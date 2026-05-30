امریکہ کا گھانا کو ملک بدری کا نیا گروپ بھیجنا، بشمول تحفظ یافتہ افراد

امریکہ نے مغربی افریقہ کے شہریوں کا ایک اور گروپ گھانا بھیج دیا ہے، جن میں کم از کم ایک شخص ایسا بھی ہے جسے ملک بدری سے تحفظ حاصل تھا۔ یہ اقدام ٹرمپ انتظامیہ کی سخت امیگریشن پالیسی کا حصہ ہے جس میں تیسرے ممالک کے معاہدوں کے تحت لوگوں کو ان ممالک میں بھیجنا شامل ہے جہاں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گھانا ان لوگوں کو عارضی طور پر قبول کرتا ہے اور پھر ان کے آبائی ممالک بھیج دیتا ہے، جس سے انسانی حقوق کے خدشات پیدا ہوتے ہیں۔
امریکہ نے مغربی افریقہ کے شہریوں کا ایک اور گروپ گھانا بھیج دیا ہے، جن میں کم از کم ایک شخص ایسا بھی ہے جسے ملک بدری سے تحفظ حاصل تھا۔ اس معاملے سے وابستہ ایک وکیل نے ہفتہ کو اے ایف پی کو بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امیگریشن کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا ہے، جس میں ان لوگوں کی ملک بدری بھی شامل ہے جو پچھلی انتظامیہ کے تحت امریکہ میں رہنے کی اجازت رکھتے تھے۔ انہوں نے تیسرے ممالک کے معاہدوں پر بھی عمل کیا ہے جو امریکہ کو ان ممالک میں لوگوں کو بھیجنے کی اجازت دیتے ہیں جہاں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گھانا پچھلے سال سے مغربی افریقیوں کو عارضی طور پر قبول کر رہا ہے اس سے پہلے کہ انہیں ان کے آبائی ممالک بھیجا جائے، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے بارے میں امریکی امیگریشن ججوں نے فیصلہ دیا تھا کہ انہیں ان کے اصل ممالک میں ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تازہ ترین کھیپ میں ملک بدر کیے گئے افراد کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے، لیکن امریکہ میں قائم ایک وکیل میرڈیتھ یون، جو ملک بدری کے ایک کیس سے وابستہ ہیں، نے بتایا کہ وہ جمعرات کو پہنچے۔ یون جس شخص کے کیس سے وابستہ ہیں، جو گنی کا شہری ہے، اسے ملک بدری سے تحفظ حاصل تھا۔ اس شخص کو ' ملک بدری کی روک تھام' کا قانونی تحفظ حاصل تھا، جو پناہ سے کمزور ہے لیکن ماضی میں اس نے ملک بدری کے حکم کو زیر کر دیا تھا، جس سے وہ امریکہ میں رہ سکتا تھا اور کام کر سکتا تھا۔ امریکہ نے اس سے قبل بھی اسی طرح کے تحفظات رکھنے والے افراد کو مغربی افریقی ملک بھیجا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا مؤقف ہے کہ اسے صرف ان لوگوں کو ان کے آبائی ممالک بھیجنے سے منع کیا گیا ہے جن کے پاس ' ملک بدری کی روک تھام' یا اس جیسی دیگر حیثیتیں ہیں، نہ کہ کسی تیسرے ملک کو بھیجنے سے۔ گھانا امریکی امیگریشن قانون کا پابند نہیں ہے، اور اس نے امریکی تحفظات رکھنے والے افراد کو ان کے اصل ممالک بھیج دیا ہے، جن میں پچھلے سال ایک ہم جنس پرست گیمبیائی شخص بھی شامل تھا جسے چھپنا پڑا کیونکہ اس کا ملک ہم جنس تعلقات کو جرم قرار دیتا ہے، جیسا کہ امریکی عدالتی دستاویزات میں بتایا گیا ہے۔ نئے ملک بدر کیے گئے افراد میں خدشہ ہے کہ 'ان سب کو کل ہی ان کے ممالک واپس بھیجا جا سکتا ہے'، یون نے کہا۔ یہ تازہ ترین پرواز اس کے بعد آئی ہے جب پچھلے سال کم از کم 42 افراد گھانا پہنچے تھے، گھانا کے ایک انسانی حقوق گروپ کی سابقہ گنتی کے مطابق۔ اس سے قبل ملک بدر کیے گئے افراد کو ایکرا کے باہر فوجی اڈے پر مسلح گارڈز کے ساتھ خفیہ رکھا گیا تھا۔ ٹرمپ نے 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات ' امریکہ کی تاریخ میں مجرموں کا سب سے بڑا ملک بدری پروگرام شروع کرنے' کے وعدوں پر جیتے تھے۔ تیسرے ممالک میں ملک بدری کو آگے بڑھانے کے علاوہ، انہوں نے اپنے ملک کے پناہ اور مہاجر پروگراموں میں بھی کمی کی ہے.
امریکہ نے مغربی افریقہ کے شہریوں کا ایک اور گروپ گھانا بھیج دیا ہے، جن میں کم از کم ایک شخص ایسا بھی ہے جسے ملک بدری سے تحفظ حاصل تھا۔ اس معاملے سے وابستہ ایک وکیل نے ہفتہ کو اے ایف پی کو بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امیگریشن کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا ہے، جس میں ان لوگوں کی ملک بدری بھی شامل ہے جو پچھلی انتظامیہ کے تحت امریکہ میں رہنے کی اجازت رکھتے تھے۔ انہوں نے تیسرے ممالک کے معاہدوں پر بھی عمل کیا ہے جو امریکہ کو ان ممالک میں لوگوں کو بھیجنے کی اجازت دیتے ہیں جہاں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گھانا پچھلے سال سے مغربی افریقیوں کو عارضی طور پر قبول کر رہا ہے اس سے پہلے کہ انہیں ان کے آبائی ممالک بھیجا جائے، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے بارے میں امریکی امیگریشن ججوں نے فیصلہ دیا تھا کہ انہیں ان کے اصل ممالک میں ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تازہ ترین کھیپ میں ملک بدر کیے گئے افراد کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے، لیکن امریکہ میں قائم ایک وکیل میرڈیتھ یون، جو ملک بدری کے ایک کیس سے وابستہ ہیں، نے بتایا کہ وہ جمعرات کو پہنچے۔ یون جس شخص کے کیس سے وابستہ ہیں، جو گنی کا شہری ہے، اسے ملک بدری سے تحفظ حاصل تھا۔ اس شخص کو 'ملک بدری کی روک تھام' کا قانونی تحفظ حاصل تھا، جو پناہ سے کمزور ہے لیکن ماضی میں اس نے ملک بدری کے حکم کو زیر کر دیا تھا، جس سے وہ امریکہ میں رہ سکتا تھا اور کام کر سکتا تھا۔ امریکہ نے اس سے قبل بھی اسی طرح کے تحفظات رکھنے والے افراد کو مغربی افریقی ملک بھیجا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا مؤقف ہے کہ اسے صرف ان لوگوں کو ان کے آبائی ممالک بھیجنے سے منع کیا گیا ہے جن کے پاس 'ملک بدری کی روک تھام' یا اس جیسی دیگر حیثیتیں ہیں، نہ کہ کسی تیسرے ملک کو بھیجنے سے۔ گھانا امریکی امیگریشن قانون کا پابند نہیں ہے، اور اس نے امریکی تحفظات رکھنے والے افراد کو ان کے اصل ممالک بھیج دیا ہے، جن میں پچھلے سال ایک ہم جنس پرست گیمبیائی شخص بھی شامل تھا جسے چھپنا پڑا کیونکہ اس کا ملک ہم جنس تعلقات کو جرم قرار دیتا ہے، جیسا کہ امریکی عدالتی دستاویزات میں بتایا گیا ہے۔ نئے ملک بدر کیے گئے افراد میں خدشہ ہے کہ 'ان سب کو کل ہی ان کے ممالک واپس بھیجا جا سکتا ہے'، یون نے کہا۔ یہ تازہ ترین پرواز اس کے بعد آئی ہے جب پچھلے سال کم از کم 42 افراد گھانا پہنچے تھے، گھانا کے ایک انسانی حقوق گروپ کی سابقہ گنتی کے مطابق۔ اس سے قبل ملک بدر کیے گئے افراد کو ایکرا کے باہر فوجی اڈے پر مسلح گارڈز کے ساتھ خفیہ رکھا گیا تھا۔ ٹرمپ نے 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات 'امریکہ کی تاریخ میں مجرموں کا سب سے بڑا ملک بدری پروگرام شروع کرنے' کے وعدوں پر جیتے تھے۔ تیسرے ممالک میں ملک بدری کو آگے بڑھانے کے علاوہ، انہوں نے اپنے ملک کے پناہ اور مہاجر پروگراموں میں بھی کمی کی ہے
امریکہ گھانا ملک بدری ٹرمپ امیگریشن