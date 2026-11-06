امریکی ڈیموکریٹس کا اے آئی اور ڈیٹا سینٹرز پر سخت قوانین لانے کا ارادہ
امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کا نئے کونگریس میں اے آئی ٹیکنالوجی اور ڈیٹا سینٹرز کی وجہ سے بڑھتے بجلی کے بلوں اور سیفٹی کے معاملات پر سخت قوانین لانے کا منصوبہ تیار ہے۔
امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کا منصوبہ ہے کہ جب جنوری میں نئی کونگریس کا اجلاس شروع ہوگا، تو وہ مصنوعی ذہانت (AI) سسٹمز اور ڈیٹا سینٹرز کی ترقی کے حوالے سے نئے قوانین متعارف کرائے گی۔ یہ اقدام اس بات کی واضح نشاندہی کرتا ہے کہ ریپبلکنز کی قیادت والی موجودہ حکومت کے مقابلے میں ڈیموکریٹس کی پالیسی میں سخت تبدیلی آرہی ہے۔ موجودہ ریپبلکن کنگریشنل لیڈرشپ نے ٹیکنالوجی کی ترقی کو فروغ دینے پر زور دیا تھا اور ڈیٹا سینٹرز کی وسیع پیمانے پر بجلی کے استعمال سے متعلق محدود قوانین کو مسترد کر دیا تھا۔
بجلی کے بلوں اور سیفٹی ٹیسٹنگ پر توجہ
ڈیموکریٹک قانون سازوں کا کہنا ہے کہ وہ ایسی بلز پیش کریں گے جو صارفین کو ڈیٹا سینٹرز سے منسلک بڑھتے ہوئے بجلی کے بلوں سے محفوظ بنائیں گی۔ اس کے علاوہ، جدید اے آئی سسٹمز کے لیے آزادانہ ٹیسٹنگ کی ضرورت بھی شامل کی جائے گی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی نظام محفوظ طریقے سے کام کر رہا ہے۔ کونگرس کے ترقی پسند کوسس کے چیئرمین گریگ سار نے اس ہفتے واضح طور پر کہا ہے کہ اے آئی کے اہلکاروں کو حلف نامے پر گواہی دینے کے لیے بلایا جانا چاہیے۔Also readپاکستان اور سوڈان کے درمیان سیکیورٹی تعاون پر اہم بات چیت
نئی یارک کے سینٹر چک شومر، جو اگلے سال اکثریتی لیڈر بننے والے ہیں، نے واشنگٹن میں منعقدہ ایک ایونٹ میں کہا کہ ڈیٹا سینٹرز کی تیز رفتار توسیع سے جڑے توانائی کے لاگت میں اضافے سے صارفین کی حفاظت ان کی اگلی سال کی ترجیحات میں شامل ہوگی۔ ان کا ماننا ہے کہ ٹیکنالوجی کمپنیوں کی طرف سے بنائے گئے مصنوعات کی وجہ سے ہونے والے نقصان کے لیے ان کمپنیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جانا ضروری ہے۔
حزب اختلاف کی پوزیشن اور صنعتی ردعمل
ماساچوسٹس کی نمائندہ لوری تھراہان، جو اے آئی پالیسی کے میدان میں ایک اہم آواز ہیں، آزاد ماہرین کے ذریعے سب سے آگے والے اے آئی ماڈلز کی سیفٹی معیارات کے مقابلے کی کوشش کریں گی۔ ان کے نائب چیف آف اسٹاف فرانسس گروبر کے مطابق، تھراہان یہ بھی یقینی بنائیں گی کہ کمپنیاں ان صورتوں میں ذمہ دار ٹھہرائی جائیں جب اے آئی سسٹمز نقصان دہ طریقے سے کام کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ ذمہ دار ریگولیشن کا فروغ اور جدت کا حوصلہ افزائی دونوں ایک ساتھ کیے جا سکتے ہیں۔
اس نئے رجحان کا ٹیک سٹاک مارکیٹ پر بھی اثر مرتب ہوا ہے۔ جمعرات کو ٹیک سٹاکس میں ڈرامائی گراوٹ آئی، جس کی وجہ یہ خدشات تھے کہ نئی کونگریس اے آئی کی ترقی کو سست کر سکتی ہے۔ بڑی سرمایہ کاری کے باوجود ناکافی منافع کے خدشات بھی اس کی ایک وجہ تھے۔ یورپ اور ایشیا میں اسٹاکس میں یہ نزولی جمعہ کو بھی جاری رہی، حالانکہ وال اسٹریٹ فیوچرز میں ناسڈاک میں معمولی بہتری کی امید ظاہر کی گئی۔
حکومتی کنٹرول اور صارفین کا اعتماد
اگرچہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متعدد بار اے آئی ٹیکنالوجی کے لیے لازمی قوانین لکھنے کی کالوں کو مسترد کیا ہے اور انہوں نے ریاستوں کو اے آئی اپنانے کی ترغیب دی ہے، تاہم ڈیموکریٹس کے پاس کونگریشنل کمیٹیوں کی کنٹرول کے ذریعے صنعتی رہنماؤں کی گواہی لینے کا اختیار ہوگا۔ کیلی فورنیا کی ڈیموکریٹک نمائندہ زویا لوفاگرن جو ہاؤس سائنس کمیٹی کی صدارت کے لیے کوشش کر رہی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس اے آئی کے لیے ذمہ دار ریگولیشنز پر توجہ دیں گے۔
مشی گن کے ڈیموکریٹک سینیٹر عبدالال سیید نے اپنی مہم کے دوران ایک آزاد ایجنسی کے قیام کی کال کی تھی جو ٹیک کمپنیوں کو پالیسی کے تحت لاگو کر سکے۔ اکتوبر میں شائع ہونے والے رuters کے ایک سروے کے مطابق، زیادہ تر امریکی ووٹر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ اور کونگریس اے آئی کے خطرات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت اس ٹیکنالوجی کے لیے نئے قوانین لکھے۔
ڈیموکریٹس OpenAI، Anthropic، Meta، Google اور SpaceX جیسی طاقتور کمپنیوں پر سخت نگرانی بھی کریں گے۔ اوکٹوبر میں، ہاؤس کمیٹی لیڈران نے ان کمپنیوں سے ان کے سیکیورٹی پریکٹسز اور غیر منصوبہ بند اے آئی اعمال کی رپورٹنگ کا مطالبہ کیا تھا۔ اگر عوامی دباؤ یا کوئی بحران پیدا ہوتا ہے، تو دو تہائی ووٹنگ سے صدر کے ویٹو کو بھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے، جس سے اے آئی ریگولیشن کو مضبوطی مل سکتی ہے۔
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