امریکی سینیٹ نے امیگریشن پر 70 ارب ڈالر کی فنڈنگ منظور کر دی

امریکی سینیٹ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سخت پالیسی پر امیگریشن پر 70 ارب ڈالر کی فنڈنگ منظور کر دی ہے لیکن صرف اس شرط پر کہ وہ اپنی پارٹی کی مختلف پالیسیوں پر منقسم ہونے والے ووٹوں کی لڑائی کے بعد ہی منظور ہوئے۔
امریکی سینیٹ نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت پالیسی پر امیگریشن پر 70 ارب ڈالر کی فنڈنگ منظور کر دی ہے لیکن صرف اس شرط پر کہ وہ اپنی پارٹی کی مختلف پالیسیوں پر منقسم ہونے والے ووٹوں کی لڑائی کے بعد ہی منظور ہوئے۔ یہ بل اب ہاؤس آف ریپریزنٹیٹوز میں جائے گا جہاں ریپبلکن لیڈروں کی امید ہے کہ وہ اسے اگلے ہفتے کے شروع میں ہی پاس کر دیں گے تاکہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہاتھوں پہنچ جائے۔ یہ بل ایم آئی ایس اور باؤنڈری پالیس کے لئے فنڈنگ فراہم کرے گا جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کاروبار کی ایک اہم فتح ہے جو کہ وہ ماہوں سے امیگریشن کی Enforcement پر لڑائی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بل ہاؤس آف ریپریزنٹیٹوز میں جائے گا جہاں ریپبلکن لیڈروں کی امید ہے کہ وہ اسے اگلے ہفتے کے شروع میں ہی پاس کر دیں گے تاکہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہاتھوں پہنچ جائے۔ یہ بل ایم آئی ایس اور باؤنڈری پالیس کے لئے فنڈنگ فراہم کرے گا جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کاروبار کی ایک اہم فتح ہے جو کہ وہ ماہوں سے امیگریشن کی Enforcement پر لڑائی کر رہے ہیں.
امریکی سینیٹ نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت پالیسی پر امیگریشن پر 70 ارب ڈالر کی فنڈنگ منظور کر دی ہے لیکن صرف اس شرط پر کہ وہ اپنی پارٹی کی مختلف پالیسیوں پر منقسم ہونے والے ووٹوں کی لڑائی کے بعد ہی منظور ہوئے۔ یہ بل اب ہاؤس آف ریپریزنٹیٹوز میں جائے گا جہاں ریپبلکن لیڈروں کی امید ہے کہ وہ اسے اگلے ہفتے کے شروع میں ہی پاس کر دیں گے تاکہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہاتھوں پہنچ جائے۔ یہ بل ایم آئی ایس اور باؤنڈری پالیس کے لئے فنڈنگ فراہم کرے گا جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کاروبار کی ایک اہم فتح ہے جو کہ وہ ماہوں سے امیگریشن کی Enforcement پر لڑائی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بل ہاؤس آف ریپریزنٹیٹوز میں جائے گا جہاں ریپبلکن لیڈروں کی امید ہے کہ وہ اسے اگلے ہفتے کے شروع میں ہی پاس کر دیں گے تاکہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہاتھوں پہنچ جائے۔ یہ بل ایم آئی ایس اور باؤنڈری پالیس کے لئے فنڈنگ فراہم کرے گا جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کاروبار کی ایک اہم فتح ہے جو کہ وہ ماہوں سے امیگریشن کی Enforcement پر لڑائی کر رہے ہیں
امریکی سینیٹ، امیگریشن، پریزیڈنٹ ٹرمپ، ریپبلکن پار
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