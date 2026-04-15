امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور: جے ڈی وینس امریکی وفد کی قیادت کریں گے

سی این این کی رپورٹ کے مطابق، امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان جوہری پروگرام، آبنائے ہرمز اور خطے کی صورتحال پر بات چیت متوقع ہے۔
واشنگٹن سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق، امریکی ٹی وی چینل سی این این نے ایک تازہ رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکا کے نائب صدر جے ڈی وینس ایران کے ساتھ جاری سفارتی مذاکرات کے دوسرے دور میں بھی امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ اس پیش رفت کو امریکا اور ایران کے درمیان جاری سفارتی کوششوں کا ایک اہم حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے قبل ایران کے ساتھ ایک اور ملاقات طے پاتی ہے تو اس میں امریکی وفد کی قیادت جے ڈی وینس کے سپرد کیے جانے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ، امریکی میڈیا میں یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سابق صدر کے داماد جیرڈ کشنر اور مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی امریکی مندوب اسٹیو وٹکوف بھی مذاکرات ی عمل میں شامل ہو سکتے ہیں، جو اس نازک مرحلے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔
واضح رہے کہ اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے بھی اشارہ دیا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ آئندہ چند دنوں میں دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سب سے اہم اور پیچیدہ مسئلہ ایران کے یورینیم افزودگی پروگرام سے متعلق ہے، جس میں افزودگی کی سطح اور اس کو معطل کرنے کے دورانیے پر اختلافات اب بھی برقرار ہیں۔ امریکا یہ چاہتا ہے کہ ایران اپنی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر ختم کرے اور عالمی تجارتی سرگرمیوں کو بحال کرنے کے لیے آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولنے پر بھی زور دے۔ دوسری جانب، ایران کی جانب سے ان مطالبات پر کیا ردعمل آتا ہے، یہ دیکھنا باقی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ مذاکرات نہ صرف خطے میں کشیدگی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں بلکہ عالمی معیشت پر پڑنے والے منفی اثرات کو بھی کم کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ، خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے یہ مذاکرات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔
امریکا اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات میں بہتری لانے کی کوششیں ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب مشرق وسطیٰ میں متعدد مسائل پر کشیدگی موجود ہے۔ امریکا نے حال ہی میں کتائب حزب اللہ کے سربراہ کی گرفتاری کے حوالے سے 10 ملین ڈالر انعام کا اعلان کیا ہے، جو خطے کی صورتحال پر مزید اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح، اسرائیل اور لبنان کے درمیان ہونے والے مذاکرات بھی ختم ہو گئے ہیں، جس میں امریکی حکام اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ مجموعی طور پر، یہ پیش رفتیں ظاہر کرتی ہیں کہ خطے میں سفارتی سرگرمیاں جاری ہیں اور عالمی طاقتیں مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔
