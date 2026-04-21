امریکہ ایران مذاکرات: پاکستان کا ثالثی کردار عالمی سطح پر مرکز نگاہ

امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے اسلام آباد میں تیاریاں جاری ہیں۔ عالمی مبصرین اور سی این این کے ماہرین نے پاکستان کے ثالثی کردار کو سراہتے ہوئے اسے خطے میں امن کے لیے اہم قرار دیا ہے۔
اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے دوسرے دور کے مذاکرات پر عالمی توجہ مرکوز ہے، اور سیاسی و سفارتی ماہرین پاکستان کے ثالثی کردار کو انتہائی اہم قرار دے رہے ہیں۔ سی این این کے سفارتی ایڈیٹر نک رابرٹسن نے ایک خصوصی انٹرویو کے دوران پاکستان کی سفارتی صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد نے مشکل ترین حالات میں جس طرح واشنگٹن اور تہران کے درمیان پل کا کردار ادا کیا ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ انہوں نے لبنان میں جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کے دوبارہ کھلنے جیسے واقعات کو پاکستان کی
بڑھتی ہوئی سفارتی ساکھ کا منہ بولتا ثبوت قرار دیا ہے۔ حالیہ دنوں میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے دورہ تہران نے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد سازی کے عمل کو مزید مستحکم کیا ہے، جس سے خطے میں جاری کشیدگی میں کمی کے امکانات روشن ہوئے ہیں۔ نک رابرٹسن کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف اور نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی قیادت میں موجودہ حکومت واشنگٹن اور تہران کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، جو عالمی امن کے قیام کے لیے ایک مثبت قدم ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وانس کا متوقع دورہ پاکستان اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ امریکہ اس سفارتی عمل کو کتنی اہمیت دے رہا ہے۔ رابرٹسن نے مزید کہا کہ پاکستان ایک ایسی منفرد پوزیشن رکھتا ہے جہاں اسے امریکہ اور ایران دونوں کا اعتماد حاصل ہے، اور یہ اعتماد ہی کسی بھی کامیاب مذاکرات کی بنیاد ہوتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر دونوں فریقین معنی خیز مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں، تو نہ صرف خطے میں کشیدگی کم ہوگی بلکہ عالمی معیشت پر بھی اس کے گہرے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ خاص طور پر تیل، کھاد اور دیگر اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں استحکام کے لیے اس مذاکراتی عمل کا کامیاب ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس سارے عمل کے دوران پاکستان کی قیادت کا کردار اس لیے بھی اہم ہے کہ اسلام آباد کے واشنگٹن کے بااثر حلقوں بشمول سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی کام کرنے کے بہترین تعلقات ہیں۔ پاکستان اور ایران کے مابین گہرے ثقافتی اور مذہبی رشتے اس ثالثی عمل میں ایک اور مثبت پہلو ہیں جو اسلام آباد کی ساکھ کو مزید بڑھاتے ہیں۔ عالمی مبصرین کی نظریں اب اسلام آباد پر جمی ہوئی ہیں، جہاں ہونے والے مذاکرات کا نتیجہ نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک نئے سفارتی دور کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگرچہ موجودہ عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے حوالے سے کچھ خدشات موجود ہیں، تاہم سفارتی حلقے پرامید ہیں کہ پاکستان کی کوششیں رنگ لائیں گی اور عالمی سطح پر ایک بڑی پیش رفت متوقع ہے۔ یہ پورا منظرنامہ پاکستان کو ایک ذمہ دار اور امن پسند ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھار رہا ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے اپنا ہر ممکن کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے
