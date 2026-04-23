امریکہ ایران کے ردعمل کا انتظار کر رہا ہے، صدر ٹرمپ نے کوئی آخری تاریخ مقرر نہیں کی

وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکہ ایران کے ردعمل کا انتظار کر رہا ہے اور صدر ٹرمپ نے جنگ بندی یا سفارتی معاہدے کے لیے کوئی آخری تاریخ مقرر نہیں کی ہے۔
واشنگٹن: وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیویٹ نے بدھ کے روز کہا کہ امریکہ اس وقت ایران کے ردعمل کا انتظار کر رہا ہے کہ مذاکرات کا امکان کیا ہے، اور اس بات پر زور دیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی یا سفارت ی معاہدے کے لیے کوئی آخری تاریخ مقرر نہیں کی ہے۔ ایک تفصیلی پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے لیویٹ نے ایران پر واشنگٹن کے موجودہ موقف کی وضاحت کی، اور کہا کہ اگرچہ جنگ بندی کا ایک فریم ورک موجود ہے، امریکہ کا فوجی آپریشن 'اکنامک فیوری' مکمل طور پر فعال اور بغیر کسی تعطل کے جاری ہے۔ انہوں نے مزید واضح کیا کہ ایران کے خلاف فوجی دباؤ اور بحری محاصرے کے موجودہ آپریشن پوری صلاحیت کے ساتھ نافذ کیے جا رہے ہیں۔ ان کے مطابق، ان اقدامات میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، جو کہ خطے میں امریکی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ لیویٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ سفارت ی لچک اور مشغولیت پر غور کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ اپنی بنیادی سلامتی اور اسٹریٹجک شرائط پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان شرائط کو علاقائی استحکام اور وسیع تر بین الاقوامی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پریس سیکرٹری نے یہ بھی بتایا کہ واشنگٹن کو مذاکرات کی سمت میں کوئی بھی قابل ذکر پیشرفت کے حصے کے طور پر ایران سے افزودہ یورینیئم جمع کروانے کی توقع ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ایران ی قیادت اس وقت داخلی تقسیم کا سامنا کر رہی ہے، اور امریکہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک متحدہ اور واضح ردعمل کا انتظار کر رہا ہے۔ وقت کے حوالے سے سوالات کے جواب میں، لیویٹ نے واضح کیا کہ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی یا سفارت ی مذاکرات کے لیے کوئی آخری تاریخ مقرر نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ صورتحال کو قریب سے مانیٹر کرتی رہے گی اور ارتقاء پذیر حالات کی بنیاد پر اپنے اگلے اقدامات کا اعلان کرے گی۔ انہوں نے حالیہ بحری ترقیات پر بھی بات کی، اور کہا کہ ایران کی جانب سے مبینہ طور پر دو بحری جہازوں کی گرفتاری کو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے طور پر باضابطہ طور پر درجہ بندی نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم، انہوں نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ موجودہ بحری محاصرے کی حکمت عملی کی Effectiveness اور اثرات سے مطمئن ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ایران کو پہلے ہی واشنگٹن کی شمولیت کی شرائط سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ اب تہران کے باضابطہ ردعمل کا انتظار کر رہی ہے، جو مذاکرات اور پالیسی فیصلوں کی مستقبل کی سمت کا تعین کرے گا۔ برطانیہ اور فرانس نے ہرمز کی تنگ آبنائے کی سلامتی کے مشن کے منصوبے پر 30 ممالک کے ساتھ مذاکرات کی میزبانی کی۔ صدر ٹرمپ کے انتظامیہ کی جانب سے ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے صبر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی سلامتی اور علاقائی مفادات کی حفاظت کے لیے کسی بھی قسم کی نرمی نہیں برتے گا۔ کیرولین لیویٹ نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ ایران سے افزودہ یورینیئم کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، جو کہ ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کی سمت میں ایک اہم قدم ہو گا۔ اس مطالبے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کے حصول کو روکنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ لیویٹ نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ ایران کے اندرونی اختلافات سے آگاہ ہے اور اس کا انتظار کر رہا ہے کہ ایران ی قیادت ایک متحدہ موقف کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آئے۔ یہ امر امریکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ایسے فریق کے ساتھ بات چیت کرے جو فیصلے کرنے اور معاہدوں پر عمل کرنے کے قابل ہو۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر فوجی اور اقتصادی دباؤ برقرار رکھا جائے گا، جب تک کہ ایران مذاکرات کے لیے سنجیدگی سے پیش نہیں آتا۔ 'اکنامک فیوری' نامی فوجی آپریشن اور بحری محاصرہ ایران پر دباؤ برقرار رکھنے کے لیے اہم ہتھیار ہیں۔ امریکہ کا موقف ہے کہ یہ اقدامات ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے اور اسے اپنی جوہری پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے کے لیے مجبور کریں گے۔ برطانیہ اور فرانس کی جانب سے ہرمز کی تنگ آبنائے کی سلامتی کے مشن کے لیے 30 ممالک کے ساتھ مذاکرات کی میزبانی امریکہ کے اس عزم کا ثبوت ہے کہ وہ خطے میں سلامتی اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ مشن تنگ آبنائے میں بحری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور ایران کی جانب سے کسی بھی قسم کی تخریبی کارروائی کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کی صورتحال میں، مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ تاہم، امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی بنیادی شرائط پر سمجھوتہ نہیں کرے گا.
واشنگٹن: وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیویٹ نے بدھ کے روز کہا کہ امریکہ اس وقت ایران کے ردعمل کا انتظار کر رہا ہے کہ مذاکرات کا امکان کیا ہے، اور اس بات پر زور دیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی یا سفارتی معاہدے کے لیے کوئی آخری تاریخ مقرر نہیں کی ہے۔ ایک تفصیلی پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے لیویٹ نے ایران پر واشنگٹن کے موجودہ موقف کی وضاحت کی، اور کہا کہ اگرچہ جنگ بندی کا ایک فریم ورک موجود ہے، امریکہ کا فوجی آپریشن 'اکنامک فیوری' مکمل طور پر فعال اور بغیر کسی تعطل کے جاری ہے۔ انہوں نے مزید واضح کیا کہ ایران کے خلاف فوجی دباؤ اور بحری محاصرے کے موجودہ آپریشن پوری صلاحیت کے ساتھ نافذ کیے جا رہے ہیں۔ ان کے مطابق، ان اقدامات میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، جو کہ خطے میں امریکی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ لیویٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ سفارتی لچک اور مشغولیت پر غور کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ اپنی بنیادی سلامتی اور اسٹریٹجک شرائط پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان شرائط کو علاقائی استحکام اور وسیع تر بین الاقوامی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پریس سیکرٹری نے یہ بھی بتایا کہ واشنگٹن کو مذاکرات کی سمت میں کوئی بھی قابل ذکر پیشرفت کے حصے کے طور پر ایران سے افزودہ یورینیئم جمع کروانے کی توقع ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ایرانی قیادت اس وقت داخلی تقسیم کا سامنا کر رہی ہے، اور امریکہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک متحدہ اور واضح ردعمل کا انتظار کر رہا ہے۔ وقت کے حوالے سے سوالات کے جواب میں، لیویٹ نے واضح کیا کہ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی یا سفارتی مذاکرات کے لیے کوئی آخری تاریخ مقرر نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ صورتحال کو قریب سے مانیٹر کرتی رہے گی اور ارتقاء پذیر حالات کی بنیاد پر اپنے اگلے اقدامات کا اعلان کرے گی۔ انہوں نے حالیہ بحری ترقیات پر بھی بات کی، اور کہا کہ ایران کی جانب سے مبینہ طور پر دو بحری جہازوں کی گرفتاری کو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے طور پر باضابطہ طور پر درجہ بندی نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم، انہوں نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ موجودہ بحری محاصرے کی حکمت عملی کی Effectiveness اور اثرات سے مطمئن ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ایران کو پہلے ہی واشنگٹن کی شمولیت کی شرائط سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ اب تہران کے باضابطہ ردعمل کا انتظار کر رہی ہے، جو مذاکرات اور پالیسی فیصلوں کی مستقبل کی سمت کا تعین کرے گا۔ برطانیہ اور فرانس نے ہرمز کی تنگ آبنائے کی سلامتی کے مشن کے منصوبے پر 30 ممالک کے ساتھ مذاکرات کی میزبانی کی۔ صدر ٹرمپ کے انتظامیہ کی جانب سے ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے صبر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی سلامتی اور علاقائی مفادات کی حفاظت کے لیے کسی بھی قسم کی نرمی نہیں برتے گا۔ کیرولین لیویٹ نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ ایران سے افزودہ یورینیئم کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، جو کہ ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کی سمت میں ایک اہم قدم ہو گا۔ اس مطالبے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کے حصول کو روکنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ لیویٹ نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ ایران کے اندرونی اختلافات سے آگاہ ہے اور اس کا انتظار کر رہا ہے کہ ایرانی قیادت ایک متحدہ موقف کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آئے۔ یہ امر امریکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ایسے فریق کے ساتھ بات چیت کرے جو فیصلے کرنے اور معاہدوں پر عمل کرنے کے قابل ہو۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر فوجی اور اقتصادی دباؤ برقرار رکھا جائے گا، جب تک کہ ایران مذاکرات کے لیے سنجیدگی سے پیش نہیں آتا۔ 'اکنامک فیوری' نامی فوجی آپریشن اور بحری محاصرہ ایران پر دباؤ برقرار رکھنے کے لیے اہم ہتھیار ہیں۔ امریکہ کا موقف ہے کہ یہ اقدامات ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے اور اسے اپنی جوہری پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے کے لیے مجبور کریں گے۔ برطانیہ اور فرانس کی جانب سے ہرمز کی تنگ آبنائے کی سلامتی کے مشن کے لیے 30 ممالک کے ساتھ مذاکرات کی میزبانی امریکہ کے اس عزم کا ثبوت ہے کہ وہ خطے میں سلامتی اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ مشن تنگ آبنائے میں بحری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور ایران کی جانب سے کسی بھی قسم کی تخریبی کارروائی کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کی صورتحال میں، مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ تاہم، امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی بنیادی شرائط پر سمجھوتہ نہیں کرے گا
