امریکا میں سفیر رضوان سعید شیخ کا دورہ، تجارتی اور تعلیمی تعاون پر زور
پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا شکاگو دورہ، جہاں انہوں نے طلباء اور کاروباری رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں۔ تعلیمی اور تجارتی تعلقات میں اضافے پر تفصیلی گفتگو۔
پاکستانی سفیر برائے امریکا رضوان سعید شیخ نے 22 اور 23 نومبر کو امریکی ریاست الینوائے کے شہر شیکاگو میں دو روزہ سرکاری دورہ کیا۔ اس دورے کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، تعلیمی اور ثقافتی شعبوں میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانا تھا۔ انہوں نے مقامی طلباء، ماہرین تعلیم، نوجوان رہنماؤں اور پیشہ ور کاروباری شخصیات سے سلسلہ وار ملاقاتیں کرکے دوطرفہ تعلقات کے مثبت پہلوؤں پر تفصیلی بحث کی۔
شکاگو یونیورسٹی میں پاکستان سمٹ کی کامیاب انعقاد
سفیر رضوان سعید شیخ نے شکاگو یونیورسٹی میں طلباء کے زیر اہتمام منعقدہ پہلے پاکستان سمٹ میں خصوصی شرکت کی۔ اس تاریخی تقریب میں انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی، موجودہ پاک امریکا تعلقات اور ابھرتے ہوئے معاشی مواقع پر جامع بات چیت کی۔ انہوں نے زور دیا کہ دونوں ممالک کے مستقبل کی تشکیل میں نوجوان نسل کا کردول انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور انہیں اس میں فعال شراکت دار بنایا جانا چاہیے۔Also readٹرump نے چین، یورپی یونین سمیت 14 تجارتی شراکت داروں پر نئے ٹیرف تجویز کر دیے
اس سیمینار میں امریکی کانگریس کے رکن جوناتھن جیکسن بھی ایک اہم مہمان کے طور پر موجود تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں پاکستان اور امریکا کے درمیان قائم دیرینہ دوستانہ اور استوار تعلقات کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ تعلیمی ادارے دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی اور فکری تبادلے کا بہترین پلیٹ فارم ثابت ہو سکتے ہیں۔
ٹیکنالوجی اور توانائی میں سرمایہ کاری کے نئے دروازے
دورے کے دوران سفیر رضوان سعید شیخ نے مقامی کاروباری رہنماؤں کے ساتھ انفرادی اور گروپ سطح کی ملاقاتیں کیں۔ ان مذاکرات کا کلیدی موضوع پاکستان میں ٹیکنالوجی اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع تھا۔ سفیر نے بیرون ملک سرمایہ کاروں کو یقین دلایا کہ پاکستان اب ان شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی اور نجی شعبے کے اشتراک کے لیے کھلا ہے۔
پاکستانی امریکی کمیونٹی کے رہنماؤں سے ملاقات میں سفیر رضوان سعید شیخ نے امریکی سیاسی اور سماجی قیادت کے ساتھ روابط کو مزید گہرا کرنے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ رابطے نہ صرف سفارتی تعلقات کو بہتر بناتے ہیں بلکہ تجارتی لین دین کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ یہ کوششیں دونوں ممالک کے درمیان باہمی فہم اور اعتماد کو مستحکم کرنے میں اہم ثابت ہوں گی۔
ورکنگ لنچ میں سسٹر سٹی شراکت داری پر اتفاق
اس دورے کا ایک اہم حصہ رومیوویل، الینوائے میں مقامی میئر جان نوک کی جانب سے دیے گئے ورکنگ لنچ میں کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان اور امریکی شہر کے درمیان سسٹر سٹی شراکت داری قائم کرنے کے امکان پر غور کیا گیا۔ میئر جان نوک نے معاشی تعاون اور عوامی روابط کے فروغ کے لیے نئے منصوبے پیش کیے جو دونوں شہروں کے درمیان ثقافتی اور اقتصادی روابط کو مضبوط بنائیں گے۔
شکاگو یونیورسٹی میں پاکستانی خطاطی کے فن کی ایک خصوصی نمائش بھی دکھائی گئی۔ اس فنکارانہ نمائش نے پاکستان کے بھرپور ثقافتی اور تاریخی ورثے کو اجاگر کیا۔ یہ ثقافتی پروگرام نہ صرف سفارتی تعلقات کو انسانی سطح پر جوڑنے میں مددگار ثابت ہوا بلکہ امریکی معاشرے میں پاکستانی ثقافت کے بارے میں درست تصویر پیش کرنے کا ایک شاندار موقع بھی فراہم کیا۔
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