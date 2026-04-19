امریکا اور ایران کے درمیان ممکنہ مذاکرات کے پیش نظر اسلام آباد میں سکیورٹی سخت، اہم شاہراہیں بند

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ اور ایران کے درمیان ممکنہ دوسرے دور کے مذاکرات کے باعث وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہر کے اہم راستوں پر بھاری گاڑیوں اور بعض پبلک ٹرانسپورٹ کی آمدورفت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ دو بڑے ہوٹلوں کو بھی شام تک خالی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق، غیر ملکی وفود کے ابتدائی دستے اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، جو اعلیٰ سطحی بات چیت کی تیاریوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کے امکان کے پیش نظر سکیورٹی کی صورتحال کو انتہائی سخت کر دیا گیا ہے۔ مختلف سرکاری ذرائع کے مطابق، یہ حفاظتی اقدامات کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے اور مذاکرات کے عمل کو بلا تعطل جاری رکھنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔
ان پیشگی حفاظتی اقدامات کے تحت، شہر کے اہم علاقوں میں بھاری گاڑیوں کی آمدورفت پر سختی سے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ، پبلک ٹرانسپورٹ کی بعض مخصوص اقسام کی سروسز کو بھی محدود کر دیا گیا ہے، جس کا مقصد سکیورٹی کو مزید بہتر بنانا ہے۔ ان انتظامات کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کم از کم دو بڑے ہوٹلوں کو شام تک اپنے احاطے خالی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ اقدام واضح کرتا ہے کہ حکام اس معاملے کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ غیر ملکی وفود کے ابتدائی دستے اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اعلیٰ سطحی بات چیت کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ ان کے پہنچنے سے قبل ہی تمام ضروری انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق، مذاکرات کا اگلا دور پیر کو اسلام آباد میں شروع ہو سکتا ہے۔ عالمی میڈیا کی جانب سے حکام کے حوالے سے دی گئی اطلاعات کے مطابق، ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ایران کے ساتھ مذاکرات کو بحال کرنے کے لیے پاکستان میں سینئر نمائندوں کو بھیجنے پر غور کر رہی ہے۔
اس سے قبل، وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری، کارولین لیویٹ نے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ پاکستان آئندہ کی آمنے سامنے کی بات چیت کی میزبانی کی توقع رکھتا ہے، جس سے جاری سفارتی کوششوں میں اس کے اہم کردار کو اجاگر کیا گیا۔ انہوں نے پاکستان کی شمولیت کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیگر ممالک کی دلچسپی کے باوجود، امریکا اسلام آباد کو مذاکرات کے لیے بنیادی چینل کے طور پر برقرار رکھنا چاہتا ہے۔
اس معاملے پر حکام نے مزید بتایا ہے کہ شہر میں ٹرانسپورٹ کی سروسز پر بھی جزوی طور پر اثر پڑا ہے۔ میٹرو بس سروس کو پی آئی ایم ایس اسٹیشن اور پاک سیکریٹریٹ کے درمیان معطل کر دیا گیا ہے، تاہم یہ صدر اسٹیشن اور کچہری روٹ پر جاری رہے گی۔ یہ پابندیاں صرف ان مخصوص علاقوں تک محدود ہیں جہاں سکیورٹی کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے۔
آئندہ متوقع مذاکرات پاکستان کی جانب سے حساس بین الاقوامی تنازعات میں ثالثی کے طور پر بڑھتی ہوئی اہمیت کو نمایاں کرتے ہیں۔ امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی ابھی بھی بلند سطح پر ہے، اور اگر تصدیق ہو جاتی ہے تو آئندہ ملاقات سفارتی مصروفیت کے اگلے مرحلے کی تشکیل میں اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان کا یہ کردار نہ صرف خطے میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ حکام اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہیں کہ مذاکرات کا عمل کسی بھی رکاوٹ کے بغیر پایہ تکمیل تک پہنچے۔
بین الاقوامی سطح پر ثالث کا کردار ادا کرنا ایک پیچیدہ عمل ہے، اور پاکستان نے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے خود کو تیار کیا ہے۔ اس سارے عمل کے دوران، داخلی سکیورٹی کو اولین ترجیح دی گئی ہے تاکہ کوئی بھی منفی واقعہ رونما نہ ہو
