امریکہ اور ایران کی جنگ بندی کی توسیع پر مذاکرات، مگر حتمی منظوری ٹرمپ کے ہاتھ میں

امریکہ اور ایران کے درمیان 60 دن کی جنگ بندی کے توسیعی معاہدے کے مذاکرات جاری ہیں، لیکن اس کی آخری توثیق امریکی صدر پر منحصر ہے۔ متنازعہ حرمز اسٹریٹ کی تجارت، ایران کی مائنوں کی صفائی اور امریکی بحری رکاوٹ کے خاتمے پر توجہ مرکوز ہے، جبکہ خطے میں بڑھتے ہوئے کشیدگی اور انسانی نقصانات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔
امریکی اور ایرانی{حکومت} کے مذاکرات ایک نازک دو مہینے کی جنگ بندی کو مزید توسیع کرنے کی جانب بڑھ گئے ہیں، مگر اس ممکنہ کامیابی کی آخری منظوری ابھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر منحصر ہے۔Washington اور Tehran نے ایک دوسرے پر اس معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ تین ماہ پہلے مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر حملوں کے بعد مذاکرات کی فضا کتنی غیر مستحکم ہے۔ امریکی ذرائع کی تصدیق کے ساتھ ساتھ Axios کی رپورٹ نے بتایا کہ دونوں فریقین نے جنگ بندی بڑھانے اور ایران کے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے ایک مفاہمت نوٹ پر دستخط کیے ہیں۔ اس تجویز کے تحت، ہرمز کی ہائی وے پر تمام تجارتی جہازوں کی آمدورفت بغیر کسی ٹیکسی یا تکلیف کے آزاد ہوگی، ایران تمام مائنس 30 دن کے اندر ہٹا دے گا، اور اگر تجارتی ٹریفک دوبارہ شروع ہو گئی تو امریکہ اپنا بحری رکاوٹ ختم کردے گا۔ تاہم ایران کی تَسْنِم ایجنسی کے مطابق، اس متن پر ابھی تک حتمی شکل نہیں دی گئی اور اگر معاہدہ طے پایا تو پاکستان کو بھی آگاہ کیا جائے گا۔ ایرانی ذرائع نے مزید آگاہ کیا کہ کوئی بھی معاہدہ صرف تبھی حتمی مانا جائے گا جب اسے تہران کی جانب سے باضابطہ طور پر اعلان کیا جائے، نہ کہ ٹرمپ کی یکطرفہ توثیق سے۔ پرتگالی امریکی نائب صدر جے ڈی ونس نے اعلان کیا کہ ٹرمپ ابھی تک اس معاہدے کو منظور کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں، اگرچہ بظاہر مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی فضائی حملوں کے بعد جنوبِ ایران کے بندرعباس شہر پر ایران نے "اس امریکی فضائی اڈے" پر مخالفت ظاہر کی جو اس حملے کا منبع تھا، تاہم اس اڈے کی مخصوص جگہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ کویت نے اس حملے کی شدید مذمت کی اور کہا کہ اس نے امریکی فوجیوں کی موجودگی کے سبب اپنے فضائی دفاع کے ساتھ ردعمل دکھایا۔ اس کے ساتھ ہی ایرانی فوج نے ہرمز کیstrait کے چار بحری جہازوں پر بغیر اجازت کے فائرنگ کی، جبکہ امریکہ نے اس راستے میں پانچ ڈرونز کو روکا اور ایک چھٹے ڈرون کے اڈے کی روک تھام کی۔ امریکی حکام کے مطابق یہ کارروائیاں "پیمائش کے ساتھ" اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے کی گئیں۔ ایران کے اس خطرے کے پیش نظر، 27 سالہ سافٹ ویئر ڈویلپر عامر نے کہا کہ جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کا خوف مسلسل ان کے دل میں رہتا ہے۔ "میری روزانہ کی سوچ یہ ہی ہے کہ آج رات میزائل کے اڑانیں ہوں گی یا نہیں؟
" اس تجویز کے بنیادی نکات میں ہرمز کیstrait کی مکمل ہواداری دوبارہ بحال کرنا شامل ہے، جس کی بندش نے عالمی تیل اور گیس کی متوازی روٹیں متاثر کر دی ہیں۔ اس ہفتے تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد اچانک اضافہ ہوا، اور مارکیٹوں میں بے یقینی کی فضا پیدا ہو گئی۔ امریکی خفیہ مالیاتی سیکریٹری اسکاٹ بسنٹ نے اومان پر دھمکی دی کہ اگر وہ اس راستے پر کسی بھی قسم کا ٹول عائد کرے تو امریکہ اس کی مخالف کارروائی کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایران کی ایئر لائنز کے لینڈنگ سلوٹ اور ایندھن کی فراہمی پر پابندیاں لگائی جائیں گی، البتہ مذہبی حج اور انسانی ضرورتوں کے لیے سفر کی اجازت رہے گی۔ اس صورتحال پر القطر کے امیر کا بھی ٹرمپ کے ساتھ فون پر گفت و شنود ہوئی جس میں اس نے بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں پر بات کی۔ اس کے علاوہ، لبنان میں ایک جداگانہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل اور ایران کی حمایت یافتہ حزبِ اللہ کے درمیان جھڑپ جاری ہے۔ بیروت کے جنوب میں ایک اپارٹمنٹ پر اسرائیلی فوج کے ایک درست حملے کے نتیجے میں تین افراد، جن میں ایک عورت، اس کی نوزائیدہ بچی اور ایک شامی بچہ شامل ہیں، کے انتقال اور 15 افراد کے زخمیں ہونے کی رپورٹ آئی ہے۔ یہ تمام واقعات عالمی امن کے لیے خطرناک اشارے ہیں اور فوری سفارتی حل کی ضرورت پیدا کرتے ہیں
امریکہ-ایران مذاکرات جنگ بندی توسیع حرمز اسٹریٹ خارجی سیاست لبنان-اسرائیل جھڑپ
