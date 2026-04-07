امریکہ اور ایران میں دو ہفتے کی جنگ بندی پر اتفاق، پاکستان کی ثالثی

امریکہ اور ایران نے پاکستان کی تجویز پر دو ہفتے کی جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے، جس کا مقصد ایک بڑے معاہدے پر بات چیت کے ذریعے جنگ کا خاتمہ کرنا ہے۔
واشنگٹن (دنیا نیوز) - امریکہ نے ایران کے ساتھ دو ہفتے کی جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے، جو پاکستان نے تجویز کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے منگل کی رات یہ بات کہی۔ پاکستان ی تجویز، جو ٹرمپ کی طرف سے بڑے پیمانے پر حملے شروع کرنے کی ڈیڈ لائن سے چند گھنٹے پہلے آئی تھی، اس میں ٹرمپ کی دھمکیوں کو روکنا اور ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز کو دو ہفتوں کے لیے کھولنے کا وعدہ شامل ہے۔ اس دو ہفتے کی مدت کو ایک بڑے معاہدے پر بات چیت کے لیے استعمال کیا جائے گا تاکہ ممکنہ طور پر جنگ ختم کی جا سکے۔ ثالثوں کے ذریعے ذاتی مذاکرات کے
بارے میں بات چیت ہوئی ہے، جس کی قیادت ممکنہ طور پر نائب صدر وینس کریں گے، حالانکہ ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ یہ اعلان ٹرمپ کی طرف سے ایران کی پوری 'تہذیب' کو ختم کرنے کی دھمکی دینے کے 12 گھنٹے سے بھی کم وقت میں سامنے آیا ہے۔ خاص طور پر، انہوں نے پلوں، بجلی گھروں اور ممکنہ طور پر تیل اور پانی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران رفتار پکڑی ہے، جس میں پاکستان نے بنیادی ثالث کا کردار ادا کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں، اور سینیٹر لنڈسے گراہم (آر-ایس سی) جیسے سیاسی اتحادیوں نے ٹرمپ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ کسی بھی تجویز کو مسترد کر دیں جب تک کہ ایران بڑی رعایتیں نہ دے۔ ٹرمپ کی ٹیم کے ارکان، جن میں وینس اور ایلچی سٹیو وٹکوف شامل ہیں، نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ کوئی معاہدہ حاصل کر سکتے ہیں تو کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹرمپ سے ایران کی ڈیڈ لائن دو ہفتے بڑھانے کی درخواست کی ہے۔\امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں حالیہ اضافے نے خطے میں بڑے پیمانے پر تشویش پیدا کر دی ہے۔ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی ثالثی کی کوششوں کو دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان نے ایک ایسا حل پیش کیا ہے جس میں دونوں فریقوں کو کچھ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، جس میں ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو کھولنے اور امریکہ کی جانب سے فوجی کارروائی کی دھمکیوں کو روکنا شامل ہے۔ دو ہفتے کی جنگ بندی کی تجویز کو ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے دونوں فریقوں کو ایک بڑے معاہدے پر بات چیت کرنے کا موقع ملے گا جس سے خطے میں دیرپا امن قائم ہو سکے۔ تاہم، مذاکرات کی کامیابی اس بات پر منحصر ہوگی کہ دونوں فریق کس حد تک لچکدار ہونے اور سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔\اس صورتحال میں کئی پیچیدہ عوامل شامل ہیں۔ اسرائیل اور سعودی عرب جیسے ممالک کی جانب سے ایران کے خلاف سخت موقف اپنانے کے مطالبات اس معاہدے کو مزید مشکل بنا سکتے ہیں۔ ان ممالک کا خیال ہے کہ ایران کو اپنی جوہری سرگرمیوں اور خطے میں اس کے اثر و رسوخ کے بارے میں مزید رعایتیں دینی چاہئیں۔ دوسری طرف، ٹرمپ انتظامیہ پر بھی اندرونی اور بیرونی دباؤ ہے۔ ٹرمپ کے کچھ مشیر چاہتے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے میں سخت شرائط پر اصرار کریں، جب کہ دیگر اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جنگ سے بچنے کے لیے ایک معاہدہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ، پاکستان کا کردار بھی اہم ہے۔ پاکستان طویل عرصے سے خطے میں امن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس نے ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے میں مدد کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ تاہم، پاکستان کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ اس کی ثالثی کی کوششیں کسی بھی فریق کے حق میں جانبدار نہ ہوں۔ اس کے علاوہ، ایران کی جانب سے سعودی توانائی کی تنصیبات پر حملوں کی مذمت اور ان حملوں سے پیدا ہونے والی خطرناک صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس تنازع کے حل کے لیے سفارتی کوششوں کی اشد ضرورت ہے
