امریکا اور ایران کے درمیان اہم diplomatic پیش رفت کے حوالے سے واشنگٹن میں ہونے والی خبر کا تفصیلی جائزہ، معاہدے کے main point، world reaction اور line-ups پر تحقیقات۔
واشنگٹن (13 جون 2026): امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل بروز اتوار ایران کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ اس معاہدے پر اتوار کو دستخط ہوں گے اور معاہدہ ہوتے ہی آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ اس معاہدے میں کسی پیسے کا لین دین نہیں ہوگا اور ایران کو سابق صدر اوباما کی طرح اربوں ڈالر نہیں دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اوباما کی ایران کے ساتھ ڈیل میں جوہری ہتھیاروں کے حصول کے لیے ایک آسان راستے دیے گئے تھے، جبکہ ان کا معاہدہ بالکل مختلف ہے اور ایٹمی ہتھیاروں کے سامنے دیوار کی طرح ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ تھا کہ اب ایران بھی ایٹمی ہتھیار نہیں چاہتا اور ان کے ساتھ تعلقات ماضی کی انتظامیہ سے بہت بہتر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال بہتر ہونے پر تہران سے نیوکلیئرڈسٹ حاصل کریں گے اور اسے پہاڑوں میں دفن کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ بی ٹو بمباروں کی بدولت نیوکلیئرڈسٹ گرینائٹ پہاڑوں کے نیچے گہرائی میں پڑی ہے اور ہم مستقبل میں ایران اور پورے مشرق وسطیٰ کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔ صدر نے امید ظاہر کی کہ یہ عمل تیزی اور آسی سے ہوگا لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو متبادل راستے موجود ہیں اور امید ہے کہ انہیں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ اعلان کسی واضح تاریخی مناسبت کے بغیر آیا ہے اور عالمی برادری کا ردعمل دیکھنے کے لیے منتظر ہے۔ م analysists کا خیال ہے کہ یہ معاہدہ ایران کے لیے سخت fiscally پابندیاں Gully کردار کے حلفوں والے اقدامات کو ختم کرنے کا راستہ ہو سکتا ہے تاہم اس کی تفصیلات واضح نہیں ہیں۔ ایران کے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک propagandistic پریشانی ہے جو درحقیقت کچھ نہیں بدلے گی۔ امریکی внешہ政策 کے Chessboards میں یہ اعلان ایک اہم بٹواری ہے۔ اگر معاہدہ حقیقت میں ہو تو یہ خطے میں امن کی راہ ہو سکتا ہے، اس کے برعکس اگر مذاکرات ناکام ہوں گے تو یہ تیز Boycott کا سبب بن سکتا ہے۔ عالمی برادری خصوصاً یورپی یونین اور روس کا اس معاہدے پر رد Work done رہا ہے اور کچھ ممالیک نے جانبدارانہ پوزیشنیں ظاہر کر دی ہیں۔ چونکہ آبنائے ہرمز ایک globally اہم تجارتی راستہ ہے، اس کے کھلنے یا بند رہنے سے world economy پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ پچھلے ماہوں سے ایران کے ساتھ مذاکرات خفیہ طور پر جاری تھے، jo کئی بار world media میں off-the-record رپورٹیں ہو چکی تھیں لیکن کسی بھی Official فریق نے اس کی تصدیق نہیں کر رکھی تھی۔ صدر ٹرمپ کی Talk-show اعلان نے تصویر واضح کر دی کہ مذاکرات کچھ حقیقی پیش رفت کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر ایران کے حامیوں اور مخالفین دونوں کoside دیکھ رہے ہیں کہ آیا یہ معاہدہ حقیقی stability لائے گا یا صرف ایک election-year tactic ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے اس خبر سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پوری خبر کا حصہ نہیں ہے۔ معاملہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان diplomatical معاہدے پر مرکوز ہے اور عالمی polo اور cricket مقابلوں کے لیے اینٹرنیشنل收购 کی غیر متعلقہ بات ہے.
واشنگٹن (13 جون 2026): امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل بروز اتوار ایران کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ اس معاہدے پر اتوار کو دستخط ہوں گے اور معاہدہ ہوتے ہی آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ اس معاہدے میں کسی پیسے کا لین دین نہیں ہوگا اور ایران کو سابق صدر اوباما کی طرح اربوں ڈالر نہیں دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اوباما کی ایران کے ساتھ ڈیل میں جوہری ہتھیاروں کے حصول کے لیے ایک آسان راستے دیے گئے تھے، جبکہ ان کا معاہدہ بالکل مختلف ہے اور ایٹمی ہتھیاروں کے سامنے دیوار کی طرح ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ تھا کہ اب ایران بھی ایٹمی ہتھیار نہیں چاہتا اور ان کے ساتھ تعلقات ماضی کی انتظامیہ سے بہت بہتر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال بہتر ہونے پر تہران سے نیوکلیئرڈسٹ حاصل کریں گے اور اسے پہاڑوں میں دفن کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ بی ٹو بمباروں کی بدولت نیوکلیئرڈسٹ گرینائٹ پہاڑوں کے نیچے گہرائی میں پڑی ہے اور ہم مستقبل میں ایران اور پورے مشرق وسطیٰ کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔ صدر نے امید ظاہر کی کہ یہ عمل تیزی اور آسی سے ہوگا لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو متبادل راستے موجود ہیں اور امید ہے کہ انہیں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ اعلان کسی واضح تاریخی مناسبت کے بغیر آیا ہے اور عالمی برادری کا ردعمل دیکھنے کے لیے منتظر ہے۔ م analysists کا خیال ہے کہ یہ معاہدہ ایران کے لیے سخت fiscally پابندیاں Gully کردار کے حلفوں والے اقدامات کو ختم کرنے کا راستہ ہو سکتا ہے تاہم اس کی تفصیلات واضح نہیں ہیں۔ ایران کے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک propagandistic پریشانی ہے جو درحقیقت کچھ نہیں بدلے گی۔ امریکی внешہ政策 کے Chessboards میں یہ اعلان ایک اہم بٹواری ہے۔ اگر معاہدہ حقیقت میں ہو تو یہ خطے میں امن کی راہ ہو سکتا ہے، اس کے برعکس اگر مذاکرات ناکام ہوں گے تو یہ تیز Boycott کا سبب بن سکتا ہے۔ عالمی برادری خصوصاً یورپی یونین اور روس کا اس معاہدے پر رد Work done رہا ہے اور کچھ ممالیک نے جانبدارانہ پوزیشنیں ظاہر کر دی ہیں۔ چونکہ آبنائے ہرمز ایک globally اہم تجارتی راستہ ہے، اس کے کھلنے یا بند رہنے سے world economy پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ پچھلے ماہوں سے ایران کے ساتھ مذاکرات خفیہ طور پر جاری تھے، jo کئی بار world media میں off-the-record رپورٹیں ہو چکی تھیں لیکن کسی بھی Official فریق نے اس کی تصدیق نہیں کر رکھی تھی۔ صدر ٹرمپ کی Talk-show اعلان نے تصویر واضح کر دی کہ مذاکرات کچھ حقیقی پیش رفت کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر ایران کے حامیوں اور مخالفین دونوں کoside دیکھ رہے ہیں کہ آیا یہ معاہدہ حقیقی stability لائے گا یا صرف ایک election-year tactic ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے اس خبر سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پوری خبر کا حصہ نہیں ہے۔ معاملہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان diplomatical معاہدے پر مرکوز ہے اور عالمی polo اور cricket مقابلوں کے لیے اینٹرنیشنل收购 کی غیر متعلقہ بات ہے
امریکا ایران ڈونلڈ ٹرمپ امن معاہدہ آبنائے ہرمز
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