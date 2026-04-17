امریکہ اور ایران کے درمیان ملاقات کے امکانات، ٹرمپ کا نیا بیان

امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ طور پر ہفتے کے روز ملاقات ہو سکتی ہے، ٹرمپ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک مشکل اور ہوشیار ملک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی فوجی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک بہت مشکل اور ہوشیار ملک کے خلاف ہیں، یہ لوگ جنگجو تھے، اور میں حقیقت سے پہلے یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کے پاس اب کوئی بحریہ نہیں بچی۔ 158 بحری جہاز سمندر کی تہہ میں چلے گئے، 158، ذرا تصور کریں، ٹرمپ نے کہا۔ لاس ویگاس، نیواڈا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، ٹرمپ نے
کہا کہ ہم ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے تھے، لیکن اگر یہ ضروری ہو جاتا ہے، تو انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ صورتحال ایک مثبت نتیجے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک امریکی بحری جہاز پر 111 میزائل فائر کیے گئے، جنہیں روکا گیا اور تباہ کر دیا گیا، جس سے حملہ ناکام ہو گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ دنیا کی سب سے طاقتور فوج رکھتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانا جاری رکھے ہوئے ہے، اور ایران کے ساتھ جنگ ایران کے جوہری پروگرام کی وجہ سے لڑی جا رہی ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ اسے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی وجہ سے اقتصادی خلفشار پیدا ہوا اور اس تنازعے کا موازنہ ویتنام اور افغانستان کی طویل جنگوں سے کیا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اگلی ملاقات ممکنہ طور پر ہفتے کے روز ہو سکتی ہے، جس سے اس امید میں اضافہ ہوا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک جوہری ہتھیار نہ رکھنے کی پیشکش کی ہے۔ تہران کے جوہری عزائم گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں ایک اہم نکتہ تھے۔ ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بہت قریب ہیں، انہوں نے وائٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں کو بتایا۔ رپورٹس کے مطابق، جہاں امریکہ نے اسلام آباد مذاکرات میں ایران کے جوہری پروگرام کو 20 سال کے لیے روکنے کی تجویز دی تھی، وہیں ایران نے پانچ سال کے توقف کی جوابی تجویز دی تھی۔ جیسے ہی ٹرمپ کے تازہ ترین بیانات مشرق وسطیٰ کی جنگ کے خاتمے کے لیے امیدیں پیدا کر رہے ہیں، ٹرمپ نے ایران کے ساتھ امن معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کا دورہ کرنے کے امکان کا بھی اشارہ دیا۔ امریکی صدر نے پاکستان کی خوب تعریف کی جب ایک رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے ملک کا دورہ کریں گے۔ میں کروں گا۔ میں پاکستان جاؤں گا، ہاں۔ پاکستان بہت اچھا رہا ہے۔ وہ بہت اچھے رہے ہیں۔ اسلام آباد، میں جاؤں گا، ہو سکتا ہے۔ ہاں۔ اگر معاہدہ اسلام آباد میں ہوتا ہے، تو میں جا سکتا ہوں، انہوں نے کہا۔ امریکہ ایران جنگ کا آغاز 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے حملے سے ہوا تھا اور اس کے بعد سے ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس سے امریکی صدر کے لیے ایک بڑی سیاسی مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی جمعرات کو نافذ ہو گئی، جب گزشتہ ہفتے لبنان پر ہونے والے حملوں کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر جانی نقصان اور تباہی ہوئی تھی۔ ان حملوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان نازک ثالثی کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا کیونکہ ایران نے ان حملوں کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔
امریکہ ایران ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات جوہری پروگرام