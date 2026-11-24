امریکہ ایران کی قیادت کے خلاف کارروائی کا جائزہ لے رہا ہے
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے ایران کے اعلیٰ رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے آپشن پر دوبارہ غور شروع کر دیا ہے، جس کے حتمی فیصلے کا انتظار ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ میں ایران کے اعلیٰ رہنماؤں کو ہدف بنا کر قتل کرنے کی کارروائیوں پر دوبارہ غور شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ بات امریکی نشریاتی ادارے این بی سی نیوز کو دے دی گئی انفارمیشن میں سامنے آئی ہے، جہاں امریکی عہدیداروں اور معاملے سے واقف ذرائع نے اس موضوع پر کھل کر بات کی ہے۔
کارروائی کے خلاف مؤقف اور وجوہات
امریکی عہدیداروں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایران کی سخت گیر قیادت کو نشانہ بنانے کا آپشن پہلے بھی زیرِ غور رہا ہے تاہم گزشتہ چند ہفتوں کے دوران اس پر بحث میں تیزی آئی ہے۔ اس تجویز کے حامی امریکی حکام کا مؤقف ہے کہ ایرانی سخت گیر رہنماؤں کو راستے سے ہٹانے سے باقی قیادت کو یہ پیغام دیا جاسکتا ہے کہ امریکا کسی بھی وقت ان تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔Also readبرطانوی حکومت نے حوثی باغیوں اور ان کے چار ارکان پر پابندیاں عائد کیں
ان ذرائع کے مطابق، اگر تہران کو یہ احساس دلا دیا جائے کہ امریکی افواج ان کے اعلیٰ ترین افراد کو نشانہ بنا سکتی ہیں، تو یہ قدم تہران کو جنگ کے خاتمے کے لیے آمادہ کرنے کا سب سے بڑا محرک بن سکتا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد دباؤ بڑھانا اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے فوجی دباؤ کا استعمال ہے۔
سکيورٹی خطرات اور مخالفت کا خدشہ
دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ میں اس تجویز کے مخالفین نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ایرانی رہنماؤں کو نشانہ بنانے سے باقی قیادت مزید سخت مؤقف اختیار کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات سے مستقبل میں امریکا کے ساتھ مذاکرات کی راہ بھی مشکل ہو جائے گی اور ایران کے ردعمل کا اندازہ لگانا مشکل ہو گا۔
بعض امریکی فوجی عہدیداروں نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایسی کارروائیوں کے نتیجے میں امریکی حکام کو ایران کی جانب سے جوابی حملوں کا زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے اسٹیٹسیسٹکس یا پچھلی تاریخی واقعات کا ذکر نہیں کیا گیا تاہم فوجی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایسے اقدامات خطے میں بڑے پیمانے پر کشیدگی کا باعث بن سکتے ہیں۔
صدر ٹرمپ کا حتمی فیصلہ اور دیگر آپشنز
رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے سخت گیر ایرانی رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ تاہم ان کے سامنے ایران میں بڑے پیمانے پر دوبارہ فوجی کارروائیوں سمیت مختلف آپشنز موجود ہیں۔ اس صورتحال میں امریکی انتظامیہ متعدد متبادل راستوں پر غور کر رہی ہے۔
واضح رہے کہ امریکا اور اسرائیل نے ایک مشترکہ حملے میں فروری کے آخری روز ایک حملے میں آیت اللہ خامنہ ای سمیت اعلی عسکری قیادت کو قتل کر دیا تھا۔ تاہم اس کے باوجود تاحال اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ صرف فوجی کارروائیوں سے پرامن حل ممکن نہیں ہو سکتا۔
منگل کے روز کے سیاسی اثرات
سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے ایسے اقدامات پر غور کرنا خطے کی موجودہ سیاسی کشیدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ ایران کے ردعمل کا اندازہ لگانا امریکی حکام کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ وہ خطے میں استحکام برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔
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