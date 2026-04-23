امریکہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کیلئے کوئی جلدی نہیں کر رہا، صدر ٹرمپ کا بیان

صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ کے حوالے سے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کوئی جلدی نہیں کر رہا، لیکن ایران کے لیے وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے ایران کے دفاعی نظام کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا اور ساتھ ہی صحت کے شعبے میں پیشرفت اور دوائیوں کی قیمتوں میں کمی کا بھی اعلان کیا۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے کوئی جلدی نہیں کر رہا، لیکن ایران کے لیے وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کی بحریہ کو سمندر کی گہرائیوں میں دھकेल دیا گیا ہے اور اس کی فضائیہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کی دفاعی نظام اور ریڈار نیٹ ورک کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس کی قیادت اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران پر عائد پابندیاں انتہائی سخت ہیں اور حالات مزید خراب ہوں گے۔ امریکی صدر نے بیان دیا کہ ایران کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ صرف اس صورت میں کیا جائے گا جب اس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو فائدہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی معاہدے کے حوالے سے فیصلے امریکی مفادات اور عالمی امن کو مدنظر رکھتے ہوئے کیے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے سماعت کی خرابی سے متعلق ایک نئے علاج کی منظوری کا بھی اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں نمایاں پیشرفت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جین تھیراپی اب ان لوگوں کے علاج میں مدد کر سکتی ہے جو سننے میں معذور ہیں اور ایک ایسے کیس کا ذکر کیا جہاں ڈھائی سال کے بچے کا کامیابی سے علاج کیا گیا اور اب وہ سن سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحت کے شعبے میں کیے گئے اقدامات اہم ہیں، اور یہاں تک کہ ناقدین بھی اس پیشرفت کی تعریف کریں گے۔ ٹرمپ نے مزید اعلان کیا کہ وزن کم کرنے والی دوائیوں کی قیمتیں کم کر دی گئی ہیں اور 17 دوا ساز کمپنیاں امریکہ میں سب سے کم قیمتوں پر دوائیں پیش کریں گی۔ انہوں نے اس اقدام کو امریکی عوام کے لیے ایک بڑی فتح قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی انتظامیہ صحت کی دیکھ بھال کو سستی اور قابل رسائی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہورمز کی آبنائے کو مینز کے خطرے کے پیش نظر صاف کرنے میں چھ ماہ تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ یہ بیان امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان آیا ہے۔ حالیہ دنوں میں، آبنائے میں کئی تجارتی جہازوں پر حملے ہوئے ہیں، جن کی ذمہ داری امریکہ نے ایران پر عائد کی ہے۔ ایران نے ان الزامات سے انکار کیا ہے۔ تاہم، امریکہ نے آبنائے میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کر دیا ہے تاکہ جہاز رانی کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ خطہ دنیا کے تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم ہے اور یہاں کوئی بھی خلل عالمی معیشت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آبنائے کو صاف کرنے کا عمل پیچیدہ اور خطرناک ہو سکتا ہے، اور اس میں کافی وقت اور وسائل درکار ہوں گے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ تناؤ میں مزید اضافہ سے خطے میں جنگ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ امریکہ تمام ممکنہ اقدامات پر غور کر رہا ہے تاکہ آبنائے کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکے.
