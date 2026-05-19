امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر فوجی حملہ مؤخر کرنے کا انکشاف، خلیجی ممالک کی جنگ سے باز رہنے کی کوشش

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران پر مجوزہ فوجی حملہ خلیجی قیادت کی درخواست پر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ خلیجی ممالک نے امریکی صدر کے اس اقدام کو مثبت قرار دیا ہے اور اس سے جنگ سے باز رہنے کی کوشش کی ہے۔
مشرق وسطیٰ کی فضا اس وقت ایسی بے یقینی سے لبریز ہے جس میں جنگ کی آہٹ اور سفارت کاری کی سرگوشی ایک ساتھ سنائی دیتی ہے۔ عالمی سیاست کے افق پر بہت کم لمحے ایسے آتے ہی ں جب ایک متوقع حملہ صرف میزائلوں یا عسکری حکمت عملی کا معاملہ نہ رہے بلکہ پوری عالمی معیشت ، توانائی کی ترسیل، سفارتی توازن اور علاقائی اقتدار کی سمت کا تعین کرنے لگے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ انکشاف کہ ایران پر مجوزہ فوجی حملہ خلیجی قیادت کی درخواست پر مؤخر کر دیا گیا، اسی نوعیت کا ایک لمحہ ہے۔ بظاہر یہ ایک وقتی فیصلہ محسوس ہوتا ہے، لیکن درحقیقت اس کے پس منظر میں طاقت، خوف، معاشی مفادات، سفارتی دباؤ اور علاقائی بقا کی ایک طویل داستان پوشیدہ ہے۔ امریکا اور ایران کے تعلقات گزشتہ چار دہائیوں سے بداعتمادی، پابندیوں، خفیہ محاذ آرائی اور بالواسطہ جنگوں کے گرد گھومتے رہے ہیں، مگر موجودہ بحران ماضی کے کئی تنازعات سے اس لیے مختلف ہے کہ اب دنیا کی معاشی ساخت پہلے جیسی نہیں رہی۔ عالمی منڈیاں پہلے سے کہیں زیادہ باہم مربوط ہیں، تیل کی رسد میں معمولی خلل بھی کئی معیشتوں کو ہلا دیتا ہے اور جنگوں کے اثرات سرحدوں کے اندر محدود نہیں رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ خلیجی ریاستوں نے خود امریکا کو جنگ سے باز رہنے کا مشورہ دیا.
