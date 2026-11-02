امریکہ نے ایران کے قشم جزیرے پر حملے کیے، خلیج میں کشیدگی بڑھی
امریکی فوج نے ایران کے قشم جزیرے پر پابند بمباری کی جس میں فوجی سازوسامان کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ اقدام صدر ٹرمپ کے سفارتی مذاکرات کے بیانیے کے باوجود ہوا ہے۔
اتوار کی صبح امریکہ نے ایران کے قشم جزیرے پر محدود فوجی کارروائی کی جو خلیج ہرمز میں موجودہ تناؤ میں اضافے کا سبب بنا۔ یہ حملہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے جانب سے سفارتی حل کی کوششوں کے دوران ہوا، حالانکہ عین اس وقت جب وسطی انتخابات قریب آ رہے تھے۔ امریکی افسران نے اس کارروائی کو دفاعی قرار دیا اور یہ واضح کیا کہ یہ بڑے پیمانے پر جنگی کارروائی کی واپسی نہیں ہے۔
حملے کی نوعیت اور فوجی اقدامات
ریسٹریز کی رپورٹس کے مطابق واشنگٹن نے قشم جزیرے پر فوجی سازوسامان کو نشانہ بنایا۔ ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ فوجی کارروائی کا مقصد ریاستہائے متحدہ کے وسائل کو خطرے سے بچانا تھا۔ ایران کے فوجیوں کے جانب سے سطح سے ہوا تک میزائل فائر کرنے کے الزامات پر جوابی کارروائی کی گئی۔Also readآبنائے ہرمز بحران کے بعد پاکستانی بندرگاہوں پر کاروبار میں تین گنا اضافہ، عارضی فائدہ یا طویل المدتی موقع؟
نیوز نیژن کے مطابق، امریکی فوج نے قشم جزیرے پر موجود ریڈار کے آلات اور میزائل لانچ کرنے والے پلیٹ فارمز کو تباہ کیا۔ ان اہداف کو تباہ کرنے کا مقصد ایران کو خلیج ہرمز میں چلنے والے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے سے روکنا تھا۔ یہ کارروائی پچھلے کئی ہفتوں میں کی گئی محدود حملوں کا تسلسل ہے جنہیں عام طور پر عوامی سطح پر ظاہر نہیں کیا گیا۔
ایران کی جانب سے جوابی کارروائی اور دعویٰ
ایران کی آئینی محافظ گارڈز (آئی آر جی سی) نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے خلیج ہرمز میں امریکی ایم کیو ڈی ڈرون کو مار گرایا۔ امریکی افسران نے بھی تصدیق کی کہ ایک ایسے واقعے کے بعد یہ حملہ کیا گیا جب ایران نے ایک امریکی ہوائی جہاز پر فائرنگ کی۔ ایک عہدیدار کے مطابق، ایران نے ایک ڈرون کو گرایا اور دو جنگی جہازوں پر فائرنگ کی جو ناکام رہی۔
قشم جزیرہ بندر عباس سے تقریباً چودہ میل دور واقع ہے اور خلیج ہرمز کے داخلی دروازے کے قریب ہونے کی وجہ سے اسے استراتیجی اہمیت حاصل ہے۔ یہ جزیرہ ایران کے لیے تیل کی نقل و حمل کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جنگ سے پہلے، خلیج ہرمز سے روزانہ تقریباً بیس ملین بیرل تیل گزرتا تھا، جو عالمی توانائی کی سپلائی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔
سفارتی کوششیں اور مستقبل کا منظر نامہ
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ ایک معاہدہ 'ممکن' ہو سکتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ فوجی کارروائی کا مقصد جنگ کا آغاز نہیں بلکہ دفاعی اقدام ہے۔ وائس پریذیڈنٹ جی ڈی وینس نے بھی خوشحالی کا اظہار کیا اور کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان پیش رفت ہوئی ہے۔
تاہم، ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے تنبیہ کی تھی کہ کسی بڑے حملے کا جواب جغرافیائی حدود سے بالاتر ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ ایران مصنوعی ذہانت کی سہولیات کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ امریکی حکام اب بھی پک ایکس ماؤنٹین جیسے زیرزمین نیوکلیئر مراکز کو نشانہ بنانے کی بات چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ موجودہ صورتحال میں سفارتی حل پر زور دیا جا رہا ہے۔
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