امریکہ میں پہلی مرتبہ مسلمان سینیٹر منتخب، عبدل السید نے تاریخ رقم کی
امریکی وسط مدتی انتخابات میں مشیگن سے عبدالرحمان السید کا سینیٹ رکن بننا تاریخی واقعہ ہے جو ڈیموکریٹس کو کانگریس کا کنٹرول دلائے گا۔
امریکہ کے وسط مدتی انتخابات کے نتیجے میں ایک اہم تاریخی موڑ آیا ہے جہاں ڈیموکریٹک پارٹی نے کانگریس کے دونوں ایوانوں پر اپنا کنٹرول بحال کر لیا ہے۔ اس انتخابی دور میں ریاست مشیگن سے ڈیموکریٹک امیدوار عبدالرحمان السید نے کامیابی حاصل کر کے امریکی سیاست میں ایک نیا باب کھول دیا ہے۔
تاریخی فتح اور الیکشن کا تفصیلی جائزہ
امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی مسلمان کو سینیٹ کا رکن منتخب کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ملک بھر میں سیاسی سطح پر کافی بحث و مباحثہ جاری ہے۔ عبدالرحمان السید جو اپنے والدین مصر سے تارکین وطن ہیں اور 1984 میں روچیسٹر ہلز میں پیدا ہوئے، نے اپنی کامیابی کا شکرگزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ انشا اللہ سے الحمد اللہ کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ نے ایک ایسے امیدوار پر اعتماد کیا جس کی کامیابی کا امکان کم سمجھا جا رہا تھا۔Also readپاکستان کا مقامی ایئر ٹو ایئر میزائل فاز کامیاب تجربے سے لیس
انتخابی مہم کے آخری مراحل میں السید کو اپنی ہی جماعت سے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جب ہیلی سٹیونز نے ریپبلکن امیدوار مائیک راجرز کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا۔ تاہم السید نے گریچن وِٹمر کی جانب سے کی جانے والی حمایت کے باوجود کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے اپنے حامیوں سے خطاب میں واضح کیا کہ اب وہ مشیگن کی خدمت کے لیے تیار ہیں اور حلف برداری جنوری میں ہو گی۔
سیاسی موقف اور بیرونی تعلقات پر تنقید
عبدل السید نے اپنی انتخابی مہم کو صحت، معاشی عدم مساوات اور انتخابی اصلاحات کے گرد استوار کیا تھا۔ ان کا مرکزی نعرہ یہ تھا کہ سیاست سے پیسہ باہر نکالا جائے اور لوگوں کی جیب میں پیسہ ڈالا جائے۔ انہوں نے سرکاری صحت بیمہ، ادویات کی قیمتیں کم کرنے اور امیر طبقے پر ٹیکس بڑھانے جیسی پالیسیوں کی حمایت کی۔
بیرون ملک پالیسیوں کے حوالے سے السید نے اسرائیل کو فوجی امداد پر سخت تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیکس ادا کرنا مشکل نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ یہ رقم بم گرانے کے بجائے اپنے بچوں پر خرچ ہو۔ انہوں نے سات اکتوبر دو ہزار تئیس کے حملوں کے بعد غزہ میں ہونے والی کارروائیوں کو نسل کشی قرار دیا۔
السید نے چوبیس اکتوبر کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ امریکی ٹیکس دہندگان کا پیسہ بیرون ملک افواج کی مالی معاونت کے بجائے سکول بنانے پر خرچ ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسرائیل کے علاوہ مصر، سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کو بھی فوجی امداد کے دائرے میں شامل کیا۔ سابق صدر باراک اوباما اور برنی سینڈرز جیسے رہنماؤں نے ان کی حمایت کی۔
آئندہ اقدامات اور مستقبل کی تیاریاں
اب عبدل السید کو جنوری میں حلف اٹھانا ہے جو کہ آئینی طور پر نائب صدر جے ڈی وینس کے ذمے ہے۔ السید نے وینس کو مخاطب کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا کہ حبیبی ستم ظریفی ہے کہ آپ کو مجھے حلف دلوانا ہو گا۔ یہ موقع ڈیموکریٹس کے لیے سینیٹ کا کنٹرول حاصل کرنے میں انتہائی اہم ثابت ہوا۔
السید کی تعلیمی حیثیت بھی قابل ذکر ہے جنہوں نے یونیورسٹی آف مشیگن اور کولمبیا یونیورسٹی سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ دو ہزار پندرہ میں ڈیٹرائٹ سٹی کے محکمہ صحت کے ایگزیکٹو سربراہ کے طور پر ان کی تقرری نے قومی سطح پر ان کی پہچان بڑھائی۔ دو ہزار اٹھارہ میں وہ گورنر کے عہدے کے لیے بھی میدان میں اترے تھے لیکن گریچن وِٹمر سے ہار گئے تھے۔
ٹرمپ نے السید کو کمیونسٹ قرار دیا اور یہ الزام لگایا کہ وہ یہودیوں اور اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں۔ السید نے ان تمام الزامات کی سختی سے تردید کی ہے اور اپنی پالیسیوں کے حق میں آواز بلند کی ہے۔ اب وہ اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور امید ہے کہ وہ اپنی مہم کے وعدوں پر عمل پیرا ہوں گے۔
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