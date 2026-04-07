امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ: وائٹ ہاؤس نے جوہری حملے کی قیاس آرائیوں کی تردید کی

وائٹ ہاؤس نے امریکی جوہری حملے کی قیاس آرائیوں کی تردید کی، کیونکہ امریکی افواج نے ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا اور ٹرمپ کی تہران کے لیے ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے، جس سے علاقائی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔
واشنگٹن (خبر رساں ادارے) - وائٹ ہاؤس نے نائب صدر جے ڈی وینس کے حالیہ ریمارکس میں ایران کے خلاف امریکی جوہری حملے کے امکان کی قیاس آرائیوں کی سختی سے تردید کی ہے، کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مقرر کردہ ہائی اسٹیکس ڈیڈ لائن سے قبل کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس تردید کے بعد وینس نے کہا کہ امریکی افواج کے پاس وہ صلاحیتیں ہیں جنہیں انہوں نے واشنگٹن کی تہران کو دی گئی الٹی میٹم کو نافذ کرنے میں 'اب تک استعمال کرنے کا فیصلہ نہیں کیا'۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر سخت ردعمل دیتے ہوئے، وائٹ ہاؤس
نے اس تشریح کو مسترد کر دیا جس نے ریمارکس کو جوہری اضافے سے جوڑا تھا، اس بات پر اصرار کرتے ہوئے کہ اس کا کوئی اشارہ نہیں تھا۔ یہ وضاحت منگل کی صبح ایران کے خارگ جزیرے پر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے والے امریکی حملوں کے ایک سلسلے کے بعد سامنے آئی۔ ایک امریکی اہلکار نے رائٹرز سے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے کہا کہ حملے محدود تھے اور اس نے تیل کے انفراسٹرکچر کو متاثر نہیں کیا، جو کہ عالمی توانائی منڈیوں میں جزیرے کی اسٹریٹجک اہمیت کے پیش نظر ایک اہم تشویش ہے۔ اہلکار نے مزید کہا کہ نشانہ بنائے گئے کچھ مقامات کو پہلے بھی نشانہ بنایا گیا تھا، جو فوجی کارروائیوں میں اضافے کی بجائے تسلسل کی تجویز دے رہے ہیں۔ بداپیسٹ کے دورے کے دوران بات کرتے ہوئے، وینس نے اس موقف کو دہرایا، یہ کہتے ہوئے کہ حملے امریکی حکمت عملی میں کسی قسم کی تبدیلی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ 'ہم خارگ جزیرے پر کچھ فوجی اہداف کو نشانہ بنانے والے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہے،' وینس نے زور دیا کہ واشنگٹن فی الحال جان بوجھ کر توانائی اور انفراسٹرکچر کے اہداف سے گریز کر رہا ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ ایسا روک تھام اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک کہ ایران سفارتی پیشکش کا جواب دینے میں ناکام نہیں ہو جاتا۔ 'ہم توانائی اور انفراسٹرکچر کے اہداف پر اس وقت تک حملہ نہیں کریں گے جب تک کہ ایرانی کوئی ایسی تجویز پیش نہیں کرتے جس کی ہم حمایت کر سکیں یا کوئی تجویز پیش نہ کریں،' انہوں نے مزید کہا۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ٹرمپ نے ایران کے لیے منگل کی شام 8 بجے (امریکی مشرقی وقت) کی ڈیڈ لائن عائد کی ہے، جس میں جوہری عزائم کو ترک کرنے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے جیسی شرائط پر اتفاق کرنے کی درخواست کی گئی ہے، جو عالمی تیل کی ترسیل کے لیے ایک اہم شریان ہے۔ امریکی صدر نے سخت انتباہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ معاہدے تک پہنچنے میں ناکامی کے نتیجے میں تباہ کن نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، جس میں ایرانی انفراسٹرکچر کو خطرات شامل ہیں۔ منگل کو پہلے کی جانے والی بات چیت میں، ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر کوئی معاہدہ نہیں ہوا تو 'پوری تہذیب ختم ہو جائے گی'، جس سے ایک وسیع علاقائی تنازعہ کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ تہران نے ڈھٹائی سے جواب دیا ہے، آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے سے انکار کرتے ہوئے اور اس بات کی وارننگ دی ہے کہ وہ واشنگٹن کے ساتھ منسلک خلیجی ریاستوں میں انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر جوابی کارروائی کرے گا۔ اس تعطل نے بین الاقوامی منڈیوں اور سفارتی حلقوں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، جس میں توانائی کی فراہمی میں ممکنہ خلل کو ایک بڑا عالمی خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ اس دوران، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل آبنائے ہرمز کے ذریعے تجارتی جہاز رانی کی حفاظت کے لیے ایک قرارداد پر ووٹ دینے کی تیاری کر رہی ہے۔ تاہم، سفارت کاروں کا کہنا ہے کہ چین کی مخالفت کے بعد اس تجویز کو کافی حد تک کمزور کر دیا گیا ہے، جس نے طاقت کے استعمال کی اجازت دینے والی کسی بھی شق کی مخالفت کی۔ زمینی سطح پر، دشمنی پھیلتی رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے تصدیق کی کہ اسرائیلی افواج نے منگل کو ایران میں پلوں اور ریلوے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا، یہ دعویٰ کیا کہ ان راستوں کو اسلامی انقلابی گارڈ کور کی جانب سے اہلکاروں، ہتھیاروں اور سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس دعوے کی تصدیق کے لیے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا۔ حملوں کے بعد ایرانی میڈیا میں پہلے کی اطلاعات میں بتایا گیا تھا کہ ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل نے ایرانی شہریوں کو ٹرینوں اور ریلوے کی سہولیات سے گریز کرنے کی تاکید کرتے ہوئے انتباہ بھی جاری کیا، جو مزید حملوں کے امکان کا اشارہ ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت، شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا عام طور پر ممنوع ہے، حالانکہ اسرائیل نے پہلے بھی ایران اور ہمسایہ لبنان میں اسی طرح کی کارروائیاں کی ہیں۔ واشنگٹن کی طرف سے مقرر کردہ ڈیڈ لائن قریب آنے کے ساتھ ہی، سفارتی کوششیں تیزی سے تناؤ کا شکار نظر آ رہی ہیں، متعدد محاذوں پر فوجی سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور مزید کشیدگی کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے
ایران امریکا جوہری حملہ کشیدگی خلیج فارس