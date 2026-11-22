امریکہ، روس اور چین کی تاریخی ملاقات کے اہم نکات اور نتائج
امریکہ، روس اور چین کے سربراہان کی شینزن میں ہونے والی تاریخی ملاقات کے اہم نکات، مشترکہ اعلامیہ اور عالمی سیاست پر اس کے اثرات کا تفصیلی جائزہ۔
امریکہ ، روس اور چین کے سربراہان کی شینزن میں ہونے والی تاریخی ملاقات نے عالمی سیاست کے نقشے میں ایک نیا باب شامل کر دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ، ولادیمیر پیوٹن اور شی جن پنگ کی یہ پہلی باضابطہ سہ فریقی ملاقات تھی جس نے عالمی امن اور بڑی طاقتوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے اہم پیغامات دیے۔
امریکہ، روس اور چین کی پہلی باضابطہ سہ فریقی ملاقات
امریکہ، روس اور چین کے سربراہان کی شینزن میں ہونے والی تاریخی ملاقات نے عالمی سیاست کے نقشے میں ایک نیا باب شامل کر دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ولادیمیر پیوٹن اور شی جن پنگ کی یہ پہلی باضابطہ سہ فریقی ملاقات تھی جس نے عالمی امن اور بڑی طاقتوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے اہم پیغامات دیے۔ یہ تینوں ممالک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل ارکان ہیں اور دنیا کے سیاسی، معاشی اور عسکری معاملات میں غیر معمولی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ اس ملاقات کا بنیادی مقصد عالمی مسائل پر گفتگو کرنا اور باہمی تعاون کو مستحکم کرنا تھا۔Also readPakistan’s food industry heads to the global stage through Karachi’s 'FoodAg' 2026 expo
استقبال کے پروٹوکول اور سفارتی اشارے
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے چین کی جانب سے کیے گئے استقبال کی سطح نے سفارتی حلقوں میں کافی توجہ حاصل کی۔ نومبر 2026 میں جب صدر ٹرمپ چین پہنچے تو صدر شی جن پنگ خود ایئرپورٹ پر ان کے استقبال کے لیے موجود تھے، جو کہ ایک انوکھا سفارتی واقعہ تھا۔ اطلاعات کے مطابق شی جن پنگ نے 2013 میں چین کا صدر بننے کے بعد اس سے پہلے کسی غیر ملکی سربراہ مملکت کا خود ایئرپورٹ پر استقبال نہیں کیا تھا۔ مئی 2026 میں جب صدر ٹرمپ پہلی بار چین گئے تھے تو ان کا استقبال چینی نائب صدر ہان ژینگ نے کیا تھا، لیکن ستمبر میں جب صدر شی جن پنگ امریکا گئے تو صدر ٹرمپ نے خود ان کا استقبال کیا تھا۔ یہ بات دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی احترام اور سفارتی روایات کی عکاسی کرتی ہے۔ دوسری طرف روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے لیے پروٹوکول میں فرق تھا، ان کا استقبال صدر شی جن پنگ نے نہیں بلکہ ان کے چیف آف اسٹاف کائی چی نے کروایا۔ تاہم سفارتی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ فرق اس بات کی دلیل نہیں کہ چین نے امریکا کو روس پر ترجیح دی ہے، بلکہ یہ حالات اور تعلقات کی نوعیت کا حصہ ہے۔
اقوام متحدہ میں اصلاحات اور توانائی کے معاملات
تینوں صدور نے 19 نومبر 2026 کو ملاقات کی اور عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا۔ اس اعلامیے میں چار اہم معاملات پر اتفاق کیا گیا جن میں سے پہلا معاملہ اقوام متحدہ میں اصلاحات کا تھا۔ تینوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اقوام متحدہ کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ عالمی مسائل اور تنازعات سے زیادہ موثر انداز میں نمٹ سکے۔ یہ فیصلہ قابلِ غور ہے کیونکہ دنیا کے تین طاقتور ممالک ایک ایسے ادارے میں اصلاحات کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں جس کی سلامتی کونسل میں ان تینوں کو مستقل رکنیت اور ان تینوں کے پاس ویٹو کا اختیار بھی موجود ہے۔ دوسرا اہم معاملہ توانائی کی سپلائی کا تھا۔ تینوں ممالک نے ریفائنڈ پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار اور فراہمی بڑھانے اور توانائی کی مستحکم ترسیل کی اہمیت پر زور دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عالمی سیاست میں توانائی اور تیل کی اہمیت آج بھی کسی دوسرے معاملے سے کم نہیں ہوئی ہے۔
عالمی فوجداری عدالت اور جوہری ہتھیاروں کی پابندی
مشترکہ اعلامیے کے تیسرے اور چوتھے نکات نے عالمی قانون اور جوہری پابندیوں کے حوالے سے اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ تینوں ممالک نے اس بات پر زور دیا کہ ریاستی خودمختاری اور سرکاری عہدیداروں کے قانونی استثنیٰ کا احترام کیا جانا چاہیے اور عالمی فوجداری عدالت اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز نہ کرے۔ یہ نکتہ اس لیے بھی اہم ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے خلاف اسی عدالت کی جانب سے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا جا چکا ہے۔ چوتھا اور شاید سب سے اہم معاملہ جوہری ہتھیاروں کا تھا۔ تینوں صدور نے اس اصول کا اعادہ کیا کہ جوہری جنگ نہ جیتی جا سکتی ہے اور نہ ہی اسے لڑا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ جوہری خطرات میں کمی اور جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔
عالمی تنازعات اور نتائج کی نوعیت
اس مشترکہ اعلامیے میں نہ تو یوکرین کی جنگ کے خاتمے کا کوئی عملی منصوبہ سامنے آیا اور نہ ہی ایران کے ساتھ جاری جنگ اور کشیدگی کے حوالے سے کوئی واضح معاہدہ کیا گیا۔ یعنی دنیا کے تین طاقتور ترین ممالک ایک میز پر بیٹھے، عالمی امن کی بات کی، مگر دنیا کے بعض بڑے تنازعات جوں کے توں موجود رہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ ملاقات اپنی عالمی اہمیت اور سفارتی اثر و رسوخ کو نمایاں کرنے کا ایک موقع تھی۔ صدر ولادیمیر پیوٹن کے لیے یہ عالمی تنہائی کے تاثر کو کم کرنے اور دنیا کو یہ باور کرانے کا ذریعہ تھا کہ روس کو عالمی معاملات سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف چین کے صدر شی جن پنگ نے ایک مرتبہ پھر یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ چین محض ایک بڑی معاشی طاقت نہیں بلکہ عالمی سیاست میں بھی مرکزی کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
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