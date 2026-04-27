امریکہ اور ایران مذاکرات: دوسرا دور تعطل کا شکار، صورتحال غیر یقینی

امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے امکانات پر مبنی مذاکرات کا دوسرا دور بھی تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے پیشرفت کی جانب اشارہ کیا ہے، لیکن تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوششوں کے الزامات سے انکار کرتا ہے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے امکانات پر مبنی مذاکرات کا دوسرا دور بھی تعطل کا شکار ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں صورتحال بدستور غیر یقینی بنی ہوئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مذاکرات میں پیشرفت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، تاہم اس پیشرفت کی تفصیلات واضح نہیں کی گئی ہیں۔ امریکی صدارتی دفتر کی اسسٹنٹ پریس سیکریٹری اولیویا ویلز نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ جاری سفارتی معاملات انتہائی حساس ہیں اور ان کو عوامی سطح پر زیر بحث لانا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ امریکہ کسی بھی ایسے معاہدے پر دستخط نہیں کرے گا جو امریکی عوام کے مفادات کے خلاف ہو۔ صدر ٹرمپ کا یہ عزم بھی ہے کہ ایران کو کسی بھی صورت میں جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں ہی عرصے سے ایران کو خبردار کرتے آئے ہیں کہ وہ اپنی یورینیم افزودگی کی سرگرمیاں مکمل طور پر ترک کر دے۔ ان کا موقف ہے کہ ایران یورینیم افزودگی کے ذریعے جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری جانب، ایران اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ حالیہ مذاکرات اور سفارتی کوششوں میں جوہری مسئلہ زیر بحث نہیں آیا تھا۔ ایران ی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی جوہری پالیسی مکمل طور پر پر امن مقاصد کے لیے ہے اور وہ کسی بھی قسم کے جوہری ہتھیار بنانے کے ارادے سے کام نہیں کر رہے۔ تاہم، امریکہ اور اسرائیل اس موقف کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں اور وہ ایران پر مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اپنی جوہری سرگرمیوں کو شفاف بنائے اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرے۔ اس صورتحال میں، خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خطرہ موجود ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام رہے تو اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست جنگ کی صورت میں، نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پورے خطے میں تباہی پھیل سکتی ہے۔ اس لیے، یہ ضروری ہے کہ دونوں طرف اپنے اختلافات کو دور کرنے اور ایک جامع معاہدے تک پہنچنے کے لیے سنجیدگی سے کوشش کریں۔ بین الاقوامی برادری کو بھی اس عمل میں مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان خالی کرنے کے احکامات اور وائٹ ہاؤس میں بال روم کی تعمیر کے واقعات بھی اس پیچیدہ صورتحال میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس حوالے سے ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وائٹ ہاؤس میں محفوظ بال روم کی تعمیر کی جاتی تو فائرنگ کا واقعہ پیش نہیں آتا۔ یہ بیان بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ صدر ٹرمپ اس صورتحال کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور وہ کسی بھی قسم کی ناگوار واقعے سے بچنا چاہتے ہیں۔
امریکہ ایران مذاکرات جنگ بندی جوہری ہتھیار یورینیم افزودگی ٹرمپ اسرائیل