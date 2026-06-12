امریکا اور ایران کے درمیان معاہدے پر دستخط متوقع، جی سیون اجلاس کی سائیڈ لائن پر

ایرanian sources claim that the US-Iran deal could be signed as early as June 14, a day before the G7 summit, if conditions remain favorable. The deal, expected to be signed in Geneva, involves high-level officials from both nations. The G7 summit in Aix-en-Provence, France, will also address Middle East tensions, including a proposed European plan to clear alleged ordnance in the Strait of Hormuz. Pakistan's foreign ministry is set to participate as a key mediator.
اگر حالات سازگار رہے تو معاہدہ اجلاس سے ایک روز قبل یعنی 14 جون کو بھی طے پا سکتا ہے، ایرانی ذرائع ایرانی وزارت خارجہ کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان معاہدے پر دستخط جی سیون اجلاس کی سائیڈ لائن پر متوقع ہیں، ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر حالات سازگار رہے تو معاہدہ اجلاس سے ایک روز قبل بھی طے پا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق جی سیون ممالک کا سربراہ اجلاس 15 سے 17 جون تک فرانس کے شہر ایویان میں منعقد ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ایک سینئر اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اگر امن عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوئی کوشش نہ ہوئی اور موجودہ صورتحال برقرار رہی تو معاہدے پر دستخط 14 جون کو بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ معاہدے پر دستخط کے لیے جنیوا کے مقام پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے چیف مذاکرات کار محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی شرکت متوقع ہے جبکہ امریکا کی نمائندگی نائب صدر جے ڈی وینس، خصوصی مندوب اسٹیو وٹکوف اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کے کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان کی وزارت خارجہ کا ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی بطور اہم ثالث اس تقریب میں شریک ہوگا۔ دوسری جانب جی سیون اجلاس میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال بھی اہم موضوعات میں شامل ہوگی۔ اطلاعات ہیں کہ برطانیہ اور فرانس آبنائے ہرمز میں مبینہ بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے یورپی قیادت میں ایک منصوبہ پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس کے لیے انہیں امریکی حمایت درکار ہوگی۔ واضح رہے کہ رواں سال جی سیون اجلاس فرانس کی سربراہی میں منعقد ہو رہا ہے جس میں یورپی یونین کے صدر انتونیو کوسٹا اور یورپی کمیشن کی صدر ارسلا ون ڈر لیین بھی شرکت کریں گی۔ اجلاس کے دوران مشرق وسطیٰ کی صورتحال، جیوپولیٹیکل چیلنجز، یوکرین اور یورپ میں امن و سلامتی، بین الاقوامی شراکت داری، عالمی اقتصادی نمو اور مصنوعی ذہانت کے مستقبل سمیت متعدد اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ جی سیون گروپ میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، برطانیہ اور امریکا شامل ہیں جبکہ میزبان فرانس نے بعض غیر رکن ممالک کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دے رکھی ہے۔ اگلے سال جی سیون کی صدارت امریکا کے پاس ہوگی۔ برطانیہ میں سیاسی بھونچال، دفاعی بجٹ پر اختلافات کے بعد وزیر دفاع مستعفی ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی پر افغان خواتین کو قید، سزا کی خلاف انٹرنیٹ پر تحریک شروع خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں.
اگر حالات سازگار رہے تو معاہدہ اجلاس سے ایک روز قبل یعنی 14 جون کو بھی طے پا سکتا ہے، ایرانی ذرائع ایرانی وزارت خارجہ کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان معاہدے پر دستخط جی سیون اجلاس کی سائیڈ لائن پر متوقع ہیں، ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر حالات سازگار رہے تو معاہدہ اجلاس سے ایک روز قبل بھی طے پا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق جی سیون ممالک کا سربراہ اجلاس 15 سے 17 جون تک فرانس کے شہر ایویان میں منعقد ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ایک سینئر اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اگر امن عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوئی کوشش نہ ہوئی اور موجودہ صورتحال برقرار رہی تو معاہدے پر دستخط 14 جون کو بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ معاہدے پر دستخط کے لیے جنیوا کے مقام پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے چیف مذاکرات کار محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی شرکت متوقع ہے جبکہ امریکا کی نمائندگی نائب صدر جے ڈی وینس، خصوصی مندوب اسٹیو وٹکوف اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کے کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان کی وزارت خارجہ کا ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی بطور اہم ثالث اس تقریب میں شریک ہوگا۔ دوسری جانب جی سیون اجلاس میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال بھی اہم موضوعات میں شامل ہوگی۔ اطلاعات ہیں کہ برطانیہ اور فرانس آبنائے ہرمز میں مبینہ بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے یورپی قیادت میں ایک منصوبہ پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس کے لیے انہیں امریکی حمایت درکار ہوگی۔ واضح رہے کہ رواں سال جی سیون اجلاس فرانس کی سربراہی میں منعقد ہو رہا ہے جس میں یورپی یونین کے صدر انتونیو کوسٹا اور یورپی کمیشن کی صدر ارسلا ون ڈر لیین بھی شرکت کریں گی۔ اجلاس کے دوران مشرق وسطیٰ کی صورتحال، جیوپولیٹیکل چیلنجز، یوکرین اور یورپ میں امن و سلامتی، بین الاقوامی شراکت داری، عالمی اقتصادی نمو اور مصنوعی ذہانت کے مستقبل سمیت متعدد اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ جی سیون گروپ میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، برطانیہ اور امریکا شامل ہیں جبکہ میزبان فرانس نے بعض غیر رکن ممالک کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دے رکھی ہے۔ اگلے سال جی سیون کی صدارت امریکا کے پاس ہوگی۔ برطانیہ میں سیاسی بھونچال، دفاعی بجٹ پر اختلافات کے بعد وزیر دفاع مستعفی ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی پر افغان خواتین کو قید، سزا کی خلاف انٹرنیٹ پر تحریک شروع خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں
امریکا اور ایران کا معاہدہ جی سیون اجلاس مشرق وسطیٰ پاکستان ثالثی برطانیہ اور فرانس
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