداری (سی پیک) کا حصہ ہے اور اس کے ذریعے پاکستان وسطی ایشیا اور خلیج کے ممالک کے ساتھ تجارت کو فروغ دے سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ چین پہلے ہی ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات قائم کر چکا ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سردار مسعود خان نے کہا کہ پاکستان کو چین اور ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم کرنا چاہیے تاکہ وہ اس خطے میں ایک اہم کھلاڑی بن سکے۔ انہوں نے کہا کہ گوادر بندرگاہ کی ترقی نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے اقتصادی مواقع پیدا کرے گی۔ اس کے علاوہ، انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مزید کوششیں کرنی چاہئیں تاکہ خطے میں امن اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی خطے کی ترقی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے اور اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی بہتر بنانا چاہیے، لیکن اسے اپنے قومی مفادات کو مقدم رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور اسے اپنے فیصلے خود کرنے کا حق ہے
