امریکی شرح سود کے اشاروں پر سونے کی عالمی قیمت میں بڑی کمی
امریکی فیڈرل ریزرو کی سختی اور دسمبر میں شرح سود میں اضافے کے اشاروں نے عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں 154 ڈالر کی کمی کی ہے جو اب 3573 ڈالر فی اونس پر آگئی ہے۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں عالمی معیشت کے اہم اشاریے سونے کی قیمت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے جس کے بعد یہ 3ہزار 573ڈالر فی اونس کی سطح پر آ گیا ہے۔ یہ گراوٹ عالمی معیشت میں سرمایہ کاروں کی جانب سے امریکی ٹریژری بانڈز اور دیگر فکسڈ انکم اسکیموں میں بڑھتے ہوئے رجحان کا براہ راست نتیجہ ہے۔ عالمی سطح پر سونے کی فی اونس قیمت میں 154 ڈالر کی یہ بڑی کمی حالیہ دنوں میں سب سے اہم مالیاتی واقعہ قرار دیا جا رہا ہے۔
امریکی پالیسی کا عالمی مارکیٹ پر اثر
امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے متوقع مزید مالیاتی سختی اور دسمبر مہینے میں پالیسی ریٹ میں 50 بیسس پوائنٹس اضافے کے واضح اشاروں نے سرمایہ کاروں میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ مالیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ جب بینک شرح سود میں اضافہ کرتے ہیں تو غیر پیداواری اثاثوں جیسے سونے میں سرمایہ کاری کی کشش کم ہو جاتی ہے۔ اس صورتحال میں سرمایہ کار محفوظ آمدنی کے ذرائع کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔Also readMidwife on the frontline of climate change on Pakistan's islands
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں سونے کی اس قدر میں کمی کا سب سے بڑا محرک یہ توقع ہے کہ امریکی معیشت میں افراط زر کو قابو پانے کے لیے ریٹ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ جب بھی امریکی ڈالر مضبوط ہوتا ہے یا اس کی آمدنی کی امیدیں بڑھتی ہیں تو سونے کی قیمت پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس عمل نے عالمی سطح پر سونے کی فروخت کے حجم کو متاثر کیا ہے۔
پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں کمی
عالمی مارکیٹ میں ہونے والی اس کمی کا براہ راست اثر مقامی صرافہ مارکیٹ پر بھی پڑا ہے جہاں فی تولہ سونے کی قیمت میں 15400 روپے کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس نتیجے کے بعد پاکستان میں فی تولہ سونے کی نئی قیمت 3لاکھ 79ہزار 836 روپے کی سطح پر آ گئی ہے۔ یہ قیمت ماضی کے مقابلے میں کافی کم ہے جس نے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہے۔
اسی طرح فی دس گرام سونے کی قیمت میں 13203 روپے کا اضافہ ہوا ہے اور اس کی موجودہ قیمت 3لاکھ 25ہزار 648 روپے مقرر کی گئی ہے۔ مقامی مارکیٹ میں اس قدر میں کمی آنے سے خریداروں میں دلچسپی بڑھنے کا امکان ہے۔ لوگ اب سونے کو خریدنے کے لیے زیادہ تیار ہیں کیونکہ یہ مہنگاؤ کے دور میں محفوظ سرمایہ کاری سمجھا جاتا ہے۔
چاندی کی قیمتوں میں بھی اضافی کمی
سونے کے علاوہ چاندی کی قیمتوں میں بھی اہم تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے جو عالمی اور مقامی سطح دونوں پر واضح ہے۔ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس چاندی کی قیمت میں 2ڈالر 97سینٹس کی کمی ہوئی ہے جس کے بعد یہ 42ڈالر 30سینٹس فی اونس پر آ گئی ہے۔ یہ کمی سونے کے ساتھ مل کر قیمتی دھاتوں کے شعبے میں نئی حرکیات پیدا کر رہی ہے۔
پاکستان کے مقامی صرافہ بازاروں میں چاندی کی قیمتوں میں بھی کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 297 روپے سستی ہو کر 4ہزار 708 روپے ہو گئی ہے۔ اس کے برعکس فی دس گرام چاندی کی قیمت میں 254 روپے کی کمی واقع ہوئی ہے اور اس کی نئی قیمت 4ہزار 036 روپے مقرر کی گئی ہے۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy