Head Topics

امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر فوجی حملہ مؤخر کرنے کا انکشاف، خلیجی ممالک کی جنگ سے باز رہنے کی کوشش

خلیجی سیاست News

امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر فوجی حملہ مؤخر کرنے کا انکشاف، خلیجی ممالک کی جنگ سے باز رہنے کی کوشش
امریکی صدر ٹرمپایران پر فوجی حملہخلیجی قیادت
📆19/05/2026 9:37 pm
📰ExpressNewsPK
55 sec. here / 18 min. at publisher
📊News: 81% · Publisher: 53%

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران پر مجوزہ فوجی حملہ خلیجی قیادت کی درخواست پر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ خلیجی ممالک نے امریکی صدر کے اس اقدام کو مثبت قرار دیا ہے اور اس سے جنگ سے باز رہنے کی کوشش کی ہے۔

مشرق وسطیٰ کی فضا اس وقت ایسی بے یقینی سے لبریز ہے جس میں جنگ کی آہٹ اور سفارت کاری کی سرگوشی ایک ساتھ سنائی دیتی ہے۔ عالمی سیاست کے افق پر بہت کم لمحے ایسے آتے ہی ں جب ایک متوقع حملہ صرف میزائلوں یا عسکری حکمت عملی کا معاملہ نہ رہے بلکہ پوری عالمی معیشت ، توانائی کی ترسیل، سفارتی توازن اور علاقائی اقتدار کی سمت کا تعین کرنے لگے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ انکشاف کہ ایران پر مجوزہ فوجی حملہ خلیجی قیادت کی درخواست پر مؤخر کر دیا گیا، اسی نوعیت کا ایک لمحہ ہے۔ بظاہر یہ ایک وقتی فیصلہ محسوس ہوتا ہے، لیکن درحقیقت اس کے پس منظر میں طاقت، خوف، معاشی مفادات، سفارتی دباؤ اور علاقائی بقا کی ایک طویل داستان پوشیدہ ہے۔ امریکا اور ایران کے تعلقات گزشتہ چار دہائیوں سے بداعتمادی، پابندیوں، خفیہ محاذ آرائی اور بالواسطہ جنگوں کے گرد گھومتے رہے ہیں، مگر موجودہ بحران ماضی کے کئی تنازعات سے اس لیے مختلف ہے کہ اب دنیا کی معاشی ساخت پہلے جیسی نہیں رہی۔ عالمی منڈیاں پہلے سے کہیں زیادہ باہم مربوط ہیں، تیل کی رسد میں معمولی خلل بھی کئی معیشتوں کو ہلا دیتا ہے اور جنگوں کے اثرات سرحدوں کے اندر محدود نہیں رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ خلیجی ریاستوں نے خود امریکا کو جنگ سے باز رہنے کا مشورہ دیا.

مشرق وسطیٰ کی فضا اس وقت ایسی بے یقینی سے لبریز ہے جس میں جنگ کی آہٹ اور سفارت کاری کی سرگوشی ایک ساتھ سنائی دیتی ہے۔ عالمی سیاست کے افق پر بہت کم لمحے ایسے آتے ہیں جب ایک متوقع حملہ صرف میزائلوں یا عسکری حکمت عملی کا معاملہ نہ رہے بلکہ پوری عالمی معیشت، توانائی کی ترسیل، سفارتی توازن اور علاقائی اقتدار کی سمت کا تعین کرنے لگے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ انکشاف کہ ایران پر مجوزہ فوجی حملہ خلیجی قیادت کی درخواست پر مؤخر کر دیا گیا، اسی نوعیت کا ایک لمحہ ہے۔ بظاہر یہ ایک وقتی فیصلہ محسوس ہوتا ہے، لیکن درحقیقت اس کے پس منظر میں طاقت، خوف، معاشی مفادات، سفارتی دباؤ اور علاقائی بقا کی ایک طویل داستان پوشیدہ ہے۔ امریکا اور ایران کے تعلقات گزشتہ چار دہائیوں سے بداعتمادی، پابندیوں، خفیہ محاذ آرائی اور بالواسطہ جنگوں کے گرد گھومتے رہے ہیں، مگر موجودہ بحران ماضی کے کئی تنازعات سے اس لیے مختلف ہے کہ اب دنیا کی معاشی ساخت پہلے جیسی نہیں رہی۔ عالمی منڈیاں پہلے سے کہیں زیادہ باہم مربوط ہیں، تیل کی رسد میں معمولی خلل بھی کئی معیشتوں کو ہلا دیتا ہے اور جنگوں کے اثرات سرحدوں کے اندر محدود نہیں رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ خلیجی ریاستوں نے خود امریکا کو جنگ سے باز رہنے کا مشورہ دیا

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ExpressNewsPK /  🏆 13. in PK

امریکی صدر ٹرمپ ایران پر فوجی حملہ خلیجی قیادت خلیجی ممالک خفیہ محاذ آرائی عالمی منڈیاں تین ممالک سعودی عرب قطر امارات عالمی معیشت تین ممالک کی ترجیح عالمی منڈیاں پہلے سے کہیں زیادہ باہم مربوط ہیں تین ممالک کا وژن 2030 مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی کا مکمل حق عالمی سیاست کے افق پر بہت کم لمحے ایسے آتے ہی

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-20 00:37:40