امریکہ کی مشہور لو کوسٹ ایئر لائنز سپرٹ ایئر لائنز نے اپنے خدمات کو ختم کر دیا

امریکہ کی سب سے مشہور الٹرا لو کوسٹ ایئر لائنز میں سے ایک، سپرٹ ایئر لائنز نے اپنے خدمات کو ختم کر دیا، جس سے امریکہ، کریبیئن اور لاطین امریکہ میں مسافرین کو غیر فعال کر دیا۔ ایئر لائن نے مستحکم مالیاتی دباؤ کے بعد فوری اور منظم طریقے سے کاروبار کو بند کرنے کی تائید کی۔ سپرٹ کی مالیاتی تنزل چند سالوں سے بنائی جا رہی تھی، اور اس کے لو کوسٹ بزنس ماڈل روزمرہ زیادہ غیر مستحکم ہو رہا تھا۔ ایئر لائن نے 2020 سے اب تک 2.5 بلین ڈالر سے زائد نقصان کی اطلاع دی تھی اور 2025 میں بڑے پیٹے کی اصلاحات کا اطلاع دیا گیا۔ سپرٹ کے خاتم ہونے سے روکنے کے لیے پالیسی سطح پر بھی کوششیں ناکام رہی تھیں، اور آخر کار ایئر لائن نے لیکویڈیشن کے علاوہ کوئی قابل عمل آپشن نہیں تھا۔
رات کے وقت کی منسلکات نے امریکہ، کریبیئن اور لاطین امریکہ میں مسافرین کو غیر فعال کر دیا۔ امریکہ کی سب سے مشہور الٹرا لو کوسٹ ایئر لائنز میں سے ایک نے اپنے خدمات کو ختم کر دیا، جو امریکی ہوائی صنعت میں ایک مشہور نام تھا۔ فلوریڈا کے ایئر لائن نے مستحکم مالیاتی دباؤ کے بعد فوری اور منظم طریقے سے کاروبار کو بند کرنے کی تائید کی۔ اینونسمینٹ نے امریکہ، کریبیئن اور لاطین امریکہ میں فلائٹس کی وائیڈ اسپریڈ منسلکات کا سبب بنایا، جس سے مسافرین اور ایئر لائن کے کارمزدگیں غیر فعال ہوگئیں۔ اپنی سرکاری بیانات میں، سپرٹ ایئر لائنز نے عالمی تیل کے قیمتیں میں تیز تر اضافہ کا حوالہ دیا، جو جزئی طور پر جئوپولیٹیکل تناؤ اور ایران کے تعارض کے ساتھ ساتھ وسیع تر اقتصادی دباؤوں کی وجہ سے شدید طور پر کمزور ہو گیا۔ ایئر لائن نے کہا کہ، اضافی فنڈنگ تک رسائی کے بغیر، اسے لیکویڈیشن کے علاوہ کوئی قابل عمل آپشن نہیں تھا۔ سپرٹ کے مالیاتی چیلنجز حال ہی کے عالمی واقعات سے پہلے ہی تھے۔ اسے کہا گیا کہ ایئر لائن کو حال ہی کے ایندھن کے قیمتوں میں اضافہ سے پہلے ہی سنگین دباؤ کا سامنا تھا، اور اسے کہا گیا کہ اس کا لو کوسٹ بزنس ماڈل روزمرہ زیادہ غیر مستحکم ہو رہا تھا۔ سپرٹ کی مالیاتی تنزل چند سالوں سے بنائی جا رہی تھی۔ ایئر لائن نے 2020 سے اب تک 2.
5 بلین ڈالر سے زائد نقصان کی اطلاع دی تھی۔ 2025 میں، اسے بڑے پیٹے کی اصلاحات کا اطلاع دیا گیا، جن میں تقریباً 4,000 نوکریوں کا خاتم کرنا اور تقریباً 200 غیر موثر روٹس کو معطل کرنا شامل تھا۔ سال کے آخر تک، اس کی کارمزدگیں تقریباً 7,500 تک کم ہو گئی تھیں۔ دوسری بینکروپسی فائلنگ اگست 2025 میں آئی، جس میں ایئر لائن نے اپنی جاری کاروبار کی صلاحیت پر 'ممتدہ شک' کا اعلان کیا۔ اس کے بعد، بازیابی کے اقدامات مزید کمزور ہو گئے، جس کے نتیجے میں آخر کار اس کا بند ہونا ہوا۔ وسیع تر ہوائی صنعت بھی ایندھن اور کاروباری قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے دباؤ کا سامنا کر رہی ہے۔ ایک تخمینے کے مطابق، امریکی ایئر لائنز کو قبل تعارض پیش بینیوں کے مقابلے میں سالانہ 24 بلین ڈالر سے زائد ایندھن کے اضافی مصروفیات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگرچہ ایئر لائنز کو تارائف میں اضافہ کے ذریعے مصروفیات کو جزئی طور پر معادل کرنا متوقع ہے، لیکن صنعت کی مجموعی منافعیت کا تخمینہ کم ہونا متوقع ہے۔ سپرٹ کے خاتم ہونے سے روکنے کے لیے پالیسی سطح پر بھی کوششیں ناکام رہی تھیں۔ ایک پیشہی بیلی آؤٹ کے تحت، امریکی حکومت کے لیے ایئر لائن میں 90 فیصد حصہ حاصل کرنے کا منصوبہ شامل تھا۔ تاہم، مالیاتی اور کریڈٹرز کے اختلافات میں اضافہ کے ساتھ، باتچیتوں کا خاتم ہونا شروع ہوا۔ ایک سرکاری اعلان کے مطابق، کریڈٹرز سے متعلق اختلافات نے آخر کار کسی بھی نجات کے معاہدے کو روک دیا۔ 1983 میں چارٹر ون کے نام سے بنایا گیا اور 1992 میں سپرٹ ایئر لائنز کے نام سے دوبارہ برینڈ کیا گیا، ایئر لائن نے اپنی شناخت کو 'نو فرلز' ماڈل پر بنایا، جو قابل تحملی پر مرکزیت رکھتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ، یہ الٹرا لو فیرز، روشن زرد طیاروں، اور پیے-فور-ایکسٹراز سروس اسٹرکچر کے لیے وسیع طور پر پہچانا گیا، جہاں حتیٰ کہ بنیادی سہولیات بھی اختیاری تھیں۔ اگرچہ اکثر اپنی سٹریپ ڈاؤن سروسز کے لیے تنقید کی جاتی تھی، لیکن ایئر لائن نے امریکہ میں لاکھوں کم قیمت والے مسافرین کے لیے ہوائی سفر کو قابل رسائی بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ فورت لاؤڈرڈیل-ہالی وڈ بین الاقوامی ایئرپورٹ کے بعد، سپرٹ کے بند ہونے کے بعد، امریکی ایئر لائنز نے متاثرہ مسافرین کی سہولیت کے لیے تیار ہو کر کام کیا۔ ایک مخصوص بکنگ پورٹل لانچ کیا گیا اور کہا گیا کہ ہزاروں مسافرین کو چند گھنٹوں میں دوبارہ بکنگ کی گئی
