امریکی فوجی کو برطانوی نیشنل سکیورٹی ایکٹ کے تحت گرفتار
41 سالہ امریکی سینئر اہلکار برطانیہ میں جاسوسی کے شبہے میں گرفتار، برطانوی قانون کے تحت حراست میں لیا گیا۔ یہ کارروائی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے اہم ہے۔
41 سالہ امریکی فوجی اہلکار، جس کا سابقہ کردار امریکی فوج میں سینئر پوسٹ پر تھا، برطانوی انسداد دہشت گردی پولیس کے ذریعے لکیٹ کی ادبیات میں ممکنہ روسی جاسوسی کے شبہے میں گرفتار کیا گیا۔ اس گرفتاری کا قانون برطانیہ کے نیشنل سکیورٹی ایکٹ 2023 کی دفعات ایک اور تین پر مبنی ہے۔
قانونی بنیاد و کارروائی کا جائزہ
دفعہ ایک کی تشریح خفیہ معلومات کی فراہمی یا افشا کرنے سے متعلق ہے، جبکہ دفعہ تین غیر ملکی انٹیلیجنس سروس کو معاونت فراہم کرنے کو منع کرتا ہے۔ برطانوی قانون کے تحت یہ بناؤ افراد کو شدید سزا کا سامنا کراتا ہے، جس میں حراست اور جرمانوں کی مختصہ شامل ہے۔Also readOil gains on Middle East war concerns, US crude stockpile drop
انسداد دہشت گردی پولیس نے بتایا کہ تحقیقات کی شروعات گلاسٹر شائر کے دو مقامات پر کی گئی تلاشیوں سے ہوئی۔ یہ تلاشی ایسی جگہوں پر کی گئی جہاں اس فوجی کا مشاہدہ کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ براہِ راست رابطے کے شواہد ممکنہ مابعد میں جمع کیے گئے۔
فریقین کی موقف اور ردعمل
معاشِی و دفاعی اداروں کاش پٹیل، ایف بی آئی کے ڈائریکٹر، نے اس گرفتاری کو "آبرو درجے کی کارروائی" کے طور پر بیان کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ واقعہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ڈیٹا سیکورٹی اور قومی سلامتی کے معاہدے میں عروج کا پتہ دے رہا ہے۔
برطانوی حکام نے ابھی تک بیان نہیں کیا کہ گرفتار شدہ اہلکار پر باضابطہ جرم کا احکام جاری کیا گیا ہے یا نہیں۔ اس لیے ایرانی اشیاء اور برطانوی قانونی کارروائیاں متعلقہ سائٹ پر بغیر کسی مخصوص تفصیل کے جاری ہیں۔
ممکنہ بعد کے اثرات و آئندہ اقدام
یہ گرفتار برطانوی قانون کے تحت برطانیہ میں ہی مرتب ہوتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں امریکہ کی فوجی اور برطانوی دفاعی اداروں کے درمیان مزید سرحدی چیکنگ اور ڈیٹا شیئرنگ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔
امریکہ کے سفارتخانے میں آنے والے نمائندے برطانیہ کے حکام سے مزید وضاحت طلب کرتے ہیں اور یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ برطانوی عدالت میں مزید پیش رفت ہو۔ اینڈ نتائج، جنرل پٹیل کے بیانات کے مطابق، مستقبل کے تحقیقی جرائم کے لیے ایک کثیف نوہ نمونہ ہو سکتے ہیں۔
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