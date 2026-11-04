امریکی وسط مدتی انتخابات: ڈیموکریٹس کی تاریک کامیابی اور ٹرمپ پر تنقید
امریکی وسط مدتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی نے ایوانِ نمائندگان اور سینیٹ دونوں میں اکثریت حاصل کر لی ہے جبکہ ریپبلکنز کو بڑا دھچکا لگا ہے۔
امریکہ کے وسط مدتی انتخابات کا نتیجہ سامنے آنے کے بعد سیاسی منظر نامے میں نمایاں تبدیلی آ گئی ہے جہاں ڈیموکریٹک پارٹی نے ایوانِ نمائندگان اور سینیٹ دونوں میں اپنی اکثریت کو مضبوط بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت والی ریپبلکن پارٹی کو اس انتخابی عمل میں سنگین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے جسے ابتدائی تجزیے میں امریکی سیاست میں ایک بڑا بحران قرار دیا جا رہا ہے۔
انتخابی نتائج اور نشستوں کی تفصیل
امریکی میڈیا کے شائع کردہ ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق سینیٹ میں ڈیموکریٹک امیدواروں نے کل چالیس پانچ (45) نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے جبکہ ریپبلکن امیدوار تیس بائیس (36) نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ تعداد دونوں جماعتوں کے درمیان توازن کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے اور ڈیموکریٹس کے لیے ایک واضح فتح ثابت ہوتی ہے۔Also readDemocrats win control of US Senate, flipping chamber from GOP
ایوانِ نمائندگان میں جو کہ دو سو اٹھارہ (218) نشستوں پر مشتمل ہے، وہاں بھی ڈیموکریٹک پارٹی نے زبردست پیش رفت کی ہے۔ ابتدائی نتائج کے مطابق ڈیموکریٹس نے گیارہ تیس (113) نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے جبکہ ریپبلکنز صرف ستتر (62) نشستوں تک محدود رہے ہیں۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ ووٹرز نے اپنے اعتماد کا اظہار ڈیموکریٹک پلیٹ فارم کے ساتھ کیا ہے۔
ٹیکساس اور دیگر ریاستوں میں ڈیموکریٹس کی فتح
ڈیموکریٹک پارٹی نے ان ریاستوں میں خاص طور پر نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں جہاں دو سال قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نسبتاً آسانی سے کامیابی حاصل کی تھی۔ ٹیکساس، کینساس، اوہائیو اور جنوبی کیرولائنا سمیت متعدد ریاستوں میں ڈیموکریٹک امیدواروں نے ریپبلکن حریفوں کو شکست دے کر اپنی مہم کو کامیاب بنا یا ہے۔
اس کے علاوہ آئیووا میں بھی ڈیموکریٹک امیدواروں نے نمایاں پیش رفت کی ہے جو کہ روایتی طور پر ریپبلکن پارٹی کے لیے مضبوط گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ یہ کامیابیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی واقع ہوئی ہے اور عوام ان کی پالیسیوں سے مطمئن نہیں ہیں۔
ریپبلکن رہنماؤں کی جانب سے ذمہ داری قبول
انتخابی نتائج سامنے آنے کے بعد ریپبلکن پارٹی کے کئی سینئر رہنماؤں اور سیاسی حکمتِ عملی کے ماہرین نے شکست کی ذمہ داری براہِ راست صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر عائد کی ہے۔ ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن لابیسٹ بل ملر نے صراحت کیا کہ اس انتخابی دھچکے کی مکمل ذمہ داری ٹرمپ پر عائد ہوتی ہے اور یہ دراصل امریکی عوام کا صدر کو مسترد کرنے کا نتیجہ ہے۔
ریپبلکن حکمتِ عملی کے ماہر گریگ پیپن نے پارٹی کی انتخابی مہم کو غلطیوں کا مجموعہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مختلف ریاستوں میں ووٹروں نے صدر کی پالیسیوں کو پسند نہیں کیا اور ٹرمپ کی گرتی ہوئی مقبولیت، ان کی غیر مقبول پالیسیاں اور مہنگائی سے متعلق عوامی تشویش کو کم اہمیت دینے کے رویے نے پارٹی کی کارکردگی کو متاثر کیا۔
سینیٹ اور ایوانِ نمائندگان میں اہم کامیابیاں
ڈیموکریٹک سینیٹر مارک وارنر نے ورجینیا سے امریکی سینیٹ کے لیے دوبارہ کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے ریپبلکن امیدوار برٹ میزوساوا کو شکست دے کر ایوانِ بالا میں اپنی چوتھی مدت حاصل کر لی ہے۔ اس طرح ڈیموکریٹس نے سینیٹ میں اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔
فلوریڈا کے بیسویں کانگریشنل ڈسٹرکٹ سے ڈیموکریٹک رہنما ڈیبی واسرمین شلٹز نے ایوانِ نمائندگان کی نشست پر دوبارہ کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے اپنے ریپبلکن حریف برینٹ اینڈرسن کو شکست دے کر اپنی نشست برقرار رکھی ہے۔ اسی طرح کینٹکی کے تیسرے کانگریشنل ڈسٹرکٹ سے مورگن میک گاروی نے بھی ایوانِ نمائندگان کی نشست پر کامیابی حاصل کی ہے۔
جارجیا اور فلوریڈا میں ڈیموکریٹس کی مزید فتوحات
جارجیا کے تیرہویں کانگریشنل ڈسٹرکٹ سے ڈیموکریٹک امیدوار جیسمین کلارک نے کامیابی حاصل کر کے ایوانِ نمائندگان کی نشست اپنے نام کر لی ہے۔ نیکیما ولیمز نے جارجیا کے پانچویں کانگریشنل ڈسٹرکٹ سے امریکی ایوانِ نمائندگان کے لیے دوبارہ کامیابی حاصل کی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق نیکیما ولیمز نے ریپبلکن حریف جان سالویسن کو شکست دی ہے۔
فلوریڈا کے دسویں کانگریشنل ڈسٹرکٹ سے ڈیموکریٹ الیگزینڈرو فراسٹ بلا مقابلہ دوبارہ منتخب ہوئے ہیں۔ ڈیموکریٹ رہنما لوئس فرینکل نے فلوریڈا کے تیس بائیسویں کانگریشنل ڈسٹرکٹ سے کامیابی حاصل کر کے دوبارہ ایوانِ نمائندگان کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ لوئس فرینکل نے ریپبلکن امیدوار ڈیبورا ایڈیمی کو شکست دی ہے۔
دیگر ریاستوں میں ڈیموکریٹک گورنرز کی کامیابی
ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں نے ڈیلاویئر، الینوائے، نیو جرسی، روڈ آئی لینڈ اور میساچوسٹس میں سینیٹ کی نشستوں پر نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ڈیلاویئر سے ڈیموکریٹک سینیٹر کرس کونز نے ریپبلکن امیدوار مائیکل کاٹز کو شکست دے کر سینیٹ میں دوبارہ کامیابی حاصل کی ہے۔
الینوائے سے ڈیموکریٹک امیدوار جولیانا اسٹریٹن نے سینیٹ کی نشست اپنے نام کر لی ہے۔ نیو جرسی سے ڈیموکریٹک سینیٹر کوری بُکر نے ریپبلکن حریف جسٹن مرفی کو شکست دے کر دوبارہ سینیٹر منتخب ہونے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ روڈ آئی لینڈ سے ڈیموکریٹک سینیٹر جیک ریڈ نے ریاست سے امریکی سینیٹ کے لیے اپنی نشست کا کامیاب دفاع کیا ہے۔
میساچوسٹس سے ڈیموکریٹک سینیٹر ایڈورڈ مارکی نے امریکی سینیٹ کے لیے دوبارہ فتح حاصل کی ہے۔ امریکی ریاست الینوائے سے ڈیموکریٹک گورنر جے بی پرٹزکر دوبارہ الینوائے کے گورنر منتخب ہوئے ہیں۔ میساچوسٹس سے ڈیموکریٹک گورنر مورا ہیلی نے اپنی نشست برقرار رکھتے ہوئے دوبارہ کامیابی حاصل کر لی ہے۔
میری لینڈ سے ڈیموکریٹک گورنر ویس مور میری لینڈ سے دوبارہ گورنر منتخب ہوئے ہیں۔ پنسلوانیا سے ڈیموکریٹک گورنر جوش شاپیرو نے پنسلوانیا کی گورنر شپ پر دوبارہ فتح حاصل کر لی ہے۔ یہ تمام نتائج ڈیموکریٹک پارٹی کے وسیع پیمانے پر حمایت کو ظاہر کرتے ہیں۔
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