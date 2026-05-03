امریکہ کو ایران کی تجاویز کا جواب، جوہری معاملہ شامل نہیں

امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کی 14 نکاتی تجاویز کا جواب دے دیا ہے، جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ تجاویز میں جوہری معاملہ شامل نہیں تھا اور جنگ کے خاتمے پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔
امریکہ کو ایران کی جانب سے دی گئی 14 نکاتی تجاویز پر ردعمل آیا ہے اور اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کی تجاویز کا جواب ارسال کر دیا ہے اور اب اس جواب کا گہری نظر سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ ان تجاویز میں جوہری معاملہ شامل نہیں تھا۔ یہ تجاویز مکمل طور پر جنگ کے خاتمے پر مرکوز تھیں، جس کا بنیادی مقصد ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جاری کردہ جارحیت کو ختم کرنا ہے۔ ترجمان بقائی نے میڈیا میں گردش کرنے والی بعض رپورٹس کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ 15 سال کے لیے جوہری سرگرمیوں سے دستبرداری اور آبنائے ہرمز میں امریکہ اور ایران کے مشترکہ تعاون سے بارودی سرنگیں ہٹانے جیسے معاملات تجاویز کا حصہ نہیں ہیں۔ انہوں نے ان رپورٹس کو محض چند میڈیا اداروں کی جانب سے پھیلائی جانے والی خیالی خبریں قرار دیا۔ ایران کی ترجیح خطے میں امن و استحکام قائم کرنا ہے، خاص طور پر لبنان میں جاری کشیدگی کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت تمام تر توجہ جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے اور جوہری معاملات پر کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ آبنائے ہرمز کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے 14 نکات پر اپنی رائے پاکستان کو پہنچا دی ہے اور اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران ی تجاویز پر اپنی عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ تہران پر دوبارہ حملوں کا امکان موجود ہے اور ایران کو اپنے اقدامات کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں ایران کی جانب سے پیش کی گئی ممکنہ ڈیل کی تجاویز سے آگاہ کیا گیا ہے، لیکن ان تفصیلات کا جائزہ لینے کے بعد یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ ایران کی پیشکش قابل قبول ہو سکتی ہے۔
ایران امریکہ جوہری معاہدہ جنگ سفارتکاری
