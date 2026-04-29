امریکا ایران کے ساتھ جنگ میں فتح کا اعلان کرنے کے بعد تہران کے ردعمل کا جائزہ لے رہا ہے

امریکی انٹیلی جنس ادارے ایران کے ساتھ جاری تنازع میں یکطرفہ فتح کا اعلان کرنے کے بعد تہران کے ممکنہ ردعمل کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ تجزیہ اعلیٰ حکام کی ہدایت پر کیا جا رہا ہے۔ امریکی انتظامیہ نے بھی جنگ میں اچانک کمی لائی جائیں تو اس کے سیاسی اثرات پر غور کرنا شروع کر دیا ہے، خاص طور پر جب یہ تنازع وائٹ ہاؤس کے لیے اندرونی دباؤ کا باعث بنتا جا رہا ہے اور آئندہ وسط مدتی انتخابات پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ انٹیلی جنس تجزیوں کے مطابق اگر امریکا فتح کا اعلان کر کے خطے میں اپنی فوجی موجودگی کم کر دیتا ہے تو ایران اسے اپنی کامیابی کے طور پر پیش کر سکتا ہے۔ تاہم اگر اعلان فتح کے باوجود امریکی افواج بدستور تعینات رہیں تو تہران اسے ممکنہ مذاکراتی حربہ سمجھ سکتا ہے، لیکن اس سے فوری طور پر جنگ کے خاتمے کی توقع کم ہوگی۔ امریکا جنگ کے خاتمے سے متعلق ایران کی تجویز سے ناخوش ہے۔ سی آئے اے کی جانب سے براہ راست تبصرے سے گریز کیا گیا ہے جبکہ آفس آف ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلی جنس نے بھی معاملے پر خاموشی اختیار کی ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی ترجمان انا کیلی نے کہا ہے کہ امریکا ایران کے ساتھ رابطے میں ہے، لیکن کسی جلد بازی میں معاہدہ نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کسی ایسے معاہدے پر ہی رضامند ہوں گے جو امریکی قومی سلامتی کے مفاد میں ہو، اور وہ واضح کر چکے ہیں کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
