امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو سخت وارننگ: امن کی پیشکش اور فوجی کارروائیوں کا خدشہ

ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے مجوزہ شرائط تسلیم نہ کیں تو امریکہ بمباری کی شدت میں اضافہ کر دے گا۔ ایران اس وقت پاکستان کے ذریعے امریکی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کے خلاف سخت اور جارحانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے عالمی برادری اور خاص طور پر تہران کی قیادت کو خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی مجوزہ شرائط کو قبول کرنے سے انکار کیا تو امریکی فضائی حملوں اور بمباری کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ یہ نئی فوجی کارروائیاں گزشتہ حملوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدت، بڑے پیمانے اور زیادہ تباہ کن قوت کے ساتھ ہوں گی۔ انہوں نے اپنے مخصوص سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک تفصیلی پوسٹ میں لکھا کہ اس جاری تنازع کا خاتمہ صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ایران ان تمام نکات، شرائط اور معاہدات پر اتفاق کرے جن پر پہلے ہی بات چیت ہو چکی ہے یا جنہیں امن کی بحالی کے لیے ایک بنیادی اور ناگزیر شرط قرار دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے حساس وقت میں سامنے آیا ہے جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اپنی انتہا پر ہے اور عالمی طاقتیں ایک بڑے علاقائی جنگ کے خوف کا شکار ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ امن کا راستہ صرف اور صرف باہمی تعاون اور طے شدہ شرائط کی مکمل پاسداری سے نکلتا ہے، ورنہ امریکہ اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے اور فوجی آپشنز ہمیشہ میز پر موجود رہتے ہیں۔ سفارتی محاذ پر پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے ایران ی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ حالیہ اطلاعات کے مطابق، ایران اس وقت ایک ایسی امریکی تجویز کا نہایت گہرائی اور بغور جائزہ لے رہا ہے جس کا بنیادی مقصد گزشتہ دو ماہ سے جاری شدید جنگ، فوجی تصادم اور سفارتی تعطل کو ختم کرنا ہے۔ اس پورے عمل میں سب سے زیادہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ تمام سفارتی کوششیں، خفیہ پیغامات اور تجاویز پاکستان کے ذریعے پہنچائی گئی ہیں، جو اس بات کی واضح نشاندہی کرتی ہیں کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان بالواسطہ سفارتی رابطے اب بھی فعال ہیں اور دونوں فریقین کسی نہ کسی حد تک بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کا اس نازک عمل میں ثالث کے طور پر شامل ہونا اس خطے میں اس کی جیو پولیٹیکل اہمیت اور توازن برقرار رکھنے کے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ امریکی اور ایران ی حکام کے درمیان براہ راست ملاقاتوں یا بات چیت کی جگہ تیسرے ملک کے ذریعے رابطے کا استعمال یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں جانب سے اعتماد کی شدید کمی ہے اور سفارتی عمل ابھی اپنے ابتدائی اور انتہائی محتاط مرحلے میں ہے۔ تہران اس بات کو ہر قیمت پر یقینی بنانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی مجوزہ معاہدہ اس کی قومی خود مختاری، اندرونی معاملات اور تزویراتی مفادات پر سمجھوتہ نہ کرے، جبکہ دوسری طرف واشنگٹن اپنی سخت شرائط پر قائم ہے تاکہ مستقبل میں کسی بھی ممکنہ ایٹمی یا فوجی خطرے کو مستقل طور پر روکا جا سکے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پیشکش میں ایک انتہائی اہم اور تزویراتی نکتہ سمندری راستوں کی بندش اور معاشی بلاکڈ کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ اگر ایران مجوزہ معاہدے کو تسلیم کر لیتا ہے اور امریکی شرائط پر عمل درآمد کرتا ہے، تو امریکہ کی جانب سے عائد کی گئی سمندری پابندیاں اور بلاکڈ فوری طور پر ختم کر دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں خلیج اور دیگر اہم آبی راستے تمام عالمی ممالک سمیت ایران کے لیے بھی مکمل طور پر کھول دیے جائیں گے۔ یہ اقدام ایران کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑی ریلیف ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ سمندری تجارت اور تیل کی برآمدات اس کی معاشی بقا اور اندرونی استحکام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تاہم، ان سفارتی اشاروں کے باوجود، امریکہ اور اسرائیل کے مضبوط اتحاد اور ایران کے درمیان جاری جنگ گزشتہ دو ماہ سے جاری ہے اور اب تک کسی مستقل اور جامع جنگ بندی کے حوالے سے کوئی ٹھوس پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے۔ اگرچہ مختلف ممالک کی جانب سے ثالثی کی کوششیں جاری ہیں، لیکن دونوں ممالک مسلسل ایک دوسرے کو سخت وارننگز دے رہے ہیں اور فوجی تمرکزش اور سفارتی دباؤ کے ذریعے ایک دوسرے کو جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس جاری صورتحال نے عالمی منڈیوں، خاص طور پر خام تیل کی قیمتوں پر شدید اثرات مرتب کیے ہیں، کیونکہ دنیا کی توانائی کی فراہمی کا ایک بہت بڑا حصہ انہی آبی راستوں سے منسلک ہے جن کی تزویراتی اہمیت اس وقت انتہائی زیادہ ہو چکی ہے۔ اگر یہ سفارتی کوششیں ناکام ہوئیں تو خطے میں تباہی کا ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے.
