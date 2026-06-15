امریکا اور ایران کے امن معاہدے پر عالمی ایجاد: اقوام متحدہ اور یورپی ممالک کا مثبت ردعمل

اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس اور برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی کے مشترکہ بیان میں امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ معاہدہ خطے میں امن اور استحکام کی سمت قدم بھرے گا۔
امریکا اور ایران کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے پر اقوام متحدہ سمیت متعدد عالمی رہنماؤں اور ممالک نے مثبت ردعمل دیتے ہوئے اسے خطے میں کشیدگی میں کمی اور سفارتی حل کی جانب اہم پیشرفت قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے دونوں ممالک کو معاہدے پر پہنچنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام تنازع کے پرامن حل کی جانب ایک بڑا اور اہم قدم ہے۔ سیکریٹری جنرل کے مطابق اس معاہدے کے نتیجے میں فوری اور مستقل جنگ بندی کی راہ ہموار ہوگی جبکہ آبنائے ہرمز کی بحالی سے عالمی تجارت کو بھی ریلیف ملے گا۔ دوسری جانب برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی نے بھی امریکا اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کا خیرمقدم کرتے ہوئے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ سب کو مبارک ہو ایران کے ساتھ معاہدہ طے ہو گیا، صدر ٹرمپ یورپ ی ممالک نے کہا ہے کہ اگر ایران کی جانب سے قابلِ تصدیق اقدامات کیے جاتے ہیں تو اس کے بدلے میں پابندیوں میں نرمی پر غور کیا جا سکتا ہے۔ بیان میں یورپ ی ممالک نے لبنان کی خودمختاری اور استحکام کی مکمل حمایت کا بھی اعادہ کیا، جبکہ خطے میں دیرپا امن کے لیے سفارتی کوششوں کو جاری رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان طویل [role:2500 chars reached but need expand].
امریکا اور ایران کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے پر اقوام متحدہ سمیت متعدد عالمی رہنماؤں اور ممالک نے مثبت ردعمل دیتے ہوئے اسے خطے میں کشیدگی میں کمی اور سفارتی حل کی جانب اہم پیشرفت قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے دونوں ممالک کو معاہدے پر پہنچنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام تنازع کے پرامن حل کی جانب ایک بڑا اور اہم قدم ہے۔ سیکریٹری جنرل کے مطابق اس معاہدے کے نتیجے میں فوری اور مستقل جنگ بندی کی راہ ہموار ہوگی جبکہ آبنائے ہرمز کی بحالی سے عالمی تجارت کو بھی ریلیف ملے گا۔ دوسری جانب برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی نے بھی امریکا اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کا خیرمقدم کرتے ہوئے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ سب کو مبارک ہو ایران کے ساتھ معاہدہ طے ہو گیا، صدر ٹرمپ یورپی ممالک نے کہا ہے کہ اگر ایران کی جانب سے قابلِ تصدیق اقدامات کیے جاتے ہیں تو اس کے بدلے میں پابندیوں میں نرمی پر غور کیا جا سکتا ہے۔ بیان میں یورپی ممالک نے لبنان کی خودمختاری اور استحکام کی مکمل حمایت کا بھی اعادہ کیا، جبکہ خطے میں دیرپا امن کے لیے سفارتی کوششوں کو جاری رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان طویل [role:2500 chars reached but need expand]
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