امریکہ کے بورڈ آف پیس کا اسرائیل پر فوری انسانی مدد کا دباؤ
امریکہ کے بورڈ آف پیس کا کہنا ہے کہ غزہ میں موسم سرما اور سیلاب کا خطرہ فوری انسانی بحران بن چکا ہے، اسرائیل سے عجلت میں مدد کی کال کی گئی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیرِ نگرانی قائم شدہ 'بورڈ آف پیس' نے پیر کو ایک اہم بیانیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو فوری اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ جنگ زدہ غزہ کی آبادی آنے والے خطرناک موسم سرما کی تیاری کر سکے۔ یہ ادارہ وضاحت کرتا ہے کہ سیلاب سے پہلے کی گئی کارروائیاں ناکافی رہی ہیں اور موجودہ صورتحال اب صرف موسم سرما کے خطرے کا نام نہیں رہی بلکہ یہ ایک فوری انسانی بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے۔
غزہ میں سیلاب اور انسانی تباہی کی تفصیلات
گازا میں حکام کی طرف سے دی گئی معلومات کے مطابق، پچھلے دو دنوں میں برسے شدید بارشوں نے علاقے میں لاکھوں پھنسے ہوئے باشندوں کے لیے مہم جھونپڑیاں بے نقاب کر دی ہیں۔ ان تباہ کن سیلابوں کی وجہ سے کم از کم پانچ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ علاقے میں تقریباً پوری آبادی پہلے ہی کم از کم ایک بار بے گھر ہو چکی ہے۔Also readڈونلڈ ٹرمپ نے میڈ ٹرم انتخابات کے نتائج پر سوالات اٹھا دیے
بورڈ آف پیس کا اسرائیل پر سخت تنقید اور مطالبہ
اکتوبر 2025 میں امریکہ کی ثالثی سے اسرائیل اور حماس کے درمیان اعلان کردہ معاشروں کی نگرانی کرنے والے 'بورڈ آف پیس' نے اپنے ایک بیان میں واضح کیا کہ یہ ادارہ اسرائیل کو بار بار انتباہ کر چکا تھا جو علاقے میں داخلے پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ اس ادارے نے اسرائیلی حکومت کی قیادت سے فوری اپیل کی ہے کہ وہ زمینی حالات کو بہتر بنانے اور انسانی امداد کے لیے ضروری تمام سامان کی آمد کو آسان بنائے اور منظور کرے۔
اسرائیلی دفاعی کارروائیوں اور بیانات کا جائزہ
بیان شائع ہونے سے بالکل پہلے، اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے غزہ کی پٹی میں 8,200 سے زائد ٹرکوں کے ذریعے امدادی سامان پہنچایا ہے جس میں 91,000 نئے خیمے بھی شامل ہیں۔ تاہم اسرائیلی خارجہ محکمہ نے اتوار کو ایک پوسٹ کے ذریعے حماس پر شدید تنقید کی، یہ کہتے ہوئے کہ اس گروہ کو ہر بار بارش میں ذمہ داری سے بچنے کا موقع نہیں دیا جانا چاہیے تھا اور انہیں ہتھیاروں کے بجائے انفراسٹرکچر پر سرمایہ کاری کرنی چاہیے تھی۔
سیاسی پس منظر اور علاقائی اثرات
اس معاہدے کے باوجود اسرائیل نے غزہ میں تقریباً روزانہ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ عمل دنیا بھر میں اس اقدام کو 'نسل کشی' قرار دینے والے اینڈی امی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ جیسے اداروں کے سامنے اسرائیل کی تنہائی کا باعث بنا ہے، جسے تل ابیب نے مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے گزشتہ مہینے کے تنگ انتخابات کے بعد اپنے سیاسی وجود کو بچانے کی کوشش میں کہا ہے کہ وہ 7 اکتوبر 2023 کے حملے میں ملوث ہر شخص کو ہلاک کرنے کا عہد کرتے ہیں۔
اس صورتحال میں امریکہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی تعلق اور اینویڈیا کے چیف ہوانگ سے متعلق بیرون ملک خفیہ تفتیشات کی چڑھتی ہوئی بحث نے بھی علاقائی اور عالمی سیاسی فضا کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے، جبکہ غزہ کے شہری اب بھی بچاؤ کی کوششوں میں مصروف ہیں۔
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