امریکی انٹیلی جنس: ایران کے ٹرمپ انتظامیہ پر حملے کی کوشش
امریکی انٹیلی جنس اداروں نے ایران کی جانب سے واشنگٹن ڈی سی میں ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں پر ریڈیو ایکٹو بم یا کیمیکل ہتھیاروں سے حملے کی کوشش کی اطلاع دی ہے۔
امریکی انٹیلی جنس ایجنسیوں نے ایران ی حکام کی جانب سے واشنگٹن ڈی سی میں موجود اعلیٰ سطح کے ٹرمپ انتظامیہ کے افسران پر حملے کی منصوبہ بندی کی اطلاع دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایران ریڈیو ایکٹو ڈرٹی بم یا کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ معلومات سات امریکی عہدیداروں سے حاصل کی گئی ہیں جو اس انٹیلی جنس سے واقف ہیں۔
ایرانی حملوں کی منصوبہ بندی اور مقاصد
امریکی حکام کے مطابق ایرانی منصوبہ بندی کا بنیادی مقصد ممکنہ ردعمل کے اختیارات تیار کرنا ہے، نہ کہ کسی قریبی یا فوری حملے کی یقینی نشاندہی۔ تاہم، دو ذرائع نے بتایا ہے کہ انٹیلی جنس میں واشنگٹن میں مخصوص مقامات اور ممکنہ ہدف کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں، جس نے قومی سیکیورٹی افسران میں تشویش پیدا کی ہے۔Also readروبرٹ 패ٹinson اگلے جیمز بانڈ کے طور پر اعلان کردہ
گزشتہ ایک ہفتے میں اس صورت حال پر تبادلہ خیال کرنے اور روک تھام کے اقدامات پر غور کرنے کے لیے امریکی عہدیداروں کی کئی میٹنگز ہوئی ہیں۔ ایک ذرائع نے اس احتیاطی منصوبہ بندی کو 'فطری' قرار دیا ہے۔ امریکی حکام اس انٹیلی جنس کو اس بات کی علامت سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے ایران پر امریکی فوجی حملے اور شدید معاشی بلاکے جاری ہیں، وہ تنازع میں شدت لانے کے لیے زیادہ تیار ہو رہا ہے۔
عہدیداروں کی تحفظات اور تنصیبات میں تبدیلی
ٹرمپ انتظامیہ کے سینئر اہلکاروں نے ایران پر معاشی دباؤ کو 'تباہ کن' قرار دیا ہے، جبکہ انٹیلی جنس تجزیے کا اشارہ دیتا ہے کہ تہران اب براہ راست امریکی علاقے میں ممکنہ حملوں پر غور کر رہا ہے۔ ایک ذرائع نے بتایا کہ 'کیا ان کے پاس اسے نافذ کرنے کے لیے مناسب عملہ موجود ہے، یہ بحث کا موضوع ہے'۔
حکام نے زور دیا کہ فی الحال ایران کی جانب سے منصوبہ بندی کو حتمی شکل دینے کے ثبوت موجود نہیں ہیں۔ سفید گھر نے تسلیم کیا ہے کہ وہ ممکنہ خطرات کی نگرانی کر رہا ہے، لیکن امریکی عوام کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ملک کے لیے کوئی مصدقہ فوری خطرہ نہیں۔ سفید گھر کے ترجمان لاورن بِس نے وضاحت کی کہ انتظامیہ تمام ممکنہ سیکیورٹی خطرات کی تنگ نظر سے نگرانی کر رہی ہے۔
اس اطلاعات کی روشنی میں، اعلیٰ سطح کے انتظامی عہدیداروں کے لیے سیکیورٹی انتظامات میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق، وزیر خزانہ سکاوٹ بیسنٹ کو گزشتہ ہفتے ایران سے منسلک دھمکیوں کے بعد فوجی رہائش گاہ منتقل کر دیا گیا۔ پینٹاگون نے انٹیلی جنس سے متعلق سوالات کو نیشنل انٹیلی جنس ڈائریکٹوریٹ (ODNI) کی طرف بھیج دیا، جس نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔
امریکہ میں موجود مواد اور حملے کا طریقہ کار
انٹیلی جنس کا سب سے تشویشناک پہلو ایرانی مواصلات کا انٹرسیپشن ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بم بنانے کے مواد کو پہلے ہی امریکہ میں چھپا دیا گیا ہو سکتا ہے۔ حکام ان مواصلات کی معتبریت پر متفق نہیں ہیں، لیکن کچھ قومی سیکیورٹی افسران کا خیال ہے کہ ریڈیو ایکٹو مواد یا کیمیکل ایجنٹس سالوں پہلے ملک میں داخل ہو چکے ہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران کو حملے کو انجام دینے کے لیے تربیت یافتہ آپریٹرز کو امریکی سرحدوں کے پار بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تہران موجودہ امریکی شہریوں کو بھرتی کر کے ہتھیار تیار یا دھماکے کے ذریعے تباہی پھیلانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ایک ذرائع نے بتایا کہ پچھلے ایک دہائی میں امریکی سرحدی سیکیورٹی کی کمزوریوں نے آپریٹرز کے لیے ملک میں آنا، اجزاء حاصل کرنا اور حملے کے لیے انہیں پوزیشن کرنے کو نسبتاً آسان بنا دیا ہے۔
ڈرٹی بم کا خطرات اور حتمی نتیجہ
ڈرٹی بم روایتی دھماکہ خیز مواد اور ریڈیو ایکٹو مادے کا مرکب ہوتا ہے جو گرد و نواح میں آلودگی پھیلاتا ہے۔ یہ نیوکلئری ہتھیار کی طرح نیوکلئیر فشن دھماکہ پیدا نہیں کرتا اور قابلِ موازنہ کم تباہ کن ہے، لیکن یہ شہر کے کئی بلاکوں یا اس سے زیادہ فاصلے تک خطرناک ریڈیو ایکٹو مادے پھیلا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے حملے میں نقصانات عام طور پر ریڈییشن کے بجائے روایتی دھماکے سے ہوں گے۔
ایک ذرائع نے اس ہتھیار کو 'عینقی ہتھیار، نہ کہ درست ہتھیار' قرار دیا ہے، جس کا اثر خودکش بم حملے جیسا ہو سکتا ہے۔ حکام نے وارننگ دی ہے کہ امریکہ غیر روایتی ہتھیاروں کے حملوں کے لیے خاص طور پر کمزور ہے، کیونکہ حتی کہ ایک نسبتاً چھوٹا آپریشن بھی وسیع پیمانے پر خوف، خلل اور عوامی صحت کی پریشانیوں کا سبب بن سکتا ہے۔
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