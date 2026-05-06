امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے ابتدائی معاہدہ تیار

واشنگٹن: امریکا اور ایران کے درمیان جنگ کو ختم کرنے اور نیوکلئر بات چیت کے لیے ایک نیا فریم ورک قائم کرنے کے لیے ایک ابتدائی معاہدہ تیار کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قریب کے ذمہ داروں کے مطابق، دونوں ممالک اب تک کسی بھی وقت سے زیادہ قریب ہیں۔ امریکی خبری ایجنسی ایکسوس کے مطابق، امریکا ایران سے چند اہم مسائل پر 48 گھنٹوں کے دوران جواب کی امید کر رہا ہے۔ اب تک کوئی سرکاری دستاویز دستخط نہیں کیا گیا ہے، لیکن ڈونالڈ ٹرمپ کے امینوں جارڈ کوشنر اور سٹیو وٹکوف ایران کے ذمہ داروں سے براہستہ اور درمیانی طور پر رابطہ میں ہیں۔ جنگ بندی کی اعلان: جب تک معاہدہ دستخط نہیں ہو جائے گا، ایک اعلان کیا جائے گا جو علاقائی جنگ کے ختم ہونے کی نشانی ہوگی۔ دستخط کے بعد، 30 دنوں کے دوران اسلام آباد یا جینوا میں تفصیلی بات چیت ہوں گی، جس میں سنسٹرنز ہٹانے اور نیوکلئر تعهدات کے لیے فائنلائز کرنے پر فوکس کیا جائے گا۔ اس دوران، ایران کی سمندری حدود اور امریکا کی بحری بلاک ایڈ کا گرڈول طور پر ختم کیا جائے گا۔ ایران نے یورینیم کے غنی کرے کو 12 سے 15 سال کے لیے معلق کرنے پر سوچ رہا ہے، جبکہ امریکا 20 سال کی مدت کی خواہش کر رہا ہے۔ ایران نے اپنے زیادہ غنی کرے یورینیم کو خارج ملک بھیجنے پر موافقت کی ہے۔ ایک امکان ہے کہ یہ مواد امریکا بھیج دیا جائے، جو طهران کی سابقہ مواقف سے ایک نمایاں تبدیلی ہے۔ نگرانی اور شک: وائٹ ہاؤس نے ایران کی قیادت میں تقسیمات کو دیکھا ہے، جہاں مختلف فریقوں کے درمیان اتفاق کرنا مشکل ہے۔ امریکی خارجہ وزیر مائیک پومپیو نے حالات کو “بہت پیچیدہ اور فنی” کہا ہے، اور دیپلوماٹک نتیجے کے لیے احتیاط کے ساتھ امیدوار ہیں، لیکن کچھ ایران ی ذمہ داروں کی تنقید کی ہے، جس سے یہ دکھایا گیا ہے کہ اعتماد ابھی تک نازک ہے۔ بات چیت کے خراب ہونے کی صورت میں، امریکا کے پاس بحری بلاک ایڈ کو دوبارہ لگانے اور عسکری اقدامات شروع کرنے کا حق محفوظ ہے.
