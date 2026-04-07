امریکہ اور ایران کے درمیان دو ہفتے کی جنگ بندی، پاکستان کا اہم کردار

امریکہ نے ایران کے ساتھ دو ہفتے کی جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے، جسے پاکستان نے تجویز کیا تھا۔ اس جنگ بندی کا مقصد ایک بڑے معاہدے پر بات چیت کرنا ہے جو ممکنہ طور پر جنگ کا خاتمہ کر سکتا ہے۔
واشنگٹن (دنیا نیوز) - صدر ٹرمپ نے منگل کی رات کہا کہ امریکہ نے پاکستان کی جانب سے تجویز کردہ ایران کے ساتھ دو ہفتے کی جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ یہ پاکستان ی تجویز، جو ٹرمپ کی جانب سے بڑے حملے شروع کرنے کی ڈیڈ لائن سے چند گھنٹے پہلے آئی تھی، جس میں ٹرمپ کی دھمکی کو روکنے اور ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو دو ہفتوں کے لیے کھولنے کا وعدہ شامل ہے۔ اس دو ہفتے کی مدت کو ایک بڑے معاہدے پر بات چیت کے لیے استعمال کیا جائے گا جو ممکنہ طور پر جنگ کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ ثالثوں کے ذریعے براہ راست مذاکرات کے
امکانات پر بات چیت ہوئی ہے، جس کا امکان ہے کہ اس کی قیادت نائب صدر وینس کریں گے، حالانکہ ابھی تک کچھ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ یہ اعلان ٹرمپ کی جانب سے ایران کی پوری 'تہذیب' کو ختم کرنے کی دھمکی دینے کے 12 گھنٹے سے بھی کم وقت میں سامنے آیا ہے۔ خاص طور پر، انہوں نے پلوں، پاور پلانٹس اور ممکنہ طور پر تیل اور پانی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تیزی آئی ہے، جس میں پاکستان نے بنیادی ثالث کا کردار ادا کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں، اور سینیٹر لنڈسے گراہم (آر-ایس سی) جیسے سیاسی اتحادیوں نے ٹرمپ پر زور دیا تھا کہ وہ کسی بھی تجویز کو مسترد کریں جب تک کہ ایران بڑی رعایتیں نہ دے۔ ٹرمپ کی ٹیم کے اراکین، جن میں وینس اور ایلچی اسٹیو وٹکوف شامل ہیں، نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ کوئی معاہدہ حاصل کر سکتے ہیں تو اسے قبول کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ٹرمپ سے ایران کی ڈیڈ لائن کو دو ہفتوں کے لیے بڑھانے کی درخواست کی ہے۔ پاکستان نے سعودی توانائی کے مقامات پر ایرانی حملوں کی مذمت کی ہے۔\اس پیش رفت میں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں ایک اہم ثالث کا کردار ادا کیا ہے۔ یہ اس خطے میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی سفارتی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، جہاں اس نے ہمیشہ امن اور استحکام کے لیے کوششیں کی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب خطے میں کشیدگی اپنے عروج پر تھی، اور امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست تصادم کا خطرہ بڑھ رہا تھا۔ پاکستان نے اس بحران میں ایک تعمیری کردار ادا کیا ہے، اور اس کا مقصد دونوں فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لانا اور تنازعے کے پرامن حل کی راہ ہموار کرنا ہے۔ دو ہفتے کی جنگ بندی ایک ایسا موقع فراہم کرے گی جس میں دونوں فریق بڑے معاہدے پر بات چیت کر سکیں گے، جو جنگ کے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا ہے، لیکن جنگ بندی کی تجویز ہی ایک امید کی کرن ہے کہ دونوں فریق مسائل کا حل نکالنے پر راضی ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ، یہ بھی اہم ہے کہ امریکی انتظامیہ کے اندر مختلف خیالات موجود ہیں۔ کچھ افراد، جیسے کہ نائب صدر وینس اور ایلچی اسٹیو وٹکوف، مذاکرات کے ذریعے معاہدے کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ دوسروں نے زیادہ سخت مؤقف اختیار کیا ہے۔\اس صورتحال میں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو دو ہفتے کے لیے کھولنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہ ایک اہم اقدام ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز تیل کی ترسیل کے لیے ایک اہم گزرگاہ ہے، اور اس کو بند کرنے سے عالمی معیشت پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ ایران کی جانب سے اس پیشکش کو ایک مثبت اشارہ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جو مذاکرات میں تعاون کرنے اور تنازعے کے حل میں دلچسپی ظاہر کرتا ہے۔ تاہم، اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ ایران نے ابھی تک کوئی بڑی رعایتیں نہیں دی ہیں۔ اسرائیل، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک، جو ایران کے سخت مخالف ہیں، ٹرمپ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ کسی بھی معاہدے کو مسترد کریں جب تک کہ ایران بڑی رعایتیں نہ دے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خطے میں تناؤ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، اور کسی بھی معاہدے کے لیے پیچیدہ سیاسی اور سفارتی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے باوجود، دو ہفتے کی جنگ بندی اور مذاکرات کا امکان ایک مثبت قدم ہے، جو دونوں فریقوں کو مسائل پر بات چیت کرنے اور جنگ کے خاتمے کی راہ ہموار کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس پیش رفت میں پاکستان کا کردار قابل ستائش ہے، کیونکہ اس نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھا ہے
