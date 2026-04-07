امریکا کی شہریوں کو حج کیلئے سعودی عرب جانے پر نظرثانی کی وارننگ

امریکا نے شہریوں کو حج کے لیے سعودی عرب جانے پر نظرثانی کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ امریکی سفارت خانے نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اگلے ماہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب کا سفر کرنے پر نظرثانی کریں۔ اس بیان میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور سفری خلل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ امریکی شہریوں کو رواں برس حج کی ادائیگی کے فیصلے پر نظرثانی کرنی چاہیے۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق، شہریوں کی حفاظت اور سلامتی سب سے اہم ہے۔ اس سلسلے میں، سفارت خانے نے سعودی عرب کے لیے جاری
کردہ ٹریول ایڈوائزری کا حوالہ دیتے ہوئے شہریوں کو احتیاط برتنے اور سیکیورٹی صورتحال اور سفری تعطل کے پیش نظر حج کے فیصلے پر نظرثانی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سفارت خانے نے واضح کیا ہے کہ وہ معمول کی قونصلر خدمات معطل کر چکے ہیں اور صرف محدود ہنگامی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔\اس بیان میں، ایرانی حملوں کے خطرے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے امریکی شہریوں کو سعودی عرب کے سفر سے گریز کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 18 اپریل کو مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے افراد کو حج پرمٹ، مکہ سے جاری ریزیڈنسی شناختی کارڈ، یا مکہ کا ورک پرمٹ پیش کرنا لازمی ہوگا۔ دیگر ویزا رکھنے والوں کو 18 اپریل سے پہلے مکہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ اقدامات جون کے اوائل سے وسط تک نافذ العمل رہیں گے۔ سفارت خانے نے واضح کیا کہ ان اقدامات کا مقصد امریکی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ امریکی حکومت اپنے شہریوں کی سلامتی کو اولین ترجیح دیتی ہے۔\اس کے علاوہ، اس خبر میں ایران اور امریکا کے درمیان کشیدگی کا بھی ذکر ہے۔ ایران نے امریکا کے ساتھ مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں اور پاکستان کو بھی اس سے آگاہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ، خبر میں ایران کی جانب سے صدر ٹرمپ پر تنقید بھی کی گئی ہے، جس میں انہیں 'خون کا پیاسا' قرار دیا گیا ہے۔ یہ تمام صورتحال خطے میں جاری کشیدگی کی عکاسی کرتی ہے اور امریکی شہریوں کے لیے سعودی عرب کے سفر کے حوالے سے احتیاط کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔ امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری کردہ یہ وارننگ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال غیر مستحکم ہے اور امریکی حکومت اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، سفارت خانے نے معمول کی خدمات معطل کر کے ہنگامی صورتحال کے لیے اپنی توجہ مرکوز کر دی ہے، جو کہ شہریوں کی حفاظت کے لیے ایک اضافی احتیاطی تدبیر ہے
