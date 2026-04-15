امریکی اقدام: کتائب حزب اللہ کے رہنما کی گرفتاری میں مدد پر 10 ملین ڈالر کا انعام

امریکہ نے ایران کی حمایت یافتہ مسلح گروہ کتائب حزب اللہ کے مبینہ رہنما احمد الحمیداوی کی گرفتاری میں مددگار معلومات فراہم کرنے پر 10 ملین ڈالر کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد خطے میں ایران کے اثر و رسوخ کو کم کرنا ہے۔
امریکی خبر رساں ادارے 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے مطابق، امریکہ نے احمد الحمیداوی ، جو مبینہ طور پر ایران کی حمایت یافتہ گروہ کتائب حزب اللہ کا رہنما ہے، کی گرفتاری میں مددگار معلومات فراہم کرنے پر 10 ملین ڈالر کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا اطلاعات کے مطابق، امریکی حکام نے بتایا کہ یہ اعلان واشنگٹن کی جانب سے مسلح گروہوں پر دباؤ بڑھانے کے تناظر میں کیا گیا ہے، جن پر عراق کو غیر مستحکم کرنے اور خطے میں امریکی مفادات کو نشانہ بنانے کا الزام ہے۔
ایک امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق، کتائب حزب اللہ، جس کی قیادت فی الحال الحمیداوی کر رہا ہے، پر عراق میں امریکی سفارتی تنصیبات اور اہلکاروں پر متعدد حملے کرنے کا الزام ہے۔ اس گروپ پر امریکی شہریوں کے اغوا اور عراقی شہریوں کے خلاف تشدد میں ملوث ہونے کا بھی الزام ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اس تنظیم کو علاقائی عدم استحکام کا ایک بڑا ذریعہ قرار دیا ہے، اور کہا کہ اس کی سرگرمیاں امریکی سفارتی مشنز کے ساتھ ساتھ عراقی عوام کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔ حکام نے مزید کہا کہ یہ انعام مشرق وسطیٰ میں سرگرم ایران سے منسلک ملیشیا کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی وسیع تر کوششوں کا حصہ ہے۔
اس اعلان سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ خطے میں ایران کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کتائب حزب اللہ ایک طاقتور ملیشیا ہے جو مبینہ طور پر ایرانی حکومت کی حمایت یافتہ ہے۔ اس گروپ نے ماضی میں امریکی فوجیوں اور تنصیبات پر حملے کیے ہیں، اور امریکہ اسے عراق میں عدم استحکام پیدا کرنے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ الحمیداوی کی گرفتاری سے اس گروپ کی سرگرمیوں کو کمزور کیا جا سکے گا اور خطے میں امریکی مفادات کو تحفظ فراہم کیا جا سکے گا۔
یہ اقدام واشنگٹن کی جانب سے ایران پر دباؤ بڑھانے کی ایک تازہ ترین کوشش ہے۔ امریکہ نے پہلے بھی ایران سے منسلک افراد اور اداروں پر پابندیاں عائد کی ہیں، اور حالیہ عرصے میں اس نے خطے میں ایران کی سرگرمیوں پر سخت تنقید کی ہے۔ یہ انعام امریکہ کی اس خواہش کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو بحال کرے اور ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روک سکے۔ یہ واضح ہے کہ امریکی انتظامیہ اس مسئلے پر سنجیدہ ہے اور اس نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔
یہ اقدام مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں اضافے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ایران نے پہلے ہی اس طرح کے اقدامات کی مذمت کی ہے، اور خدشہ ہے کہ یہ خطے میں مزید تشدد کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم، امریکہ کا موقف ہے کہ یہ انعام خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ عراق میں ایک مستحکم اور خودمختار حکومت کا حامی ہے، اور وہ دہشت گردی اور تشدد کے خاتمے کے لیے کام کر رہا ہے۔
یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں پہلے ہی تناؤ موجود ہے، جس میں ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، یمن میں جاری جنگ، اور شام میں جاری تنازع شامل ہے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا یہ انعام خطے میں صورتحال کو کس طرح متاثر کرے گا، لیکن یہ واضح ہے کہ یہ امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ بھی اہم ہے کہ خطے کے دیگر ممالک اس معاملے پر کیا ردعمل ظاہر کرتے ہیں۔
امریکا کا کتائب حزب اللہ کے سربراہ کی گرفتاری یا معلومات پر 10 ملین ڈالر انعام کا اعلانامریکا نے عراق میں ایران کی حمایت یافتہ تنظیم کتائب حزب اللہ کے سربراہ احمد الحیمدوی کو گرفتار کروانے یا ان کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر 10 ملین ڈالر کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان امریکی مفادات اور شہریوں کو نشانہ بنانے کے الزامات کے بعد کیا گیا ہے۔
امریکا نے کتائب حزب اللہ کے سربراہ کی گرفتاری یا معلومات پر 10 ملین ڈالر انعام کا اعلان کیاامریکا نے عراق میں ایران کی حمایت یافتہ مسلح تنظیم کتائب حزب اللہ کے سربراہ کو گرفتار کروانے یا معلومات فراہم کرنے پر 10 ملین ڈالر انعام کا اعلان کیا ہے۔
