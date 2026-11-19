امریکی سینیٹ نے ایران پر حملوں کے خلاف قرارداد مسترد کر دی
امریکی سینیٹ نے ایران کے خلاف جنگ روکنے کی ٹرمپ مخالف قرارداد مسترد کر دی جس میں 51 رکن کی حمایت اور 48 رکن کی مخالفت رہی۔
امریکی سینیٹ نے ایران کے خلاف جاری ہونے والے فوجی آپریشنز کو روکنے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگی اختیارات میں کمی لانے کی ایک اہم قرارداد کو مسترد کر دیا ہے۔ اس تاریخی ووٹنگ کے دوران 48 سینیٹرز نے قرارداد کی حمایت کی جبکہ 51 سینیٹرز نے اس کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں صدر ٹرمپ کی پالیسی کو ایک بار پھر مکمل تائید حاصل ہو گئی۔
تاریخی ووٹنگ اور سینیٹرز کی پوزیشنز
اس ووٹنگ کے دوران جماعتی اختلافات واضح طور پر سامنے آئے، تاہم کچھ اہم شخصیات نے اپنی جماعتی لائن سے ہٹ کر اپنی رائے دی۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے سینٹر جان فیٹر مین نے اپنی ہی جماعت کے برعکس قرارداد کی مخالفت کی، جبکہ تین ری پبلکن سینیٹرز سوزن کولنز، رینڈ پال اور لیزا مرکوسکی نے قرارداد کے حق میں ووٹ دے کر اپنا اختلاف اظہار کیا۔Also readچیئرمین سینٹ الیکشن حکومت کے پاس 48 ووٹ 51 درکار گڑبڑ روکنے کیلئے کتنے سینیٹرز کی خبر گیری کی ضرورت ہے؟ سینئر صحافی نے اپوزیشن کو خبردار کردیا
غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ ووٹنگ امریکی کانگریس میں جنگی اختیارات پر جاری بحث کا اہم موڑ ثابت ہوئی۔ سینیٹ میں قرارداد کے مسترد ہونے کے بعد ری پبلکن ارکان نے صدر ٹرمپ انتظامیہ کی جنگی پالیسی کی کھل کر حمایت کی، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ایگزیکٹو برانچ کو فی الحال پارلیمنٹ کی جانب سے کوئی سخت پابندی نہیں لگائی گئی۔
جنگی اختیارات اور قانونی تقاضے
ڈیموکریٹ سینیٹرز کا مؤقف ہے کہ صدر کو کانگریس کی منظوری کے بغیر کسی بھی دوسرے ملک پر جنگ جاری رکھنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ آئینی طور پر جنگ اعلان کرنے کا اختیار کانگریس کے پاس ہوتا ہے، لہذا ایگزیکٹو اختیارات کا استعمال محدود کرنا ضروری ہے۔
اس سے قبل ستمبر کے مہینے میں امریکی ایوان نمائندگان نے بھی یہی قرارداد منظور کی تھی، جس کا مقصد انتظامیہ کی طرف سے کیے جانے والے فوجی اقدامات پر قانونی روک لگانا تھا۔ تاہم، سینیٹ میں اس قرارداد کی ناکامی کے باعث کانگریس کی جانب سے جنگ روکنے کی تازہ ترین اور سب سے بڑی کوشش بھی ناکام ہو کر رہ گئی۔
عوامی رائے اور سیاسی اثرات
ایران پر امریکی اور اسرائیلی مشترکہ حملوں کے بعد سے، خاص طور پر فروری کے بعد سے، یہ معاملہ ریاستہائے متحدہ کے داخلی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے۔ امریکی عوام میں جاری جنگ غیر مقبول ثابت ہو رہی ہے، جس کا براہ راست اثر معیشت پر پڑا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے نے عام شہریوں کو متاثر کیا ہے، جس سے حکومت پر سیاسی دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔
اسی دوران، نومبر کے وسط میں ہونے والے مدتی انتخابات میں ری پبلکن پارٹی کو دونوں ایوانوں کا کنٹرول کھونا پڑا، جس کی ایک بڑی وجہ ایران سے متعلق جنگی پالیسی کو بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سیاسی پس منظر میں سینیٹ کا یہ فیصلہ مستقبل میں امریکی خارجہ پالیسی کے تعین میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
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